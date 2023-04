Política externa de Joe Biden vai isolar os EUA e fortalecer a China e a Rússia; leia a análise

No outono passado, oito meses após a nova desordem mundial criada pela invasão da Ucrânia por Vladimir Putin, o Instituto Bennett de Políticas Públicas da Universidade de Cambridge produziu um longo relatório sobre as tendências da opinião pública global antes e depois do início da guerra.

Sem surpresas, os dados mostraram que o conflito mudou o sentimento público nas democracias desenvolvidas no Leste Asiático e na Europa, bem como nos Estados Unidos, unindo seus cidadãos contra a Rússia e a China e mudando a opinião das massas em uma direção mais pró-Estados Unidos.

Mas fora desse bloco democrático, as tendências foram muito diferentes. Por uma década antes da Guerra na Ucrânia, a opinião pública em uma vasta extensão de países que se estende desde a Eurásia continental até o norte e oeste da África, nas palavras do relatório, tornou-se mais favorável à Rússia, mesmo quando a opinião pública ocidental se tornou mais hostil.

Da mesma forma, as pessoas na Europa, nas democracias da Anglosfera e da Orla do Pacífico, como Japão e Coreia do Sul, se voltaram contra a China antes mesmo da covid-19, mas Pequim era visto de maneira muito mais favorável no Oriente Médio, África subsaariana e Ásia Central.

Um sentimento pró-China

A guerra de Putin na Ucrânia mudou essas tendências apenas marginalmente. A Rússia se tornou menos popular em 2022, mas, no geral, a opinião pública do mundo em desenvolvimento após a invasão ainda era um pouco mais calorosa com a Rússia do que com os Estados Unidos e (pela primeira vez) mais calorosa com a China do que com Washington também.

Na medida em que o conflito na Ucrânia indicava uma nova luta geopolítica entre uma “aliança marítima de democracias” liderada pelos Estados Unidos, como dizia o relatório, e uma aliança de regimes autoritários ancorados na Eurásia, a aliança autoritária parecia ter um reservatório profundo de apoio popular.

Essa leitura da paisagem geopolítica encontrou justificativa nos meses seguintes. Fora da Anglosfera e da Europa, as tentativas de colocar em quarentena a economia russa encontraram pouco apoio sustentado, assim como as tentativas de isolamento diplomático.

A agenda russa

As forças militares russas estão ativas em toda a África. Moscou encontra compradores de energia do sul da Ásia à América Latina. O regime de Putin acaba de convocar uma conferência de paz com a Síria, a Turquia e o Irã, na esperança de estabilizar sua própria posição na Síria, ao mesmo tempo em que deixa de lado os Estados Unidos e seus aliados curdos. Documentos vazados da inteligência dos EUA indicam que o presidente Abdel Fattah el-Sisi, do Egito, recentemente autorizou vendas secretas de armas para a Rússia, apesar do status de seu país como aliado americano e destinatário de ajuda.

No geral, de acordo com uma pesquisa recente da Economist Intelligence Unit, fora da aliança ocidental tem havido um lento sangramento de apoio da Ucrânia: o número de países que condenam a invasão russa caiu ligeiramente no ano passado, e o número de países neutros e que apoiam a Rússia subiu. E o crescente não isolamento da Rússia é acompanhado pelo aumento da influência diplomática e econômica de sua aliada China, que está desempenhando um papel crucial como pacificadora e mediadora de poder no Oriente Médio – novamente, tendo como parceiros aliados oficiais dos EUA, como a Arábia Saudita.

Não está claro se o governo Biden tem uma estratégia calibrada para essa realidade. Embora a Casa Branca tenha resistido a alguns apelos mais inflamados para uma escalada com Moscou, ela tende a aceitar o retrato de um cenário geopolítico cada vez mais dividido entre democracia e autocracia, liberalismo e autoritarismo. (Testemunhe, por exemplo, a Cúpula para a Democracia recentemente convocada por Biden, que deliberadamente excluiu dois aliados da Otan, Hungria e Turquia, porque são considerados exemplos preocupantes de retrocesso democrático.)

Índice de valores socialmente liberais aumenta em democracias de alta renda na América do Norte e Europa, mas se mantém estagnado no restante do planeta

Um tiro no pé

Como Walter Russell Mead observou no The Wall Street Journal, esse enquadramento descreve a realidade internacional até certo ponto. Também se encaixa na mensagem política doméstica de Biden, que combina uma “luta internacional pela democracia liberal” com uma “luta interna contra o populismo republicano”.

Mas, como Mead argumenta, essa visão de cruzada pela democracia corre o risco de ser estrategicamente autodestrutiva. No exterior, você simplesmente não pode construir as alianças necessárias para conter a China ou a Rússia se não puder trabalhar com países que não adotam o liberalismo anglo-americano ou o procedimentalismo eurocrata.

Você precisa de uma maneira construtiva de lidar não apenas com monarquias e governantes militares, mas também com os modelos políticos descritos como populismo ou democracia iliberal ou autoritarismo brando, com líderes no estilo de Narendra Modi da Índia e Recep Tayyip Erdogan da Turquia, se você não quer que o mundo pertença ao autoritarismo duro de Moscou ou ao tecnototalitarismo de Pequim.

Da mesma forma, dentro dos EUA, não se pode obter apoio bipartidário sustentado para uma grande estratégia pró-democracia se estiver constantemente vinculando essa estratégia ao seu conflito com seus oponentes políticos domésticos. Ou, por falar nisso, se estiver constantemente vinculando-o a valores que são da alçada apenas de sua própria coalizão política. Uma grande estratégia que iguala a democracia de forma simplista com o liberalismo social ou o progressismo nunca terá adesão sustentada dos republicanos e sempre será refém do próximo ciclo eleitoral.

Divergência de valores

Este último ponto é crucial para entender o desafio global dos Estados Unidos. Alguns falcões liberais podem gostar de acreditar que o desafio do iliberalismo é principalmente um desafio de regimes impostos a populações relutantes – que as elites do Oriente Médio, África e Ásia Central são favoráveis à Rússia e à China porque querem imitar seu modo implacável de governar, mas que os habitantes desses países estariam no campo liberal se ao menos a bota saísse de seu pescoço.

O relatório do Instituto Bennett deveria lançar dúvidas sobre essa suposição. Isso não mostra apenas que a opinião não ocidental é favorável à China e à Rússia. Também oferece evidências de que uma divergência em valores fundamentais, não apenas uma diferença na liderança política ou interesses, está levando à divisão entre as democracias desenvolvidas e o mundo em desenvolvimento.

Aqui, o fato mais impressionante aparece no fim do relatório: um índice de valores socialmente liberais (medindo secularismo, individualismo, ideias progressistas sobre sexo e drogas e liberdade pessoal) em todo o mundo nos últimos 30 anos. O que se vê no gráfico são democracias de alta renda tornando-se cada vez mais liberais desde a queda do Muro de Berlim. Mas quase não há mudança nos valores do resto do mundo, nenhum sinal de que o liberalismo social esteja se firmando fora dos países onde em 1990 já era poderoso.

Isso cria um desafio para qualquer pessoa que pretenda organizar a política externa dos EUA em torno dos valores progressistas atuais. Talvez você possa unir nossos aliados mais próximos, o núcleo rico e envelhecido de nosso império liberal, em torno desse tipo de visão ideológica. Mas corre um risco real e crescente de alienar todos os outros.

*Ross Douthat é colunista de opinião do The Times desde 2009, e é autor de vários livros, mais recentemente, “The Deep Places: A Memoir of Illness and Discovery”