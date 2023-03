Por que acordo entre Arábia Saudita e Irã é derrota para EUA e Israel

O anúncio do Irã e da Arábia Saudita de que estão restabelecendo relações diplomáticas pode levar a um grande realinhamento no Oriente Médio. Também representa um desafio geopolítico para os Estados Unidos e uma vitória para a China, que intermediou as negociações entre os dois rivais de longa data.

Sob o acordo anunciado nesta sexta-feira, 10, o Irã e a Arábia Saudita vão encerrar uma ruptura diplomática de sete anos, revivendo um pacto de cooperação em segurança, reabrindo embaixadas nos países um do outro dentro de dois meses e retomando acordos comerciais, de investimento e culturais.

Mas a rivalidade entre as duas nações do Golfo Pérsico está tão profundamente enraizada em divergências sobre religião e política que um simples engajamento diplomático pode não ser capaz de superá-las.

Por que isso é importante?

O novo compromisso diplomático pode atrapalhar a geopolítica no Oriente Médio e além, reunindo a Arábia Saudita, um parceiro próximo dos EUA, com o Irã, um inimigo de longa data que Washington e seus aliados consideram uma ameaça à segurança e uma fonte de instabilidade global.

Da direita para a esquerda, o secretário do Conselho de Segurança Nacional Supremo do Irã, Ali Shamkhani, o diretor da Comissão Central de Relações Exteriores da China, Wang Yi, e o conselheiro de Segurança Nacional saudita, durante reunião em Pequim Foto: Nournews Agency/EFE - 10/3/2023

A Arábia Saudita e o Irã competem por influência há décadas, cada um se vendo não apenas como uma potência regional, mas também como uma estrela-guia para os 1,9 bilhão de muçulmanos do mundo. As tensões entre as duas nações cresceram em 2016, quando manifestantes no Irã invadiram missões diplomáticas sauditas após a execução pelo reino de um clérigo xiita dissidente.

Nos anos seguintes, a Arábia Saudita incentivou uma resposta dura do Ocidente ao programa nuclear do Irã e até estabeleceu canais diplomáticos de apoio a Israel, a mais forte força anti-Irã no Oriente Médio, em parte com o objetivo de coordenar maneiras de enfrentar a ameaça de Teerã.

Como o avanço anunciado na sexta-feira afetaria a participação da Arábia Saudita nos esforços israelenses e americanos para combater o Irã não está claro. Mas a retomada das relações diplomáticas entre as duas potências regionais marcou pelo menos um degelo parcial em uma guerra fria que há muito molda o Oriente Médio.

Qual poderia ser o impacto em todo o Oriente Médio?

Desde que romperam relações diplomáticas em 2016, os líderes do Irã e da Arábia Saudita se denunciam regularmente. Teerã acusou os sauditas de apoiar grupos terroristas como o Estado Islâmico, e a Arábia Saudita criticou o apoio do Irã a uma rede de milícias xiitas armadas em todo o Oriente Médio.

A rivalidade saudita-iraniana sustentou conflitos em todo o Oriente Médio, incluindo Iraque, Líbano, Síria e Iêmen.

Mulheres que apoiam o movimento Houthi participam de uma manifestação para comemorar as reivindicações de avanços militares do grupo perto da fronteira com a Arábia Saudita Foto: Khaled Abdullah/Reuters - 1º/10/2019

Talvez tenha ocorrido de forma mais catastrófica no Iêmen, onde as bombas sauditas destinadas a reverter ganhos de rebeldes apoiados pelo Irã mataram um grande número de civis. Esses rebeldes responderam disparando mísseis cada vez mais sofisticados e drones armados contra cidades sauditas e instalações de petróleo.

Enquanto o avanço anunciado na sexta-feira pegou muitos observadores de surpresa, chefes de inteligência sauditas e iranianos têm se reunido no Iraque nos últimos anos para discutir a segurança regional. Um compromisso diplomático mais formal pode fornecer caminhos para as duas potências regionais fazerem mais progressos no esfriamento de pontos críticos regionais.

Qual foi o papel da China?

Irã e Arábia Saudita anunciaram o acordo após negociações organizadas pela China. Pequim mantém laços com os dois países do Oriente Médio, e o avanço destaca sua crescente influência política e econômica na região, que há muito é moldada pela influência americana.

Xi Jinping, o líder da China, visitou Riad, a capital saudita, em dezembro, uma visita de Estado celebrada por autoridades sauditas, que costumam reclamar que seus aliados americanos estão se afastando.

“A China quer estabilidade na região, já que obtém mais de 40% de sua energia do Golfo, e a tensão entre os dois ameaça seus interesses”, disse Jonathan Fulton, membro sênior para programas do Oriente Médio no Atlantic Council em Washington.

Os líderes regionais também simpatizam com a China, que mantém uma política de “não-interferência” nos assuntos de outros países, evitar criticar sua política doméstica e não ter um histórico de enviar seus militares para derrubar ditadores hostis.

O anúncio também reflete o desejo da China de desempenhar um papel diplomático maior no cenário mundial. Pequim apresentou o que chama de Iniciativa de Segurança Global e, no mês passado, apresentou um plano de paz para a Ucrânia. Tanto a iniciativa de segurança quanto a proposta da Ucrânia foram criticadas no Ocidente por falta de ideias concretas e por, em última instância, promover os interesses chineses.

O que isso pode significar para os EUA?

As notícias do acordo, e particularmente o papel de Pequim em sua intermediação, alarmaram os falcões da política externa em Washington.

