Por que Marine Le Pen deveria ser aceita na disputa pela presidência

Entre 2004 e 2016, Marine Le Pen desviou fundos da União Europeia para pagar a equipe política de seu partido, alegando falsamente que eles estavam trabalhando como assistentes de seus deputados no Parlamento Europeu. Assim decidiu um tribunal em Paris em 31 de março, sentenciando Le Pen e 23 outros funcionários de seu partido de extrema direita, Reagrupamento Nacional (RN), a uma mistura de multas, penas de prisão e proibições de envolvimento em campanhas.

A decisão caiu na política francesa como uma bomba, por causa de um aspecto da sentença de Le Pen: ela está impedida por cinco anos de concorrer a um cargo, com efeito imediato. Isso incluiria a eleição presidencial em 2027, na qual ela é a favorita. A líder do RN e seus aliados atacaram a decisão como uma armação política. Essa alegação é falsa e mina a fé no estado de direito. Não há razão para pensar que o veredito foi impróprio. Mesmo assim, ele corre o risco de minar a legitimidade percebida da próxima eleição, ao privar muitos eleitores de sua candidata preferida. Isso é ruim para a França. Se um tribunal de apelações puder encurtar a proibição e permitir que ela concorra em 2027, é isso que deveria ocorrer.

A suspensão de Le Pen levanta duas questões. Primeiro, em que circunstâncias uma democracia deve desqualificar um candidato? A sentença de Le Pen decorre em parte de uma lei dura que a França aprovou em 2016 para superar sua antiga leniência com políticos corruptos, incluindo Jacques Chirac, um ex-presidente. Essa lei permite proibir candidatos de concorrer a cargos políticos, com efeito imediato. Le Pen apoiou a reforma, e é curioso vê-la alegar que as penalidades decorrentes, quando aplicadas a ela, são em si um ataque à democracia.

Participantes seguram cartaz com foto de Len Pen durante reunião em apoio à presidente do RN, depois que ela foi condenada. Foto: Clement Mahoudeau/AFP

A maioria dos países tem leis que podem bloquear a participação de candidatos, mas voltadas principalmente para casos de ataques graves à própria democracia. Após a revolução da praça Maidan, a Ucrânia barrou a participação de autoridades do governo corrupto de Viktor Yanukovych, apoiado pela Rússia, e após sua guerra civil, os Estados Unidos bloquearam a participação daqueles que participaram da insurreição. Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, tornou-se inelegível por mentir a respeito da integridade do sistema de votação que o destituiu em 2022 (ele também é acusado de tentar um golpe).

Os crimes pelos quais Le Pen foi condenada são graves, mas não são dessa mesma ordem — e representam motivos insuficientes para impedir que os eleitores franceses julguem por si mesmos quem deve obter seu voto. Ao criar um mecanismo que poderia parece cooptado pelos políticos, a lei incentiva os boatos de conspiração — especialmente se, como Le Pen, o político barrado pertencer a um partido fundado em uma suspeita em relação à elite.

A segunda questão é a relação entre política e judiciário. O estado de direito exige que os políticos sejam tratados como outros cidadãos. Quando se trata de decidir a culpa, isso é simples. Mas a noção de que as sentenças não devem levar em conta suas consequências para a política ou a governança é equivocada. Os tribunais devem pesar uma série de fatores e o fazem, como seu impacto nas instituições, incluindo nas eleições.

Em Nova York, em janeiro, Donald Trump não recebeu nenhuma punição pelos crimes pelos quais foi condenado porque considerou-se o direito do povo americano de ter um presidente sem impedimentos. Com Le Pen, o tribunal francês pendeu para o outro lado, impondo uma sentença mais longa por causa do dano que ela poderia causar em um alto cargo.

O perigo de sentenças agressivas para políticos é que os tribunais acabam vistos como partidários. O sistema depende da aceitação dos cidadãos dos vereditos com os quais discordam. As eleições devem gerar consentimento para um novo governo. Uma pesquisa após a condenação de Le Pen descobriu que 54% dos franceses achavam que ela era tratada como qualquer outro acusado, uma estreita margem de confiança na independência judicial. Entre os eleitores do RN, 89% achavam que ela foi punida por motivos políticos.

