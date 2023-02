Por que é tão difícil prever um terremoto? cientistas explicam

Casas desmoronaram e edifícios foram destruídos segundos após o terremoto de magnitude 7,8 que atingiu a Turquia e a Síria na manhã de segunda-feira, 6, deixando equipes de resgate lutando para encontrar sobreviventes entre os mortos.

O horror da destruição quase instantânea levanta uma questão: por que ninguém sabia que o terremoto estava chegando?

A resposta é complicada. A capacidade de prever onde e quando um terremoto ocorrerá iludiu os cientistas por anos, embora os motivos não pudessem ser maiores. Terremotos são responsáveis por quase metade de todas as mortes por desastres naturais ao longo de quase duas décadas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Equipes de emergência procuram pessoas nos escombros de um prédio destruído em Adana, sul da Turquia. Foto: Hussein Malla/ AP

Muitos geólogos dizem que é quase impossível prever perfeitamente um terremoto, devido à grande complexidade de analisar toda a crosta do planeta. Outros dizem que uma série de novas tecnologias – incluindo inteligência artificial, que pode ajudar a fazer previsões mais rápidas e precisas, e smartphones, que podem enviar alertas instantaneamente e avisar as pessoas para encontrar abrigo – podem ajudar a salvar vidas.

Mas mesmo os esforços mais promissores oferecem apenas alguns segundos ou, em alguns casos raros, minutos de aviso prévio – dificultando a retirada a tempo. Um futuro em que a tecnologia prevê com mais precisão a localização, hora e gravidade de um terremoto parece estar a anos de distância, disseram especialistas em ciências da terra, enquanto estimativas imprecisas podem fazer mais mal do que bem.

“Um terremoto acontece muito, muito rapidamente”, disse Christine Goulet, diretora do Centro de Ciência de Terremotos do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). “É justo [dizer] que, neste momento, não somos capazes de prever terremotos”.

Os movimentos das placas que provocam os terremotos acontecem lentamente e as rupturas geralmente ocorrem repentinamente, criando terremotos que causam estragos sem aviso prévio.

Grandes terremotos, como o tremor de 2010 no Haiti, foram uma surpresa. Para evitar suposições incorretas, os geólogos começaram a se concentrar nas chances de um terremoto acontecer, em vez de tentar prever eventos individuais.

Os cientistas usam medições geológicas, dados de máquinas sismológicas e registros históricos para destacar áreas que correm risco de terremotos – e então usam modelos estatísticos para avaliar a probabilidade de um acontecer no futuro.

Mas, ao contrário da previsão do tempo – que foi aprimorada pelo poder da computação, modelos matemáticos e o surgimento de drones e satélites – a qualidade da previsão do terremoto ficou para trás.

Tentativa e erro

Ao longo do último meio século, os cientistas tentaram prever terremotos usando vários métodos e tiveram pouco sucesso.

Nas décadas de 1970 e 1980, os pesquisadores começaram a encontrar sinais que pudessem preceder os terremotos, observando uma mistura de sinais como comportamento animal, emissões de radônio e sinais eletromagnéticos. Às vezes, os resultados mostraram padrões, mas nenhum era confiável o suficiente para atender à avaliação científica, disse John Rundle, professor de física e geologia da Universidade da Califórnia em Davis.

Civis procuram por sobreviventes em prédio que colapsou em Kahramanmaras, na Turquia. Foto: Adem Altan/ AFP

Na década de 1980, cientistas de terremotos disseram que um segmento da falha de San Andreas perto de Parkfield, Califórnia, estava atrasado para um terremoto e analisaram resmas de dados históricos para prevê-lo. Eles decidiram que um terremoto aconteceria em 1993, mas isso não aconteceu até 2004 – quando atingiu o centro da Califórnia sem aviso prévio.

Essa foi uma “espécie de sentença de morte” para a previsão de terremotos, disse Rundle, levando muitos cientistas a se concentrarem mais em modelos estatísticos e avaliações de probabilidade, em vez de uma previsão do tempo.

Sinal de alerta

Mas, à medida que a tecnologia continuou a avançar, desenvolveram-se sistemas de alerta precoce de terremotos. Essas redes usam máquinas de sismologia para detectar e analisar tremores – e se conectam a um sistema que envia notificações às pessoas alguns segundos antes de ocorrer um terremoto.

