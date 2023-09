Por dentro do luxuoso – e lento – trem blindado de Kim Jong-un

Para a sua primeira viagem fora da Coreia do Norte em quase quatro anos, Kim Jong-un regressou ao seu meio de transporte preferido: um trem luxuosamente decorado, fortemente blindado e muito lento.

A mídia sul-coreana informou nesta segunda-feira, 11, citando autoridades do governo, que o trem de Kim deixou a capital Pyongyang para iniciar sua longa viagem.

Autoridades dos EUA disseram que Kim provavelmente se encontrará com o presidente Vladimir Putin na cidade portuária russa de Vladivostok, a pouco mais de 480 quilômetros da fronteira norte-coreana, onde deverão discutir novos carregamentos de armas que poderiam ajudar a guerra da Rússia na Ucrânia.

Um trem que transportava o líder norte-coreano Kim Jong Un chega para uma reunião com o presidente Vladimir Putin em Vladivostok, na Rússia, em 2019 Foto: Alexander Khitrov/AP

Kim raramente viajou para fora da Coreia do Norte desde que assumiu a liderança do país após a morte do seu pai, Kim Jong-il, em 2011, e a Coreia do Norte isolou-se em grande parte do resto do mundo durante a pandemia do coronavírus. Quanto os diplomatas russos deixaram a Coreia do Norte por causa do confinamento em 2021, utilizaram um carrinho de comboio para atravessar a fronteira.

Tal como o seu pai, que tinha medo de voar, e o seu avô – Kim Il-sung, o fundador da Coreia do Norte – Kim tem viajado internacionalmente num comboio de trem especialmente fabricado, um meio de transporte invulgar para um líder mundial do século XXI.

No entanto, para um encontro diplomático de alto nível com o presidente Donald Trump em 2018, ele utilizou um Boeing 747 operado pela Air China, e utilizou um avião norte-coreano para fazer a viagem relativamente curta à cidade chinesa de Dalian em 2018, para a sua segunda reunião com o presidente Xi Jinping.

Luxo

De refeições gourmet à Mercedes, o trem é luxuoso

Poucos fora da elite norte-coreana viajaram a bordo do comboio do líder norte-coreano. No entanto, fotografias dos meios de comunicação estatais, relatos de viajantes e relatórios de agências de inteligência pintam um quadro de viagens de luxo.

O líder norte-coreano Kim Jong-un, conversa com Song Tao, então chefe do departamento internacional do Partido Comunista Chinês, em um trem voltando da China para a Coreia do Norte em 2019. Foto: Agência de notícias da Coreia do Norte/AP

Os vagões do comboio de trens são pintados de verde e amarelo por fora. As imagens de dentro mostram interiores brancos e brilhantes, com longas mesas para briefings e monitores de tela plana. Outras imagens mostram salas com poltronas de couro vermelho.

A bordo, é provável que haja outros luxos. Um dos relatos mais detalhados de viagens a bordo do comboio de um líder norte-coreano veio de um oficial russo, Konstantin Pulikovsky, que relatou uma viagem pelo Extremo Oriente da Rússia com Kim Jong-il num livro chamado “Expresso do Oriente”.

O livro de Pulikovsky descreveu um menu gourmet com uma grande variedade de alimentos oferecidos. “Era possível pedir qualquer prato da culinária russa, chinesa, coreana, japonesa e francesa”, escreveu Pulikovsky, acrescentando que houve casos de vinhos bordeaux e lagostas vivas. Os viajantes a bordo do trem foram entretidos por jovens cantoras, apresentadas como “senhoras condutoras”, contou Pulikovsky.

Um artigo de 2009 do jornal sul-coreano Chosun Ilbo, citando relatórios de inteligência, afirmou que havia um total de 90 vagões no trem. Alguns podem ser concebidos para transportar veículos: Georgy Toloraya, outro diplomata russo que viajou com Kim Jong-il em 2001, escreveu mais tarde que naquela viagem foram transportados dois Mercedes blindados.

Oficiais de segurança norte-coreanos esperam perto do trem em uma estação em Vladivostok em 2019 Foto: Alexander Safronov/AP

Como comparação, um trem Amtrak padrão, usado nos EUA, contém apenas nove vagões. No entanto, o trem dos EUA viaja muito mais rápido, a uma velocidade máxima de 200 quilômetros por hora. O trem de Kim tem uma velocidade máxima de 50 quilômetros por hora.

Lentidão

O trem de Kim é lento e incomoda

A baixa velocidade do trem norte-coreano é comumente atribuída ao seu imenso peso, resultado da blindagem extra instalada.

Toloraya, o diplomata russo, disse que durante uma inspeção do trem de Kim Jong-il por técnicos russos em 2001, eles descobriram que havia lençóis blindados sob os dois vagões principais usados pelo líder norte-coreano para fins residenciais e oficiais.

Os técnicos também descobriram que os trens eram de origem soviética, mas foram fortemente modificados.

O trem causa perturbações generalizadas durante sua viagem, muitas vezes devido a questões de segurança. O Chosun Ilbo informou que cerca de 100 agentes de segurança são enviados antecipadamente às estações para varrê-las em busca de possíveis ameaças, enquanto a energia é desligada nas estações para evitar que outros trens se movam.

Há também um grande grupo de apoio logístico que inclui aviões de transporte da força aérea IL-76 de fabricação soviética e helicópteros MI-17, informou o jornal em 2009.

Um trem verde com enfeites amarelos, semelhante ao usado pelo líder norte-coreano Kim Jong-un em suas viagens anteriores, é visto na fronteira da Coreia do Norte com a Rússia e a China Foto: Ng Han Guan / AP

Na época, um trem avançado cuidava da segurança dos trilhos, e o terceiro e último trem do grupo transportava pessoal de apoio e guarda-costas, informou o Chosun Ilbo.

Mesmo com esta comitiva, os comboios podem revelar-se uma forma de viajar relativamente discreta em comparação com os aviões, que podem ser detectados com dados de seguimento de voo ou radar. Muitas das viagens recentes de Kim só foram anunciadas após a sua conclusão.

Para os líderes mundiais, os trens às vezes podem ser a melhor opção.

O tempo de viagem da Coreia do Norte a Vladivostok é estimado em 20 horas, muito mais do que qualquer voo poderia levar. Quando Kim viajou ao Vietnã para o segundo encontro com Trump, a viagem demorou 65 horas só de ida.

O pai de Kim fez viagens de trem de semanas durante seu governo, enquanto Kim Il-sung uma vez completou uma viagem de trem para a Europa Oriental, via Moscou, em 1984.

Além da lentidão, existem outras complicações. A rede ferroviária da Rússia utiliza uma bitola de tamanho diferente da utilizada na Península Coreana, necessitando de uma espera considerável na fronteira. A China, no entanto, usa a mesma medida que a Coreia do Norte.

A segurança é provavelmente a razão mais significativa pela qual os Kim preferem viagens ferroviárias. Um dos ex-guarda-costas de Kim Jong-il disse que o líder norte-coreano prometeu “nunca” viajar de avião devido a preocupações sobre ser abatido no céu.

Estação de trem da cidade russa de Vladivostok deve receber o trem com o líder supremo da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e o restante da delegação do país asiático Foto: Tass / AP

Embora não se acredite que Kim Jong-un tenha os mesmos receios, a natureza envelhecida da frota aérea soviética da Coreia do Norte constitui uma preocupação adicional.

O líder norte-coreano também viaja regularmente de trem dentro da Coreia do Norte e há sinais de que o governo usa as viagens ferroviárias dentro do país como propaganda, com um museu ferroviário em Pyongyang exibindo viagens anteriores dos líderes.

Alguns especialistas ferroviários que visitaram a Coreia do Norte nos últimos anos dizem que a sua rede ferroviária, construída sob o Japão Imperial no início do século XX, está em péssimo estado. Ahn Byung-min, um especialista ferroviário sul-coreano, disse ao The Washington Post em 2018 que as condições na rede se deterioraram desde a sua primeira visita em 2000, com algumas viagens lembrando-o do carrinho de mina descontrolado no filme “Indiana Jones e o Templo da Perdição”.

O líder norte-coreano não é o único líder mundial a usar com regularidade as viagens ferroviárias em detrimento das viagens aéreas. Devido às ameaças à aviação durante a guerra, quase todos os visitantes de Kiev chegam através do serviço ferroviário da Ucrânia.

Isso incluiu o Presidente americano Joe Biden e o Presidente ucraniano Volodimir Zelenski, além de outros líderes que viajam em comboios VIP especialmente criados. (Ironicamente, os comboios ucranianos utilizam a mesma bitola que a Rússia, que é diferente da utilizada na Polónia, o que também causa uma espera considerável na fronteira.)

O anfitrião de Kim na Rússia também tem o seu próprio comboio blindado de luxo secreto, com alguns jornalistas sugerindo que Putin tem viajado de comboio com mais regularidade desde 2021 devido a preocupações com a sua própria segurança.