Por que a eleição de Tuvalu, uma das menores nações do mundo, interessa para a China?

SIDNEY -Tuvalu é apenas uma pequena nação insular do Pacífico, uma das menores do mundo. Mas na sexta-feira, 26, as eleições do pequeno país vão chamar a atenção de importantes atores do xadrez político regional como China, Taiwan e Austrália.

PUBLICIDADE A população de Tuvalu vai escolher um novo parlamento, que conta com apenas 16 assentos, e um novo primeiro-ministro. Grande parte da atenção internacional está ligada à crescente importância da China na região do Pacífico e aos laços diplomáticos de Tuvalu com o governo de Taiwan. Um tratado de segurança proposto com a Austrália também deve dividir os eleitores. Tuvalu consiste em nove pequenas ilhas de coral no sul do Oceano Pacífico. Fica no meio caminho entre o Havaí e a Austrália. Os atóis baixos de Tuvalu tornam o país particularmente vulnerável ao aquecimento global, e há preocupações de que o aumento do nível do mar e das tempestades façam com que o país fique inabitável.

O pequeno país tem uma população de cerca de 11.500 habitantes, uma das menores nações no mundo. Tavulu é uma ex-colônia britânica e conquistou a independência em 1978, mas o rei Charles III, do Reino Unido, ainda é o chefe de Estado do país.

Funafuti, a principal ilha de Tuvalu, é fotografada por uma aeronave C 130 da Força Aérea Real da Nova Zelândia ao se aproximar da pequena nação do Pacífico Sul Foto: Alastair Grant / AP

Eleições

Todos os candidatos em Tuvalu concorrem como independentes, e os dois candidatos mais votados de cada um dos oito eleitorados vão para o parlamento. Quando a votação termina, os novos parlamentares se dividem em grupos e o maior grupo elege o primeiro-ministro e forma uma coalizão.

O atual primeiro-ministro, Kausea Natano, concorre novamente a uma vaga no parlamento e deseja formar uma coalizão para continuar governando o pequeno país do Pacífico.

O Ministro das Finanças, Seve Paeniu, também está interessado no cargo depois de ter conquistado o seu assento no parlamento ao concorrer sem oposição. Outro potencial novo primeiro-ministro é o líder da oposição e ex-mandatário, Enele Sopoaga.

O primeiro-ministro de Tuvalu, Kausea Natano, participa da COP 28, em Dubai, Emirados Árabes Unidos Foto: Rafiq Maqbool / AP

Relações diplomáticas com Taiwan

Apenas 12 países, incluindo Tuvalu, têm relações diplomáticas oficiais com Taiwan, a ilha democrática autônoma que a China reivindica como seu próprio território.

Nauru, outra pequena ilha do Pacífico, anunciou na quarta-feira, 24, que optou por cortar as relações com Taipé e estabelecer contatos diplomáticos com Pequim. Em março de 2023, Honduras, país da América Central, também rompeu relações diplomáticas com Taiwan e optou por iniciar relações com a China.

O primeiro-ministro de Tuvalu, Kausea Natano, deseja manter laços fortes com Taiwan e é provável que continue com esse apoio. O ex-primeiro-ministro Enele Sopoaga também favorece laços estreitos com Taiwan, mas o atual ministro das Finanças, Seve Paeniu, disse que deseja rever os laços de Tuvalu com Pequim e Taipé, de acordo com o jornal britânico The Guardian.

Austrália

Sopoaga também afirmou que não apoia um novo tratado entre Tuvalu e a Austrália assinado em novembro. Esse tratado, que estabelece que a Austrália deve ajudar Tuvalu em caso de grandes desastres naturais, pandemias e agressões militares, ainda não foi ratificado pelo parlamento.

O tratado dá à Austrália poder de veto sobre qualquer acordo relacionado com segurança ou defesa que Tuvalu queira fazer com qualquer outro país, incluindo a China.

Segundo o acordo, os cidadãos de Tuvalu poderão viver, trabalhar e estudar na Austrália caso as piores previsões se concretizem sobre a possibilidade do país desaparecer devido ao aumento do nível do mar./com AP

Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.