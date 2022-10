Ponte desaba na Índia deixando dezenas de mortos

Publicidade

NOVA DELHI - Autoridades informaram que subiu de 75 para 120 o número de mortos na Índia neste domingo, 30, quando uma ponte suspensa da era colonial desabou no Estado de Gujarat, oeste do país, fazendo com que dezenas caíssem no rio. Autoridades disseram que cerca de 500 pessoas estavam na ponte celebrando um festival religioso quando os cabos que seguravam a estrutura cederam.

“As pessoas caíram umas em cima das outras depois que a ponte desabou. O grupo tinha se reunido na ponte para os rituais e para o festival de Diwali. Havia muitas crianças e mulheres entre as vítimas”, disse uma testemunha à imprensa local.

Segundo um funcionário do distrito, a maioria das mortes foi por afogamento. “Mais de 80 foram resgatadas”, disse Brijesh Merja, ministro do Estado de Gujarat. O acidente ocorreu no município de Morbi, a cerca de 200 quilômetros a oeste da principal cidade do Estado, Ahmedabad.

Equipes de resgate trabalham durante a noite depois que uma ponte suspensa desabou em Morbi, no estado de Gujarat, Índia Foto: Rajesh Ambaliya/AP

Vídeos divulgados que ainda não foram verificados mostravam pessoas penduradas no que sobrou da estrutura no escuro e tentando nadar até a costa em segurança.

A ponte suspensa de 233 metros, construída na era do mandato britânico, foi aberta ao público esta semana após meses de reparos. A emissora NDTV informou que a ponte tinha sido reaberta na quarta-feira mesmo sem um certificado de segurança, e imagens de vídeo feitas no sábado mostravam a estrutura balançando.

As autoridades mobilizaram tropas, incluindo a Força Nacional de Resposta a Desastres (NDRF), para operações de resgate, informou o ministro-chefe de Gujarat, Bhupendra Patel, no Twitter. “Estou indo para Morbi, cancelei todos os meus próximos eventos hoje. O monitoramento direto da situação e a coordenação necessária com o sistema serão alcançados chegando ao local pessoalmente”, acrescentou.

O plano das autoridades é parar a água da barragem de controle próxima e usar bombas para esvaziar o rio e acelerar a operação de busca.

Segundo o ministro regional do Interior, Harsh Sanghavi, que não especificou o número exato de pessoas afetadas, as autoridades conseguiram resgatar boa parte das pessoas que estavam no local. “Estamos recebendo todo tipo de ajuda do Centro. A NDRF e outras agências foram instruídas a chegar ao local. A maioria das pessoas feridas foi internada no hospital”, disse o funcionário.

Imagem captada por câmera de segurança mostra parte danificada de uma ponte suspensa depois que ela desmoronou na cidade de Morbi Foto: REUTERS - 30/10/2022

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, que já estava em Gujarat, seu estado natal, para uma visita de três dias, disse que orientou o ministro-chefe do estado a mobilizar equipes com urgência para a operação de resgate. O premiê disse estar profundamente entristecido com a tragédia. Seu escritório anunciou indenização às famílias dos mortos.

Em seu site oficial, o governo de Gujarat descreve a ponte como “uma maravilha da engenharia construída no início do século”. Os acidentes em infraestruturas, incluindo pontes, são comuns na Índia por serem construções antigas e pela falta de manutenção./EFE, AFP e AP