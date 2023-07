Filha de ex-presidente Bill Clinton anuncia que está grávida

Chelsea Clinton anunciou nesta quinta-feira que está grávida e espera o primeiro neto do ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton e da ex-secretária de Estado Hillary Clinton. "Marc e eu estamos muito animados que vamos receber o nosso primeiro filho neste ano", disse Chelsea Clinton, de 34 anos, referindo-se ao seu marido, Marc Mezvinsky, banqueiro de investimentos, de 36 anos. Sentada ao lado de sua mãe no palco em um evento em Nova York sobre o fortalecimento dos direitos das mulheres, Chelsea divulgou a notícia com um grande sorriso. O público do evento, organizado pela Fundação Bill, Hillary & Chelsea Clinton, começou a aplaudir imediatamente. "Eu certamente me sinto muito melhor, não importa se é um menino ou uma menina, ele ou ela crescerá em um mundo cheio de tantas líderes jovens e fortes", disse Chelsea, que trabalha na fundação da família e é correspondente da NBC News. Não ficou claro como a notícia do primeiro neto irá afetar as ambições políticas de Hillary Clinton, que está considerando concorrer à Presidência dos Estados Unidos em 2016. O ex-presidente Clinton disse a jornalistas em Davos, na Suíça, em 2011: "Eu gostaria de ter uma esposa feliz, e ela não será a menos que seja avó... É algo que ela quer mais do que ser presidente." Os futuros avós logo postaram mensagens no Twitter. Bill Clinton escreveu: "Emocionado por acrescentar uma nova linha à minha biografia no Twitter... @hillaryclinton e eu estamos muito felizes por Chelsea e Marc"!. Uma igualmente feliz Hillary Clinton postou: "O título mais fascinante que recebi: Futura avó! @BillClinton e eu estamos emocionados que Chelsea e Marc estão esperando seu primeiro filho." (Reportagem adicional de Jonathan Allen)