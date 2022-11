Por que Kim Jong-un publicou foto com a filha em lançamento de míssil nuclear na Coreia do Norte?

Publicidade

SEUL - A primeira aparição pública da filha do líder norte-coreano Kim Jong-un, em fotos publicadas pela mídia estatal do último teste de míssil balístico, fez com que os observadores da Coreia do Norte procurassem o seu significado oculto.

Seria uma pista sobre os planos de sucessão de Kim, embora a garota ainda não seja adolescente? E dado o cenário estranho, quem era o público-alvo dessas imagens?

Adivinhar com precisão as informações divulgadas pela Coreia do Norte, um dos países mais fechados do mundo, é, na melhor das hipóteses, um jogo de adivinhação educado. Sua propaganda pode transmitir várias mensagens simultaneamente e pode servir como uma espécie de teste de Rorschach para opiniões divergentes. Mas muitos especialistas concordam que a publicação da fotografia foi um movimento intrigante de Kim que esclarece como ele pode querer ser visto como um líder e pai, tanto internamente quanto pela comunidade internacional.

Publicação de foto de Kim Jong-un ao lado da filha na imprensa norte-coreana atiçou a curiosidade de observadores do país asiático. Foto: North Korean Central News Agency (KCNA)/ EFE

“Este é um caso altamente incomum. Você não pode vê-lo através de uma lente. Acredito que Kim considerou as implicações externas e domésticas”, disse Kwak Gil-seop, ex-diretor do Escritório de Pesquisa do Regime da Coreia do Norte no Instituto de Estratégia de Segurança Nacional, afiliado ao governo. “Este foi o resultado de um planejamento muito intencional e complexo. Acho que é o melhor até agora entre os eventos encenados por Kim Jong-un.”

As imagens de Kim e sua filha, publicadas no sábado, mostram os dois no local do que Pyongyang anunciou como um lançamento bem-sucedido de seu míssil balístico intercontinental mais poderoso até hoje. O Hwasong-17 está sendo projetado para transportar múltiplas ogivas nucleares e tem capacidade de atingir a costa leste dos Estados Unidos.

A mídia estatal disse que Kim trouxe sua “amada” filha, que não foi identificada, junto com sua esposa, Ri Sol-ju, que apareceu em fotos anteriores de testes de mísseis. Observadores dizem acreditar que a menina é Kim Ju-ae, cujo nome foi revelado pela primeira vez em 2013, quando o astro aposentado da NBA, Dennis Rodman, descreveu que a segurou quando bebê durante sua visita à Coreia do Norte naquele ano.

Funcionários da inteligência sul-coreana dizem que Kim tem outros dois filhos. O mais velho, um menino, nasceu por volta de 2010. Ainda menos se sabe sobre a outra criança, que nasceu por volta de 2017.

Tae Yong-ho, um legislador sul-coreano que foi um importante diplomata norte-coreano antes de desertar, disse que acha que Kim tentou enfatizar as raízes de sua família e usá-las para destacar a base do desenvolvimento nuclear da Coreia do Norte - um sinal de que o programa de armas , o cerne da estratégia de sobrevivência do regime, veio para ficar.

“Ao mostrar sua filha ao lado do ICBM, [Kim] está anunciando ao mundo e ao seu povo que a RPDC nunca desistirá de seu programa nuclear e será executado por toda a sua linhagem”, disse Tae, usando a abreviação oficial da Republica Popular e Democrática da Coreia. “E esta mensagem também implica que o mundo não pode alcançar a desnuclearização da RPDC influenciando” a China.

Uma declaração norte-coreana sugeriu o significado por trás das fotos um dia após seu lançamento. Em uma história publicada no Rodong Sinmun, um meio de comunicação estatal, uma mulher norte-coreana não identificada descreveu como assistiu ao evento na televisão com seus filhos. Ela foi citada elogiando seu sucesso, dizendo que, graças às armas do país, seus filhos “nunca conheceriam a guerra e viveriam sob um céu azul claro”.

Independentemente da motivação, a aparência de sua filha quebrou as normas. Kim é a terceira geração de sua família a liderar a Coreia do Norte, e os filhos dos líderes Kim historicamente não fizeram tais aparições até depois de serem designados como sucessores, observou Rachel Minyoung-lee, especialista em propaganda da mídia norte-coreana.

Não é a primeira vez que Kim se desvia das convenções estabelecidas por seu pai e avô. Ele tem, por exemplo, sido mais aberto sobre a crise alimentar de seu país e outros problemas do que seus predecessores.

Kim Jong-un e Kim Ju-ae caminham juntos por instalação militar. Foto: KCNA

E ao contrário de seu pai, que não revelou a identidade de sua esposa e só apareceu em público com sua irmã quando era mais velho, Ri apareceu na mídia estatal seis meses depois que Kim ascendeu ao poder, e sua irmã, uma importante assessora, aparece regularmente em público.

“O movimento sem precedentes de revelar o filho do líder em exercício ao público deve ser entendido no contexto mais amplo da evolução da estratégia de propaganda da Coreia do Norte sob Kim Jong-un”, disse Lee. “Na última década, a Coreia do Norte fez esforços para tornar a propaganda mais persuasiva e identificável, e isso às vezes incluiu maior transparência” e destacando um lado mais humano de Kim.

“Ju-ae provavelmente deveria representar as gerações futuras, e não há expressão mais forte de sua determinação do que seu filho”, disse Lee.

Pode haver ainda outras motivações, de acordo com Kwak, especialista no regime da Coreia do Norte. Ao mudar o foco para seu papel de líder familiar, ele poderia estar tentando lembrar as elites políticas e o público doméstico de sua linhagem “Baekdu” como descendente do fundador do país, Kim Il-sung.

“Além das questões militares e complicações diplomáticas [de um teste ICBM], ele voltou a atenção do mundo para si mesmo como pai. Ele ofuscou as questões de provocações e desenvolvimento de armas nucleares, ao mesmo tempo em que promoveu sua imagem”, disse Kwak.

Pouca idade da filha de Kim em sua primeira aparição pública surpreendeu observadores internacionais. Foto: KCNA via EFE

As fotos levantaram questões sobre possíveis planos para nomear um sucessor de Kim, embora ele tenha apenas 38 anos. Especialistas dizem que qualquer suposição seria prematura com base na aparição de sua filha. As duas últimas campanhas de sucessão levaram anos para se desenrolar por meio de reuniões privadas com líderes políticos.

Ainda assim, este pode ser o início de um processo de anos para criar a persona pública de Ju-ae e treiná-la para se tornar um membro estabelecido da elite norte-coreana, ou mesmo uma autoridade influente no regime, disse Michael Madden, que dirige o site Observatório da liderança da Coreia do Norte.

Kim desenvolveu significativamente o trabalho de seus predecessores no desenvolvimento do programa de armas nucleares do país, disse Madden. Trazer a filha para o lançamento do Hwasong-17 pode ser uma forma de reforçar o legado da família, além de associá-la a ele.

“Esta é uma maneira de dizer: ‘Vou trazer a filha mais velha e adivinha quem vai comandar a Coreia do Norte? Vamos continuar a regra da família Kim aqui, então não faça planos’”, disse Madden.

Potenciais adversários políticos devem prestar atenção, acrescentou. “Trazê-la assim, mesmo que ela não se torne a líder suprema, é uma forma de dizer: ‘Isso vai continuar, e nem tente pensar em desafios de poder’.”