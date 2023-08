Por dentro de uma célula militante palestina na Cisjordânia

CISJORDÂNIA — O homem de agasalho Adidas preto em uma barbearia lotada e aceitou mais uma chamada de celular. Com os olhos vermelhos por estar acordado há mais de 24 horas, seu assistente adolescente levou um outro telefone perto de seu ouvido, permitindo-lhe curvar-se adiante para atender à chamada, visivelmente cansado, sentado com as mãos cruzadas sobre sobre as pernas.

O homem — conhecido como Zoufi, seu apelido de infância — ouviu um pouco, murmurou de volta algumas palavras e então se voltou para outros dois homens de preto dentro da barbearia.

Duas famílias estavam brigando, e havia armas envolvidas, um problema comum no campo de refugiados de Balata, em Nablus — uma comunidade de 30 mil palestinos empobrecidos instalada em uma área apertada, que não possui força policial. Zoufi identificou uma localidade. “Vão”, afirmou, “levem suas armas”.

Zoufi, o comandante da Brigada dos Mártires de al-Aqsa no campo de refugiados de Balata, está sentado em uma barbearia local na cidade de Nablus, na Cisjordânia. Foto: Lorenzo Tugnoli / The Washington Post

“Sim, abuna”, respondeu um deles antes de sair com o colega portando fuzis de assalto nos ombros, usando o termo em língua árabe que designa “nosso pai”.

“Todos aqui me chamam de ‘pai’ agora”, afirmou Zoufi, de 37 anos, recostando-se na cadeira com um fuzil de assalto M16 modificado no colo. Um menino que passou diante dele tentou tocar a arma. “Eu sou forçado a ser policial, pai e guardião.”

Zoufi é comandante do ramo das Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa em Balata, consideradas um grupo terrorista por Israel e Estados Unidos. Ele fundou a célula militante armada pouco mais de um ano atrás, num momento em que ações dos militares israelenses se intensificavam em toda a Cisjordânia.

O Washington Post o acompanhou, assim como alguns de seus 15 combatentes e militantes palestinos em outros dois campos de refugiados, de Jenin e de Askar, ao longo de três dias em julho. As visitas, acordadas sob a condição de que nomes completos e locais exatos fossem omitidos, ofereceram uma rara visão das vidas e ações de combatentes de um dos lados da pior onda de violência na Cisjordânia em décadas.

O custo é nefasto e crescente. Mais de 150 palestinos foram mortos desde janeiro, a maioria em operações militares de Israel; e pelo menos 22 israelenses morreram em ataques a tiros, a facadas e em atropelamentos praticados por palestinos. No mês passado, Israel ordenou uma operação que envolveu centenas de soldados apoiados por cobertura aérea no campo de refugiados de Jenin, uma demonstração de força que há 20 anos não era vista na Cisjordânia.

Israel afirma que as operações são essenciais para romper células terroristas e proteger os cidadãos israelenses. Mas conforme o caos se espalha, centenas de palestinos como Zoufi têm pegado em armas. Alguns se alinham com células organizadas — como as Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, o Hamas e a Jihad Islâmica, apoiada pelo Irã. Outros agem individualmente ou em grupos organizados menos rigidamente, como o Covil dos Leões, de Nablus.

Muitos afirmam que se sentiram compelidos a pegar em armas em razão da Autoridade Palestina permanecer calada e ausente. Limitados em poder, enfraquecidos pela corrupção e praticamente ausentes desses campos sem lei, os líderes da AP e as forças que eles comandam mal se pronunciaram enquanto o Exército de Israel realizou mais de 1.340 prisões dentro da Cisjordânia este ano.

Jovens em uma barbearia no campo de refugiados de Balata, em Nablus. A loja é decorada com imagens de "mártires" de Nablus e Jenin. Foto: Lorenzo Tugnoli / The Washington Post

Israel, que depende da AP para manter a ordem na Cisjordânia ocupada, acusa as autoridades palestinas de permitir que militantes operem livremente e permitir que milhares de armas contrabandeadas ou de fabricação caseira inundem o território. Por sua vez, muitos palestinos consideram seu governo mais um braço da ocupação, por compartilhar informações de inteligência com Israel e prender combatentes que pertencem a facções rivais — e assim consolidar seu desgastado poder.

