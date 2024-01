Um homem supostamente armado com uma besta foi morto a tiros por policiais em Londres nesta terça-feira, 30, quando ele invadia uma casa onde havia ameaçado os ocupantes, disse a Polícia Metropolitana.

PUBLICIDADE O suspeito, que tinha por volta de 30 anos, ameaçou pessoas na casa na parte de Southwark da cidade. Ele estava tentando invadir a casa quando os policiais chegaram. Quando o homem ameaçou os policiais desarmados que tentavam falar com ele, outros, agora armados, foram chamados. Ele foi baleado enquanto entrava na propriedade. O homem morreu no local depois que policiais e paramédicos tentaram prestar os primeiros socorros. Duas das pessoas dentro do prédio sofreram ferimentos leves, disse a polícia, sem revelar como essas pessoas ficaram feridas.

Policiais forenses no local onde homem supostamente armado com besta morreu após ser baleado por policiais, em Londres. Foto: Lucy North/PA via AP

A polícia disse que o Escritório Independente de Conduta Policial (IOPC, na sigla em inglês) estava conduzindo uma investigação independente sobre o tiroteio.

“Eu entendo que a comunidade local estará preocupada com os eventos que ocorreram esta manhã”, disse o detetive chefe superintendente Seb Adjei-Addoh. “Apoiaremos totalmente a investigação do IOPC sobre todas as circunstâncias do que aconteceu.” / AP