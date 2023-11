Um policial da Austrália foi acusado de homicídio culposo pela morte de uma mulher de 95 anos que recebeu um choque elétrico em maio deste ano. Clare Nowland, que tinha demência, caiu no chão e bateu a cabeça depois de o policial ter usado uma arma de choque contra ela, em uma casa de repouso na pequena cidade de Cooma. Ela morreu uma semana depois.

A polícia do Estado de New South Wales disse em comunicado nesta quarta-feira, 29, que as acusações contra Kristian White, um policial sênior de 33 anos, foram atualizadas a conselho de promotores públicos. Anteriormente, ele estava sendo acusado de causar danos corporais graves de forma imprudente, agressão que ocasionou danos corporais reais e agressão comum.

White e outro policial foram chamados até a casa de repouso no dia 17 de maio após relatos de que a idosa estava armada com uma faca. Os oficiais passaram vários minutos tentando convencê-la a largar a faca, mas ela não largava. Quando Clare, que tinha 1,70 metro e 95 quilos e usava um andador, começou se aproximar lentamente, o policial usou a arma de choque contra ela.

Fachada da casa de repouso em Cooma, na Austrália, onde policiais foram acionados no dia 17 de maio para atender uma ocorrência após relatos de que idosa estaria com uma faca na mão. Foto: Lukas Coch/AAP Image via AP

O incidente gerou protestos da família, da cidade e de defensores das liberdades civis da Austrália, que pediram por uma investigação sobre o uso de força da polícia.

De acordo com as diretrizes oficiais da polícia na Austrália, uma arma de choque não deve ser usada contra idosos ou pessoas com deficiência, a menos que “existam circunstâncias excepcionais”. Há imagens da câmera corporal do incidente, mas a polícia já disse que não serão divulgadas ao público.

Continua após a publicidade

No passado, Clare foi notícia em jornais de todo o mundo depois de celebrar seu aniversário de 75 anos escalando a Sydney Harbour Bridge e seu 80º aniversário saltando de paraquedas. Nos documentos judiciais, aos 95 anos, ela foi descrita como “frágil”.

White deve ir ao tribunal em 6 de dezembro. Em um comparecimento anterior ao tribunal, o oficial — que foi suspenso de suas funções ativas — permaneceu em silêncio enquanto a mídia local o questionava sobre se seu uso da força era excessivo, como alegaram os promotores.

Warwick Anderson, o advogado que representa o policial, disse por e-mail ao The Washington Post que embora “as atuais acusações sejam preocupantes” ele iria “continuar defendendo a questão”.

As autoridades australianas responsáveis pela aplicação da lei já enfrentaram acusações de brutalidade anteriormente. Um policial de Sydney foi acusado de agressão depois que surgiram imagens em 2021 mostrando o policial tropeçando em um menino indígena de 16 anos e jogando-o contra tijolos enquanto o prendia. Em outro episódio, um policial australiano branco foi absolvido no ano passado pelo assassinato de um adolescente aborígine, em um caso que tomou conta do país.

Clare Nowland deixou oito filhos, 24 netos e 31 bisnetos.