O vácuo resultante tem transformado os campos de refugiados palestinos em centros de anarquia armada. Os grupos militantes com frequência são a única autoridade presente.”Nós não temos conexão com a AP”, afirmou Zoufi. “Eles são corruptos e aliados dos israelenses. Ele dirigem carros caros; nós vemos como eles vivem.”

Estabelecer contato com Zoufi e seus combatentes exigiu da reportagem percorrer uma rede de intermediários clandestinos dentro dos campos de refugiados. Guiados por diferentes “fixers” de confiança — caminhando através de ruas estreitas sob fios de todo tipo emaranhados entre postes que ostentavam fotos de combatentes mortos — os repórteres do Post foram levados a um recinto num ponto profundo do Campo de Balata.

Vários homens comiam esfiha de zátar com as armas no colo ou encostadas nas paredes. “Bem-vindos. Yalla, juntem-se a nós”, disse um homem conhecido no campo como Goblin.

‘Nasce um combatente’

Zoufi foi um combatente ocasional ao longo de sua vida, refletindo o ritmo do conflito israelo-palestino. Foi ativo na Segunda Intifada, quando era adolescente, e passou mais de seis anos preso na penitenciária israelense de Megiddo por ferir a tiro um colono judeu. Ele foi solto em 2008 e trabalhou em uma agência de segurança da Autoridade Palestina por vários anos. Mas percebeu que poderia ganhar mais no setor da construção civil em Israel.

Zoufi comprou seu M16 por US$ 20 mil com o dinheiro que ganhou trabalhando em construções em Tel-Aviv. Aquela vida acabou no ano passado, quando ele entrou nas Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa em Balata — o que transformou-o em alvo de atiradores israelenses, renegado para a AP e ancião improvável do campo de refugiados em que vive, de onde ele raramente sai.

Zoufi e cinco amigos começaram a oferecer apoio logístico para combatentes no fim de 2022, conforme as operações do Exército de Israel se intensificaram. O grupo começou a empunhar suas próprias armas como unidade formal após uma grande incursão israelense em Nablus, em fevereiro, que deixou 11 mortos, incluindo indivíduos próximos ao militante.

Um jovem aguarda sua vez na barbearia. Foto: Lorenzo Tugnoli / The Washington Post

“Quando você mata um amigo de alguém, um combatente nasce”, disse Zoufi, comendo um biscoito de gergelim palestino, ao seu assistente, sempre próximo e com seu próprio M16 pendurado no ombro.

O subordinado, de 19 anos, apelidado de Sheamus, anuiu com a cabeça. E disse que se juntou às brigadas após ver seu melhor amigo ser morto a tiros por soldados de Israel, enquanto ambos atiravam pedras nos israelenses. “Antes disso eu era normal.”

Um oficial militar israelense afirmou que o Exército está monitorando a nova célula em Balata, que representa parte de um aumento de jovens palestinos pegando em armas que as autoridades israelenses têm percebido há um ano. O oficial, que falou sob condição de anonimato para discutir informações de inteligência, afirmou que a onda é motivada pela inconsistência da Autoridade Palestina, por fervores em redes sociais e pela disponibilidade de armas ilegais.

“Eles chamam a si mesmos ‘filhos dos campos’”, afirmou o oficial. “Lutam contra o Exército de Israel mas não se identificam realmente com nenhuma das grandes organizações terroristas nem com a Autoridade Palestina. Seu objetivo é transformar o campo em um forte.”

Num sofá ao relento naquela ruela do campo de refugiados, outro combatente tirava um cochilo, com o braço direito sustentado por um imobilizador de cotovelo e uma tipóia médica, e outros ferimentos. Ammar, de 38 anos, foi alvo de vários disparos em uma troca de tiros com soldados israelenses na região do do assentamento colonial de Elon Moreh, próximo a Nablus, em abril, mas conseguiu escapar. Dois dos combatentes que o acompanhavam foram mortos.