“Laços renovados entre Irã e Arábia Saudita como resultado da mediação chinesa são uma perda profunda para os interesses americanos”, disse Mark Dubowitz, diretor-executivo da Fundação para Defesa das Democracias, um centro de estudos com sede em Washington que apoia políticas duras em relação a Irã e China.

Ele disse que isso mostrava que a Arábia Saudita não confia em Washington, que o Irã poderia afastar os aliados dos EUA para aliviar seu isolamento e que a China “está se tornando a potência central na política de poder no Oriente Médio”.

Mas se o acordo reduzir as tensões na região, isso pode ser bom para um governo Biden que está ocupado com a guerra na Ucrânia e uma rivalidade cada vez maior com a China.

Na foto de arquivo, manifestantes iranianos diante de um retrato do proeminente clérigo muçulmano xiita Nimr al-Nimr durante uma manifestação, em Teerã, contra sua execução pelas autoridades sauditas Foto: Atta Kenare/AFP - 3/1/2016

Trita Parsi, vice-presidente executivo do Quincy Institute, um grupo de Washington que apoia a contenção dos EUA no exterior, disse: “Embora muitos em Washington vejam o papel emergente da China como mediadora no Oriente Médio como uma ameaça, a realidade é que um Oriente Médio estável, onde iranianos e sauditas não brigam, também beneficia os EUA”.

A Casa Branca rejeitou a ideia de que a China estava preenchendo um vazio deixado pelos EUA no Oriente Médio. “Apoiamos qualquer esforço para diminuir as tensões na região”, disse John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional.

Ele questionou o compromisso do Irã com uma verdadeira reaproximação com um adversário de longa data, no entanto. “Realmente resta saber se os iranianos vão honrar sua parte do acordo”, disse Kirby. “Este não é um regime que normalmente honra sua palavra. Então, esperamos que eles o façam.”

O que isso poderia significar para Israel?

A notícia gerou surpresa em Israel, que não tem vínculos formais com o Irã ou a Arábia Saudita. Mas enquanto os líderes israelenses veem o Irã como um inimigo e uma ameaça existencial, eles consideram a Arábia Saudita um parceiro em potencial. E esperavam que os temores compartilhados pudessem ajudar Israel a forjar laços com Riad.

Ainda assim, analistas israelenses e do Golfo disseram que o acordo não foi totalmente desastroso para os interesses israelenses. Embora isso prejudique as esperanças israelenses de formar uma aliança regional contra o Irã, poderia, talvez de forma contraintuitiva, ainda permitir uma maior cooperação entre a Arábia Saudita e Israel.

Apesar de normalizar os laços diplomáticos, a Arábia Saudita pode continuar a ver o Irã como um adversário e ainda pode considerar uma parceria mais estreita com Israel, particularmente em questões militares e de segurança cibernética, como outra forma de atenuar essa ameaça.

Entre alguns políticos israelenses, o anúncio provocou introspecção sobre as divisões internas de seu país. Alguns disseram que o restabelecimento dos laços saudita-iranianos destacou como a turbulência doméstica pode distrair o governo de preocupações mais urgentes, como o Irã.

Quais são os obstáculos para um verdadeiro degelo nas relações?

A Arábia Saudita e o Irã são líderes globais das duas maiores vertentes do Islã, com a Arábia Saudita se considerando a guardiã dos sunitas e o Irã assumindo um papel semelhante para os xiitas.

Líderes em Teerã criticam rotineiramente os laços estreitos da Arábia Saudita com os EUA, acusando o reino de representar o Ocidente no Oriente Médio. E o Irã, em um esforço para aumentar sua própria segurança e projetar influência, investiu pesadamente na construção de uma rede de milícias xiitas armadas em toda a região. A Arábia Saudita considera essa rede uma ameaça não apenas à sua própria segurança, mas também à ordem regional mais ampla.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir-Abdollahian, se reúne com o presidente sírio, Bashar Assad, em Damasco; futuro do presidente sírio é ponto de divergência entre Teerã e Riad Foto: Sana via Reuters - 23/3/2022

Outras áreas de forte desacordo incluem o papel das milícias xiitas apoiadas pelo Irã no Iraque e no Líbano; o futuro do presidente Bashar Assad na Síria, a quem o Irã ajudou a permanecer no poder; e o futuro dos rebeldes Houthi apoiados pelo Irã no Iêmen, que a Arábia Saudita considera uma grande ameaça à segurança nacional.

O que poderia estar por trás do movimento saudita?

Durante décadas, a política externa da Arábia Saudita foi relativamente previsível. Mas o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman começou a alterar o cenário quando chegou ao poder em 2015, intervindo na guerra civil do Iêmen, cortando relações com o vizinho Catar e sequestrando o primeiro-ministro do Líbano e pressionando-o a renunciar.

Recentemente, ele demonstrou uma abordagem mais pragmática, consertando a brecha com o Catar, diminuindo as tensões com a Turquia e buscando negociações de paz no Iêmen. O movimento do príncipe em direção à reconciliação regional é parcialmente impulsionado pelos desafios que ele enfrenta em casa enquanto tenta reformular quase todos os aspectos da vida na Arábia Saudita.

Seu plano Visão 2030 exige a diversificação da economia dependente do petróleo, atraindo turismo e investimento estrangeiro, milhões de expatriados para o reino e transformando-o em um centro global de negócios e cultura. Acalmar as tensões regionais é fundamental para essa visão, mas também é impulsionado por seu desejo de transformar a Arábia Saudita em uma potência global e torná-la menos dependente dos EUA.