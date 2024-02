Peru: Policial se disfarça de urso no dia dos namorados e prende suspeitas de narcotráfico; vídeo

A Polícia Nacional do Peru (PNP) fingiu uma surpresa de Dia de São Valentim, quando o dia dos namorados é comemorado em partes da América Latina, Europa e EUA, para prender suspeitas por tráfico de drogas. Um policial vestido de urso de pelúcia apareceu na frente da casa com balões em formato de coração e um cartaz escrito “você é a razão do meu sorrir”. Mas o que parecia ser uma gesto romântico era, na verdade, uma emboscada.

Assim que as mulheres saíram da casa, o policial vestido de urso e outra agente, segurando o que parecia ser um presente, saíram do disfarce e avançaram para imobilizar as mulheres. Segundo informações do jornal peruano El Comercio, as detidas são mãe e filha.

PUBLICIDADE Um equipe estava de prontidão - inclusive com policiais disfarçados de funcionários das operadoras de água e energia elétrica - para dar reforço no momento das prisões. Na casa, em San Martín de Porres, um distrito de Lima, a Polícia Nacional do Peru disse ter encontrado mil embalagens com PBC, a pasta básica de cocaína. O Coronel da Polícia Nacional do Peru Walter Palomino disse em entrevista à América Noticias que costuma aproveitar as datas comemorativas no combate ao crime.

“Fizemos essa estratégia usando nosso urso carinhoso Terna (referência ao batalhão responsável pelas prisões), que foi uma falsa surpresa para uma vendedora de drogas. Ela pensou que havia recebido um presente, desceu do primeiro andar e foi assim que procedemos com sua captura”, disse Palomino.