Ammar despertou. E com a mão do braço bom tirou uma nota de 20 shekels do bolso. “Busca um café para mim”, disse ele, fazendo vários meninos avançar para pegar o dinheiro, ávidos para sair correndo até o bar e ajudar o militante ferido.

Os combatentes, que inspiram tanto medo quanto fieldade, são cultuados em Balata. Não há times de futebol por aqui. O desemprego entre os homens é quase 90%. Com poucos modelos de comportamento de qualquer tipo, os meninos colecionam figurinhas, pôsteres e colarzinhos com fotos de militantes mortos.

Um jovem membro das Brigadas dos Mártires de al-Aqsa, com uma pistola enfiada no cós da calça, fica de guarda perto de obstáculos de metal usados para impedir que veículos das Forças de Defesa de Israel entrem no campo de refugiados de Jenin à noite. Foto: Lorenzo Tugnoli / The Washington Post

Os militantes vivos eles seguem nas ruas, tentando chamar sua atenção e ter a chance de empunhar uma das armas contrabandeadas para o campo, muitas delas roubadas ou compradas ilicitamente de arsenais israelenses.

“O que mais ele serão, ministros do governo?”, perguntou o combatente Mahmoud, de 28 anos, cujo M16 é marcado com palavras em hebraico e o emblema da Hetz, uma empresa paramilitar ultraortodoxa. “Os jovens tiram fotos comigo, dizem que querem ser como eu.”

Mahmoud cresceu admirando os homens “que carregavam as armas”. Seu irmão, combatente, foi morto durante uma operação israelense no ano passado. Ele se juntou às Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa há nove meses, depois da morte de sua mãe. Agora, Mahmoud vive sozinho, está desempregado e raramente dorme duas noites no mesmo lugar. “Quando ela morreu, eu senti que a minha vida também acabou.”

Durante o dia, os homens descansavam na sombra e assistiam vídeos no TikTok, muitos deles de funerais de militantes mortos em operações israelenses recentes.

Os combatentes de Balata têm participado de confrontos dentro do campo de refugiados desde que sua célula se formou, no ano passado, assim como em outras áreas. Eles correram para a Cidade Velha da vizinha Nablus, em julho, quando soldados mataram dois militantes por lá. E viajaram mais longe, para Jenin, no início de julho, durante uma incursão israelense de dois dias que deixou 12 combatentes palestinos e 1 soldado israelense mortos.

As diferentes células são coordenadas frouxamente, afirmaram os combatentes, mesmo alguns afiliados a outras facções palestinas, como Jihad Islâmica, Hamas e Covil dos Leões, um grupo incipiente de Nablus que tem sido assolado por ofensivas de Israel e prisões.

“Eu estive ao lado do Covil dos Leões”, afirmou Issam, um combatente de Balata, de 30 anos, que disse ter tomado um tiro nas costas quando escapava de tropas israelenses, em junho.

Jovens do campo de refugiados de Askar, em Nablus, comemoram a libertação de um colega palestino de uma prisão israelense. Foto: Lorenzo Tugnoli / The Washington Post

Mahmoud, 28 anos, mostra sua arma, que tem a foto de seu irmão, morto durante um ataque das IDF no campo de refugiados de Balata em maio de 2022. Foto: Lorenzo Tugnoli / The Washington Post

Os 15 combatentes da brigada de Balata são associados ao Fatah, facção dominante na Cisjordânia e na Autoridade Palestina. Mas eles afirmam que o financiamento para suas armas vem de indivíduos que doam para muitos grupos militantes palestinos.

Goblin afirmou: “No fim, esqueça-se de nomes, nós somos um só grupo de combate, estamos empunhando armas contra um só inimigos”.

