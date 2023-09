Detetives italianos encontraram antigos tesouros roubados no museu de uma importante universidade da Austrália, entre eles uma peça que foi roubada e escondida em meio a fardos de alimentos. A Universidade Nacional Australiana disse que estava trabalhando com a “equipe especializada em arte” da polícia militar italiana, os Carabinieri, para devolver as peças.

Entre os artefatos roubados descobertos no museu universitário estava uma ânfora de 2,5 mil anos com um desenho do herói grego Hércules lutando contra o leão de Neméia. A curadora do museu, Georgia Pike-Rowney, disse que a ânfora, de 530 a.C. C., foi um “exemplo impressionante” do antigo artesanato mediterrâneo.

A polícia italiana descobriu uma antiga fotografia Polaroid do vaso de Hércules enquanto investigava um ladrão de arte, levando-os a suspeitar que o vaso havia sido saqueado antes de chegar à Austrália. A universidade disse que comprou o artefato “de boa fé” em um leilão na Sotheby’s em 1984 e estava “orgulhosa” de trabalhar com pesquisadores italianos para devolver a peça aos seus proprietários.

Ânfora de 2,5 mil anos representando o campeão grego Hércules lutando contra o mítico leão da Neméia estava entre tesouros antigos roubados que estavam em universidade australiana. Foto: Bob Miller/AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY

Utilizando inteligência artificial, a polícia comparou a foto polaroid com o banco de dados de arte Leonardo, o maior do mundo com oito milhões de peças artísticas, e descobriu que a ânfora estava no museu da universidade australiana.

Depois de analisar o inventário do museu, a polícia descobriu outro artefato saqueado, um prato decorado com peixes que foi roubado pelo negociante de arte Davi Hollan Swingler e adquirido pela universidade em 1984. Segundo a curadora australiana Georgia Pike-Rowney, Swingler enviou as peças que saqueou na Itália contrabandeadas para os Estados Unidos, escondidas em pacotes de macarrão e outros alimentos italianos.

“Durante suas viagens à Itália, Swingler buscou material diretamente de ‘tombaroli’, literalmente ‘ladrões de túmulos’, que realizam escavações ilegais”, disse Rowney. “Ele então contrabandeava os itens para os Estados Unidos, escondidos entre pacotes de macarrão e outros alimentos italianos”, acrescentou.

Curadora do museu, Georgia Pike-Rowney, segurando o prato de peixe vermelho da Apúlia, provavelmente contrabandeado para fora do país sob pilhas de massa. Foto: Jamie Kidston/AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY/AFP

O governo italiano concordou em emprestar a ânfora e o prato à universidade até que sejam devolvidos numa “data futura”./AFP e EFE.