Os apoiadores da sentença do tribunal notariam que a desconfiança no judiciário francês é principalmente culpa de Le Pen e seu partido. O RN passou décadas espalhando alegações conspiratórias de que a França é governada por uma elite nebulosa e egoísta que usa seu controle das instituições para mantê-los fora do poder. Le Pen recebeu mensagens de apoio não apenas da extrema direita europeia (Viktor Orban, da Hungria, tuitou “Je suis Marine”), mas também da extrema esquerda francesa: Jean-Luc Mélenchon, líder do partido França Insubmissa, disse que o povo deveria decidir o destino dos políticos eleitos.

Le Pen foi condenada por um esquema de empregos falsos no parlamento da UE. Ela disse que usaria todas as vias legais possíveis para concorrer às eleições de 2027, apesar da proibição de disputar. Foto: Michel Euler/AP

Le Pen deveria ter o direito de se candidatar em 2027. Seu recurso normalmente levaria até dois anos para chegar a julgamento, mas o tribunal de apelação sabiamente disse que será decidido até o verão de 2026. O tribunal deve encurtar sua suspensão (outros réus receberam penas de apenas um ano), permitindo que ela volte à disputa antes da eleição. Eric Ciotti, um parlamentar francês de direita com laços com Le Pen, quer uma legislação para acabar com as suspensões imediatas antes da apelação; se fosse adotada antes que o recurso fosse ouvido, Le Pen poderia concorrer.

François Bayrou, o primeiro-ministro, diz que está aberto a debater a proposta. De qualquer forma, Le Pen não sairá dessa facilmente: ela deve cumprir dois anos usando uma pulseira eletrônica (mais uma sentença suspensa de dois anos) e pagar uma multa pesada. Isso parece certo: o objetivo deve ser punir o infrator sem também punir com isso a democracia francesa.

A proibição à candidatura de Marine Le Pen polariza a França

Durante a maior parte de uma década, Marine Le Pen trabalhou metodicamente para transformar um movimento extremista e xenófobo em um partido nacionalista mais respeitável, pronto para governar. A líder francesa de extrema direita tinha uma chance razoável de ganhar o cargo mais alto em 2027, após três tentativas presidenciais mal sucedidas. A decisão do tribunal de Paris em 31 de março, no entanto, que impediu Le Pen de concorrer a um cargo eletivo por cinco anos, acabou com suas chances e sua estratégia. Canalizando seu Donald Trump interior, a líder visivelmente furiosa do partido Reagrupamento Nacional (RN) declarou que "o sistema mostrou a bomba nuclear... porque estamos prestes a ganhar o poder... Não permitiremos que o povo francês tenha a eleição presidencial roubada deles". A decisão do tribunal veio como um raio político. A surpresa não foi o fato de Le Pen ser considerada culpada, junto com outros oito membros atuais ou antigos do Parlamento Europeu e 12 ex-assistentes. A decisão meticulosa de 152 páginas concluiu que os acusados haviam usado indevidamente fundos públicos no valor de € 4,1 milhões (US$ 4,4 milhões), mas não apontou nenhum enriquecimento pessoal. Ela colocou Le Pen "no centro" de um sistema que, entre 2004 e 2016, usou fundos da assembleia da UE para financiar seu partido nacional. Um assistente parlamentar, disseram os juízes, nunca morou em Bruxelas. Le Pen também recebeu uma multa de € 100.000 e uma sentença de prisão de quatro anos, dois deles suspensos e dois a serem cumpridos pelo uso de uma pulseira eletrônica. Ela nega qualquer irregularidade.

O que realmente abalou a líder do RN foi a aplicação imediata da proibição, mesmo pendente de seu recurso. Os promotores públicos solicitaram isso, mas os juízes não foram obrigados a concordar. Isso não impede Le Pen de continuar como membro da oposição no parlamento. Mas, a menos que seja anulada em apelação, a decisão tornará impossível para ela concorrer à presidência na próxima eleição.