Por afiliar-se ao Fatah, afirmam os homens, eles não são assediados pela Autoridade palestina como os combatentes do Hamas ou da Jihad Islâmica. Mas eles acusam as forças de segurança palestinas de entregar seus dados para os israelenses. “Nós conhecemos pessoas na AP”, afirmou Goblin, “que nos disseram, ‘Tomem cuidado, entregaram seus arquivos para Israel’”.

Bem depois de escurecer, um combatente conhecido como Udai levou os repórteres do Post, de carro, ao Campo Askar, para uma festa em celebração a um combatente libertado depois de 21 anos na prisão.

Conforme passávamos por veículos com luzes piscantes da agência de segurança da Autoridade Palestina, Udai agachou-se. “O governo está do nosso lado”, afirmou ele, receoso, “mas sempre é difícil circular fora do campo”.

‘Nenhum israelense é inocente’

Os dias dos combatentes são pontuados com chamadas e mensagens no celular relatando brigas entre famílias. Os homens afirmaram que é difícil policiar as quase 20 querelas em andamento — de disputas sobre propriedades a vinganças violentas. “Se essas pessoas usassem suas armas para combatermos juntos os israelenses, nós seríamos muito mais poderosos”, afirmou Goblin.

Uma queixa local envolveu um jovem de 19 anos acusado de pedir doações em nome da brigada e ficar com o dinheiro. Goblin confrontou o rapaz franzino, que tentou sair correndo na direção do sofá em que Ammar dormia. Goblin deu um tapa no rosto do jovem: “Você não vai roubar nunca mais”, berrou o militante, que lhe deu uma coronhada na testa com o rifle.

Parentes de um combatente morto sentam-se perto de um túmulo no cemitério do campo de refugiados de Jenin. Foto: Lorenzo Tugnoli / The Washington Post

Outros combatentes seguraram a arma de Goblin. Ammar acordou com o jovem curvado no chão. “Deixe-o em paz”, disse ele a Goblin, que se afastou enfurecido.

Posteriormente, outro adolescente franzino chegou ao salão carregando um cooler. Goblin gesticulou para que ele se aproximasse e retirou do recipiente um cano revestido de fita preta, com tampas metálicas e um pavio; e uma pequena esfera amarela do tamanho de uma cebola grande.

A bomba “melão” vem da China, afirmou ele, mas o explosivo no cano é fabricado aqui, usando fertilizante e pólvora retirada de projéteis. Os combatentes plantam os explosivos nas entradas do campo de refugiados quando suspeitam que uma operação israelense vem a caminho ou os arremessam como granadas contra soldados que se aproximam.

A maioria dos combatentes afirma que seu foco é defesa, responder ao fogo das forças israelenses que entram nos campos de refugiados. Mas vários dizem que os colonos judeus que vivem em assentamentos na Cisjordânia também são considerados alvos justos.

A mãe de Mohammad Hirzallah é ladeada por outras mães de "mártires" durante a cerimônia de homenagem pública em Nablus. Foto: Lorenzo Tugnoli / The Washington Post

Eles se referiram com admiração a atiradores que mataram civis israelenses, incluindo no ataque no ano passado diante de um pub em Tel-Aviv que matou três israelenses e no massacre de quatro israelenses em um posto de gasolina na Cisjordânia. Eles mencionaram uma equipe secreta de “resposta rápida” — “Nem mesmo nós sabemos quem eles são”, afirmou Goblin, contando que dois deles participaram do ataque no posto de gasolina.

“Nenhum israelense é inocente”, afirmou um combatente radicado em Jenin que conhecia o atirador de Tel-Aviv. “Eles matam nossas mulheres e filhos, nós fazemos o mesmo.”

Zoufi e os combatentes que ele comanda não têm ilusões sobre como deverá terminar a vida que eles escolheram. Para a maioria, a morte parece uma vocação. Goblin encolheu os ombros, num gesto tanto de orgulho quanto de fatalismo. “Nós somos os mártires do futuro”, afirmou ele. / TRADUÇÃO DE GUILHERME RUSSO