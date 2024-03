BALTIMORE (WP) — A ponte Francis Scott Key em Baltimore colapsou por volta de 1h30 desta terça-feira, 26, depois de ter sido atingida por um navio cargueiro, com grande parte da ponte caindo dentro do Rio Patapsco. O Departamento de Bombeiros de Baltimore descreveu o acidente como um “evento com vítimas em massa”. Veículos foram detectados na água e equipes de resgate buscam por diversas pessoas. Veja o que se sabe até agora sobre o episódio.

O que causou o colapso da ponte?

PUBLICIDADE Um navio com bandeira de Singapura, o Dali, bateu na ponte por volta de 1h30 (2h30, em Brasília), de acordo com o suboficial de 1ª classe da Guarda Costeira, Matthew West, em Baltimore. A Autoridade Portuária Marítima de Singapura disse na noite de terça-feira, horário local, que estava investigando a colisão e fornecendo “cooperação total” à Guarda Costeira dos Estados Unidos. A autoridade, que regula os serviços marítimos em Singapura, confirmou que um navio registrado no país atingiu a ponte Francis Scott Key por volta de 1h30. Havia 22 tripulantes a bordo durante a colisão, disse.

O navio teve um “problema elétrico”, disse o governador do estado de Maryland, Wes Moore. “Podemos confirmar que a tripulação notificou as autoridades sobre um problema de energia”, disse Moore. O alerta às autoridades permitiu que carros que se dirigiam para a ponte fossem impedidos de seguir adiante. “Essas pessoas são heróis. Salvaram vidas ontem à noite”, acrescentou o governador.

Ainda não está claro porque a colisão levou ao colapso da ponte. Autoridades disseram que era muito cedo para fornecer qualquer detalhe.

Ian Firth, engenheiro estrutural britânico e projetista de pontes, disse em entrevista na terça-feira que a ponte tinha uma estrutura de suporte “leve” e parecia ter dispositivos de proteção de embarcações na água ao seu redor, mas que os objetos “não eram adequados”.

Ainda não está claro porque a colisão de navio levou ao colapso da ponte. Autoridades disseram que era muito cedo para fornecer qualquer detalhe Foto: REUTERS/Julia Nikhinson

O que se sabe sobre as vítimas?

Autoridades de Baltimore disseram que os esforços de resgate estavam em andamento na manhã desta terça-feira, e que eles estavam tratando o acidente como um potencial evento de vítimas em massa.

“Havia diversas pessoas na ponte no momento do colapso”, declarou o chefe dos bombeiros de Baltimore, James Wallace. Ele disse que duas pessoas foram resgatadas da água até agora. Uma saiu ilesa e a outra pessoa foi transportado para um centro de trauma local em “estado muito grave”, disse ele.

Wallace disse que pelo menos sete pessoas estavam na água. Kevin Cartwright, diretor de comunicação do Corpo de Bombeiros de Baltimore, disse anteriormente ao The Washington Post que o número poderia ser maior do que 20. “Nosso sonar detectou a presença de veículos submersos na água”, disse Wallace, sem dar um número exato.

Quais são as condições de procura e resgate?

Wallace disse que as autoridades estavam usando ferramentas de busca subterrânea, incluindo um sonar e drones subaquáticos, bem como ajuda da Marinha e de forças aéreas no resgate.

Ele acrescentou que as temperaturas geladas no local estavam tornando as condições mais difícieis para as equipes.

A ponte de 2,5 quilômetros de comprimento atravessa o rio Patapsco, indo do porto interno de Baltimore até a baía de Chesapeake. Transporta cerca de 11 milhões de veículos anualmente e foi inaugurado em 1977, em homenagem a Francis Scott Key, compositor de The Star-Spangled Banner.

O navio teve um 'problema elétrico', disse o governador de Maryland, Wes Moore (foto), e a tripulação notificou as autoridades. Foto: EFE/EPA/SHAWN THEW

Qual é o impacto nas condições de tráfego?

Horas depois da queda da ponde, o trânsito nas rodovias da região permanecia moderado. A rodovia interestadual 695 no sentido leste e oeste foram fechadas na ponte, disseram autoridades de trânsito regionais, com o circuito externo desviado para MD-10 na saída 2 e o circuito interno desviado para MD-157 na saída 43.

Autoridades disseram que os locais deveriam usar rotas alternativas do porto por meio da Interestadual 95 e a Interstadual 895.

O Departamento de Transportes de Maryland publicou uma lista das rotas de ônibus afetadas. O porto de Baltimore foi fechado ao tráfego marítimo, disseram as autoridades.

O que se sabe sobre o navio Dali que atingiu a ponte?

A Autoridade Portuária Marítima de Singapura disse que havia 22 pessoas durante a colisão. Wallace disse que acreditava-se que a tripulação seguia no navio. A embarcação tem 48 metros de largura e 300 metros de comprimento e foi construída em 2015, de acordo com o MarineTraffic.com.

O navio estava em rota para Colombo, no Sri Lanka, de acordo com o Vessel Finder, que rastreia a navegação global, e estava previsto para chegar em 22 de abril. Anrtes de Baltimore, atracou nos portos de Norfolk e Nova York, nos Estados Unidos, depois de atravessar o Canal do Panamá.

O proprietário registrado do navio é Grace Ocean Pte Ltd., e é administrado pelo Synergy Marine Group. O Synergy Group controla uma frota de quase 400 navios e emprega mais de 14 mil marítimos, segundo seu site.

A embarcação tem 48 metros de largura e 300 metros de comprimento e foi construída em 2015, de acordo com o MarineTraffic.com. Foto: AP Photo/Mark Schiefelbein

Em 2023, um navio-tanque parcialmente administrado pela Synergy colidiu com um navio-tanque na costa das Filipinas, matando um cidadão filipino e um cidadão chinês, segundo funcionários da guarda costeira filipina

A sede do Synergy Group, com sede em Singapura, estava às escuras quando um repórter do Post visitou o local na noite de terça-feira. Dois funcionários que atenderam a campainha disseram que o escritório estava fechado naquele dia. “Sem perguntas”, disse um funcionário, afastando-se lentamente da porta enquanto seu telefone tocava repetidamente./Washington Post.