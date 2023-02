Polônia recebe ajuda militar dos EUA e quer ter a defesa mais forte da Europa

No aeroporto polonês de Rzeszow, onde o avião do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pousou esta semana antes de seguir para Kiev, as baterias de mísseis Patriot de fabricação americana apontam para os céus. Os primeiros tanques de guerra M1A2 Abrams e centenas de sistemas de foguetes, também dos EUA, são esperados para chegar de trem nos próximos meses.

O arsenal é parte de gigantesca onda de gastos militares da Polônia, país vizinho à Ucrânia, após a invasão russa, em 24 de fevereiro. O ministro da Defesa polonês, Mariusz Blaszczak, espera que os investimentos de armas ajudem a construir “a maior força terrestre da Europa”, enquanto bilhões são gastos em contratos com fornecedores americanos.

Em entrevista ao The Washington Post, Blaszczak disse que é natural que a Polônia compre do “aliado mais próximo” quando o país não tem condições de fabricar armamentos semelhantes. “Este armamento moderno elevará nossas forças armadas a um nível completamente novo de capacidades de defesa”, disse Blaszczak em entrevista ao The Washington Post.

Sistemas de mísseis Patriot em uma base aérea smericana no Kuwait, em imagem de 16 de março de 2003 Foto: Russell Boyce / Reuters

A série de compras ocorre no momento em que a Polônia tenta solidificar o papel de ser o principal pilar das relações europeias com os Estados Unidos, com a guerra na Ucrânia mudando o equilíbrio do poder político na Europa mais para o leste. Isso foi reforçado nesta semana, quando Biden – que ainda não visitou Paris ou Berlim durante seu mandato – fez sua segunda visita a Varsóvia desde o início do conflito.

A Alemanha – um baluarte tradicional da relação transatlântica – evitou um papel de liderança militar. E a Polônia, que está perdendo US$ 37 bilhões (equivalente a R$ 191 bilhões) de fundos da União Europeia por sofrer um retrocesso democrático, pode reivindicar um terreno moral alto quando se trata de segurança e de seu ceticismo antigo em relação a Moscou.

Durante anos, os políticos poloneses “têm insistido que a Rússia é uma ameaça real, existencial e civilizacional”, disse Blaszczak. Ele citou uma advertência do falecido presidente da Polônia, Lech Kaczynski, após a invasão da Geórgia por Moscou em 2008: “Hoje a Geórgia, amanhã a Ucrânia, e então pode ser minha terra natal - a Polônia.”

Assim, a Polônia agora busca criar um exército tão poderoso que Moscou não ousaria atacá-lo. Este ano, a Polônia estima gastar 4% do PIB em defesa para dobrar sua força militar. Blaszczak disse que o objetivo de dobrar o tamanho das forças armadas para 300 mil soldados está “ao alcance e é realista”, embora ele não tenha dado um prazo. Armas mais antigas da era soviética doadas à Ucrânia, incluindo 240 tanques T-72, estão sendo substituídas por sistemas tecnologicamente mais avançados.

Um acordo de US$ 4,75 bilhões (R$ 24,5 bilhões) para comprar 250 tanques M1A2 Abrams estava em andamento antes da invasão da Rússia há um ano, enquanto a Polônia assinou outro acordo no valor de US$ 1,4 bilhão (R$ 7,2 bilhões) para comprar 116 M1A1s mais antigos em janeiro.

No início deste mês, os Estados Unidos deram permissão a outro pacote de até US$ 10 bilhões (R$ 51 bilhões), incluindo Sistemas de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade (Himars) e sistemas de mísseis táticos de longo alcance de 297 quilômetros. A Polônia também assinou um acordo com a Coreia do Sul para comprar 980 tanques K2 Black Panther.

“Não há outra opção para a Polônia além de aumentar o dinheiro em defesa”, disse Jacek Siewiera, chefe do Departamento de Segurança Nacional. “Um país em nossa posição geográfica tem pouca escolha.”

Brussels (Belgium), 15/02/2023.- United States Secretary of Defense Lloyd Austin (L) and Polish Defense Minister Mariusz Blaszczak (R) during a NATO defense ministers meeting at the alliance's headquarters in Brussels, Belgium, 15 February 2023. Defense Ministers of the North Atlantic Treaty Organization (NATO) countries gather in Brussels from 14 to 15 February. (Bélgica, Estados Unidos, Bruselas) EFE/EPA/OLIVIER HOSLET Foto: EFE / EFE

Além do acesso que dá à Polônia a sistemas de alta tecnologia, a decisão de recorrer aos Estados Unidos também é uma “escolha estratégica”, disse Siewiera. “A parte mais importante é a aliança estratégica”, disse ele, apontando para o fato de que a Polônia também está impulsionando os laços em outras áreas-chave, como a energia.

Em outubro do ano passado, a Polônia escolheu a empresa americana Westinghouse Electric para construir sua primeira usina nuclear, em um projeto que a Embaixada dos EUA em Varsóvia disse que “representa 100 anos de nova cooperação estratégica entre os Estados Unidos e a Polônia”.

“O que vemos na Polônia é a habitual reação do Estado fronteiriço”, disse Gustav Gressel, membro do Conselho Europeu de Relações Exteriores, comparando-a à dependência da Alemanha Ocidental dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. “Eles viram como é a ocupação russa”, disse ele, com um aceno à invasão da União Soviética e subsequente ocupação da Polônia durante a 2.ª Guerra Mundial.

No entanto, a Polônia também reage ao isolamento político dos aliados na Europa, com disputas não resolvidas com a UE e relações espinhosas com a Alemanha, disse Gressel, que questionou se alguns dos objetivos da Polônia são economicamente viáveis.

O desequilíbrio das exportações coloca a moeda sob pressão, acrescentou. “Alguém se pergunta economicamente como muitas das coisas que foram anunciadas serão alcançáveis”, disse ele.

O governo polonês, liderado pelo partido populista de direita Lei e Justiça, não conseguiu desbloquear US$ 37 bilhões (R$ 191 bilhões) em fundos de alívio à pandemia da UE mantidos até promulgar mudanças relacionadas ao Estado de Direito. Também está sendo multado em US$ 1 milhão (R$ 5,1 milhões) por dia por não cumprir uma ordem judicial da UE relacionada a mudanças judiciais.

No ano passado, o Congresso dos EUA aprovou US$ 288,6 milhões (R$ 1,4 bilhão) em financiamento militar para a Polônia para “dissuadir e defender” contra a crescente ameaça da Rússia. O dinheiro aliviaria algumas das pressões econômicas dos gastos da Polônia, em meio à forte desaceleração do crescimento econômico e à inflação de 17%.

Com gastos tão altos, não se pode “ser apenas um cliente”, disse Siewiera, citando planos para intensificar a indústria de defesa doméstica polonesa.

Contra esse pano de fundo, algumas das decisões sobre a compra de armas dos Estados Unidos parecem “excessivamente ideológicas”, disse Gressel, uma vez que os fabricantes europeus estão mais abertos a joint ventures que ajudariam a desenvolver a indústria de armas da Polônia.

“Os americanos não têm interesse em cooperar muito além de exportar coisas prontas para a Polônia”, disse ele, observando o tamanho do mercado.

Mas as novas armas dos EUA não são as únicas adições. Os Estados Unidos têm cerca de 11 mil soldados estacionados na Polônia. No leste do país, o Quartel-General Avançado do Quinto Corpo está se tornando “permanente”, tornando-se a presença mais oriental do Exército dos EUA em território da Otan.

Uma base perto de Rzeszow, a cidade polonesa onde Biden desembarcou esta semana, abriga centenas de soldados norte-americanos. Os restaurantes da cidade começaram a colocar bife no cardápio para atender seus novos clientes, disse o prefeito Konrad Fijolek. Há voos diários de ajuda humanitária e militar para a Ucrânia, e a produção militar na área está decolando. “No passado, costumávamos ser uma cidade nos arredores da Polônia e da UE”, disse Fijolek. “Neste momento, estamos no centro.”