O ShakeAlert, um sistema construído pelo USGS, pode enviar uma notificação para o telefone de uma pessoa, dando-lhe cerca de 20 segundos a um minuto de antecedência de um terremoto.

A tecnologia coleta dados dos sensores da estação de campo do USGS, que medem a intensidade do tremor do solo. Quando uma estação detecta um terremoto, os computadores podem calcular os dados da estação e prever em cinco segundos para onde o tremor irá.

As operadoras de celular podem emitir avisos aos usuários na área em potencial. O sistema funciona porque os sinais de internet e celulares viajam na velocidade da luz, que é muito mais rápida do que o ritmo lento em que as ondas do terremoto viajam pelas rochas.

Dificuldades

Fornecer um alerta de mais de alguns segundos é muito difícil de fazer, disseram vários especialistas em terremotos. A previsão precisa exigiria um amplo mapeamento e análise da crosta terrestre, incluindo a marcação de todos os pontos de estresse para rastrear cuidadosamente quais deles podem estar perto de se romper.

Equipe de resgates retira corpo de escombros em Kahramanmaras, na Turquia. Foto: Ozan Kose/ AFP

Há também um elemento de aleatoriedade quando ocorre um terremoto, que às vezes pode vir sem nenhum sinal de alerta, acrescentaram os especialistas. Mesmo que a tecnologia seja promissora, muitos cientistas temem que um produto seja lançado cedo, sem testes rigorosos, e falhe, tornando as pessoas menos confiantes em relação à tecnologia.

“Alarmes falsos são quase piores do que previsões corretas”, disse Rundle. “Porque [então] as pessoas perdem a fé no sistema.”

Inteligência artificial

Os pesquisadores também estão se voltando para a inteligência artificial, usando software de aprendizado de máquina, que ingere grandes quantidades de dados e detecta padrões. A esperança, dizem os especialistas, é que o software analise rapidamente mais dados do que os humanos podem para ajudá-los a entender melhor o que precede os terremotos para detectar mais sinais de alerta.

Por exemplo, alguns estão desenvolvendo “modelos de previsão a curto prazo”, inspirados em como o Federal Reserve prevê a saúde da economia americana, disse Rundle.

sismógrafo em funcionamento é mostrado em uma exibição sobre terremotos na Califórnia. Foto: Mike Blake/ REUTERS - 18/10/2018

Os cientistas estão alimentando os modelos de aprendizado de máquina com tesouros de dados, desde leituras de sismologia até dados de radar sobre como a superfície da Terra está se deformando, para melhorar a previsão da hora e da localização de futuros terremotos, acrescentou.

Mas mesmo que a tecnologia seja dominada, é improvável que seja incrivelmente precisa. Na melhor das hipóteses, os cientistas provavelmente poderiam prever a localização de um terremoto dentro de uma faixa de aproximadamente 965 por 965 quilômetros, e ainda ao longo de alguns anos.

Qualquer coisa mais detalhada seria improvável, porque a quantidade de dados disponíveis sobre terremotos anteriores ainda é escassa, disse ele.

“Os dados do terremoto só se tornaram automatizados e digitais nos últimos 25 ou 30 anos”, disse ele. “Portanto, estamos trabalhando com dados que estavam bastante incompletos antes dessa época.”

Beco sem saída

Teorias alternativas de previsão de terremotos também surgiram, mas muitas devem ser vistas com ceticismo, disseram os cientistas do terremoto.

Um método controverso baseia-se no estudo do alinhamento dos planetas. Um pesquisador da Holanda se tornou viral no Twitter na segunda-feira depois de aparentemente usar esse método para prever com precisão os detalhes do terremoto turco com vários dias de antecedência.

Goulet disse que existem todos os tipos de métodos de previsão de terremotos não comprovados e não pesquisados, acrescentando que, se esses resultados forem analisados por um longo período, não há elemento real de previsibilidade que se sustente.

“Não conheço ninguém que tenha feito previsões confiáveis repetidamente”, disse Goulet. “Se fosse tão fácil assim, faríamos.”