Homem segura bandeira com os dizeres "Marine presidente" durante uma reunião em apoio à política. Foto: Valentine Chapuis/AFP

Em alta Internacional Trump e Netanyahu trabalham juntos para acabar com as identidades centrais de EUA e Israel Nação de gelo e fogo: Austrália sofre com tempestade de granizo após onda de incêndios Como um Estado de Israel sem controle está remodelando o Oriente Médio O Tribunal de Apelação disse agora que pretende ter uma decisão sobre o recurso de Le Pen pronta até meados de 2026. Isso oferece uma chance estreita para ela resgatar sua candidatura presidencial. Ela também está entrando com um recurso perante o conselho constitucional, o mais alto órgão constitucional da França, para uma suspensão da decisão com base no respeito à liberdade do eleitorado. Mas, como diz um advogado constitucional francês, “o cronograma é muito apertado; a volta dela ao jogo é incerta”. Figuras furiosas do partido aproveitaram a chance de retratar Le Pen como uma vítima de um sistema empenhado em mantê-la longe do poder. Jordan Bardella, de 29 anos, presidente oficial do RN e protegido dela, postou no X que “a democracia francesa foi executada”. Le Pen declarou que o “estado de direito foi totalmente violado” e que os juízes estavam aplicando práticas “que se pensava confinadas a regimes autoritários”. Ela recebeu mensagens de apoio de tais regimes, incluindo de um porta-voz do Kremlin e do húngaro Viktor Orban, que postou “Je suis Marine!” Esta mensagem antissistema soará verdadeira com seus principais eleitores, que aplaudiram ao longo dos anos enquanto ela se retratava como a campeã do povo lutando contra a elite de Paris. Uma pesquisa da Elabe descobriu que 89% de seus apoiadores consideraram que a decisão foi elaborada para impedi-la de concorrer. O partido está organizando uma manifestação “pacífica” de apoio a Le Pen em Paris em 6 de abril.

Para os apoiadores mais recentes, porém, que foram atraídos pela versão limpa do RN com seus parlamentares elegantemente vestidos, o efeito pode ser diferente. Ao contrário dos adeptos do partido, a maioria (57%) de todos os entrevistados julgou a decisão razoável. Os políticos do amplo centro do presidente Emmanuel Macron caminham agora com passos leves. “Ela está usando uma cartada como Trump, mas não tenho certeza de quão bem isso vai cair aqui”, diz Roland Lescure, um deputado do partido de Macron. Em outra pesquisa, 79% tinham uma opinião desfavorável de Trump.

Tudo isso deixa o RN um pouco desorganizado. Ele não estava preparado para a decisão e correu para organizar uma reunião de emergência em resposta. Le Pen insiste que ela continua sendo a candidata presidencial, e o partido não está discutindo publicamente um plano B. Se deixar para muito tarde, no entanto, e sua proibição for confirmada em apelação, suas perspectivas serão prejudicadas. Bardella é popular, tranquilo e ostenta 2 milhões de seguidores no TikTok; mas ele tem pouca experiência, e nenhuma fora da política. O partido o estava preparando como um potencial futuro primeiro-ministro, não um presidente.

Aguardando o recurso de Le Pen, a eleição presidencial agora parece muito mais aberta do que antes da decisão do tribunal. Macron não pode constitucionalmente concorrer a um terceiro mandato consecutivo. Não há um único favorito do centro político para substituí-lo, mas há muitos aspirantes. As pesquisas dão a Edouard Philippe, um de seus ex-primeiros-ministros, uma ligeira vantagem. Gabriel Attal, outro ex-primeiro-ministro, também imagina ter chances. Uma corrida mais aberta intensificará a rivalidade entre eles, assim como com os desafiantes da esquerda e centro-direita. As pesquisas podem agora começar a classificá-los mais claramente.

No entanto, a decisão desta semana também deve agitar a política polarizada da França. Le Pen não está prestes a liderar, ou mesmo encorajar, um cerco físico à Assembleia Nacional: é a mensagem de Trump, não seus métodos, que atrai. No entanto, seu ataque frontal ao sistema judicial toma emprestado o vocabulário do populista americano de maneiras que podem afastar recrutas mais amplos para sua causa, ao mesmo tempo em que torna sua base indignada mais determinada do que nunca./TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL