Por que a Coreia do Norte parou de se gabar de seus testes de mísseis?

THE WASHINGTON POST, Tóquio – A Coreia do Norte testou um número sem precedentes de mísseis este ano, enquanto expande seu programa de armas. Até recentemente, o país geralmente se gabava de cada teste na mídia estatal – às vezes com um toque dramático.

Mas desde abril, essa tipo de informação desapareceu. A Coreia do Norte parou de compartilhar detalhes, fotos e vídeos de meia dúzia de testes de mísseis que realizou desde então, incluindo o de que se suspeita ser um míssil balístico intercontinental, à medida que desenvolve armas de longo alcance que podem atingir a costa leste dos Estados Unidos.

É preciso uma combinação de informações de várias fontes para tentar entender o que pode estar acontecendo com a Coreia do Norte. Seus hiperbólicos anúncios de armas são sempre tomados como um grão de sal e cruzados com informações fornecidas pelos Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão, imagens comerciais de satélite, dados meteorológicos e outras fontes.

Pessoas assistem a notícia sobre o lançamento de um míssil na Coreia do Norte em uma estação de trem em Seul. Foto: Lee Jin-man/ AP - 25/05/2022

Mas analistas de armas dizem que é melhor do que nenhuma informação, especialmente quando se trata do mais novo armamento de Pyongyang, pois avaliam o progresso do regime na busca das ambições nucleares do líder Kim Jong-un.

“Como analistas, sempre procuramos mais informações, mesmo que da mídia estatal, então não há dúvida de que a opacidade nas últimas semanas foi prejudicial”, disse Ankit Panda, analista de armas e membro sênior do Programa de Política Nuclear do Fundo Carnegie para a Paz Internacional.

A prolongada falta de divulgação desde abril pode refletir a luta do país contra um surto de coronavírus, que recentemente disse ter começado naquele mês, dizem alguns especialistas. Em 12 de maio, a Coreia do Norte anunciou seu primeiro caso positivo, embora houvesse relatos de casos perto da fronteira Coreia do Norte-China muito antes disso. Nas semanas seguintes, a Coreia do Norte alertou para um surto “explosivo”.

Desde então, Kim procurou enfatizar a resposta das autoridades à crise da saúde, especialmente devido à concentração de pessoas com sintomas semelhantes aos da covid em Pyongyang, onde vivem as elites do país.

“Acredito que a falta de divulgação é afetada pelo surto de coronavírus. É provável que até o final de abril, a liderança da Coreia do Norte tenha percebido o quão grave seu surto se tornou”, disse Park Won-gon, professor de Estudos Norte-coreanos da Universidade Ewha Womans, em Seul. “Os moradores de Pyongyang provavelmente não verão os lançamentos de mísseis de Kim Jong-un de forma positiva, pois estão lidando com a crise da covid.”

Governo norte-coreano fornece foto do que anunciou como um lançamento de teste de um míssil hipersônico. Foto: Korean Central News Agency via AP - 05/01/2022

Park disse que esse cálculo também pode estar afetando a decisão da Coreia do Norte sobre quando realizar seu sétimo teste nuclear, que seria o primeiro desde 2017. Autoridades de inteligência dos Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão dizem que a Coreia do Norte aparentemente concluiu os preparativos para o teste e está à espera do momento político certo. Um teste nuclear, normalmente detectado por monitores sísmicos, aumentaria drasticamente as tensões na região e com os Estados Unidos.

“Ele não pode realizar seu sétimo teste nuclear silenciosamente, sem revelá-lo. Além dos cálculos militares sobre quando realizar seu teste, há também um cálculo político” que está ligado à mensagem que Kim precisa enviar internamente, disse Park.

Embora a Coreia do Norte muitas vezes divulgue informações incompletas sobre testes de armas, às vezes publica fotos e vídeos que ajudam os analistas a entender seu significado – por exemplo, dependendo se é relatado que Kim supervisionou pessoalmente um lançamento.

Mesmo quando a Coreia do Norte anunciou crises domésticas anteriores, como escassez de alimentos ou inundações devastadoras, muitas vezes ainda divulgou seu desenvolvimento de armas por meio de um desfile militar ou propaganda sobre seus testes, disse Colin Zwirko, correspondente analítico sênior da NK News, uma site de monitoramento da Coreia do Norte com sede em Seul.

A nova restrição da Coreia do Norte também pode ser um sinal de que está sendo testada tecnologia existente em vez de novas tecnologias, disse Panda, analista de armas. De acordo com os governos sul-coreano e japonês, os testes que Pyongyang realizou em maio incluíram vários mísseis provavelmente de curto alcance, que o país lançou rotineiramente este ano.

Quando a Coreia do Norte estiver pronta para revelar um sistema qualitativamente novo, certamente informará ao mundo, disse ele.

“Eles também estão mudando para testes operacionais e de desenvolvimento muito mais frequentes, como veríamos em outras potências militares”, disse Panda. “Talvez devêssemos esperar que o ritmo mais alto dos testes coincida com menos publicidade em geral”.