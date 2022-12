Por que o fim da era Trump será insatisfatório para seus rivais? Leia o artigo de Ross Douthat

Desde as eleições de meio de mandato de 2022, o fim da era Donald Trump na política americana tornou-se um acontecimento pela metade. Enquanto Ron DeSantis surge em várias pesquisas nacionais, o ex-presidente se ocupa vendendo figurinhas digitais de US$ 99 para seus fãs mais dedicados. A batalha real prometida, na qual Trump emerge de Mar-a-Lago para derrotar seu adversário e recuperar seu trono, ainda pode estar por vir. Mas também é possível que Trump 2024 termine onde muitas pessoas esperavam que Trump 2016 terminasse, em um um ato de autoindulgência que mantém seus verdadeiros partidários, mas não consegue obter maiorias nas primárias.

Leia também Ataque a órgão eleitoral vira tendência em atos contra a democracia

Se é assim que Trump some, desaparecendo lentamente enquanto DeSantis reivindica seu manto, as pessoas que se opuseram mais ferozmente a Trump, tanto os liberais da Resistência quanto os republicanos do Never Trump, provavelmente acharão o final profundamente insatisfatório.

Não haverá caminhada quando Trump sair da Casa Branca algemado (apesar do indiciamento que ele deve enfrentar), nenhuma revelação de traição Putinista forçando os Trumps a um exílio no Oriente Médio, nenhuma denúncia escrita por Aaron Sorkin levando-o, com vergonha, à praça pública.

Tampouco haverá um repúdio dramático ao estilo trumpista. Se DeSantis derrotar Trump, será como um imitador de seu pugilismo populista, como um político que promete travar as batalhas de Trump com mais eficácia e astúcia.

Trump deve buscar retorno à Casa Branca em 2024 Foto: Phelan M. Ebenhack/ The Washington Post

Nem haverá qualquer responsabilização dos facilitadores de Trump dentro do Partido Republicano. Houve uma certa responsabilidade política quando os devotos do “Stop the Steal” perderam tantas eleições que eram favas contadas no mês passado. Mas os homens e mulheres que taparam o nariz e concordaram com Trump em todos os estágios, exceto o pior, continuarão a liderar o Partido Republicano se Trump desaparecer; não haverá campanha presidencial de Liz Cheney para dar a todos um golpe de misericórdia.

Essas realidades já estão gerando uma raiva justificada, um espírito evidenciado no título de um ensaio recente de Bill Lueders: “Você só está deixando Trump agora?” Nunca se esqueça, exorta Lueders, que se os republicanos abandonarem Trump, “não será por causa de sua longa lista de ofensas à decência e ao governo constitucional; será apenas porque, finalmente, eles têm certeza de que ele não pode vencer”.

Como um Never Trumper original, não invejo essa reação de ninguém. Se Trump desaparecer, será uma vitória para alguns, mas as pessoas naturalmente querem algo mais do que uma vitória silenciosa e limitada após uma longa campanha quase existencial. Eles querem vendetta. Eles querem sentir como se todos finalmente concordassem: nunca mais.

Mas uma ausência insatisfatória de repúdio ou vingança é uma característica normal da vida democrática. O ato de vencer uma eleição cria uma alquimia de lealdade – vox populi, vox Dei – que, na maioria das circunstâncias, apenas a derrota pode descatalisar. O tempo que leva para os partidos repudiarem seus piores líderes pode se estender por décadas ou séculos (como no caso do lento divórcio do Partido Democrata de Andrew Jackson). E os eleitores geralmente não impõem penalidades permanentes aos partidos, preferindo aceitar cada eleição como ela ocorre.

A ala sulista do Partido Democrata era literalmente um partido de insurreição na década de 1860 e a ala norte foi contaminada pelo apego, mas eles simplesmente se reuniram como um partido de oposição normal após a Guerra Civil. O próximo presidente republicano eleito após a renúncia de Richard Nixon, Ronald Reagan, não pagou nenhum preço por ter sido um dos mais leais defensores de Nixon durante a maior parte do caso Watergate. O público votou em massa contra o radicalismo perigoso de Barry Goldwater e George McGovern, então voltou atrás e votou nos partidos que os indicaram alguns anos depois.

Ou, para pegar um exemplo internacional, na breve janela em que a Rússia era uma democracia semifuncional, seu principal partido de oposição era, é claro, o sucessor do Partido Comunista, cujo governo ditatorial havia sido derrubado recentemente.

Na política atual, não são apenas os anti-Trumpers que se sentem frustrados com a recusa dos eleitores de olhar para trás. Considere a esperança entre os conservadores de que o exagero democrata nas restrições anti-covid, especialmente o fechamento de escolas, desempenharia um papel decisivo nas eleições de 2022. Ele desempenhou um papel crucial nas eleições de 2021, quando essas políticas ainda estavam em vigor ou em debate. Mas, uma vez suspensas, o público seguiu em frente, deixando os ativistas conservadores deprimidos porque não havia uma punição duradoura.

Esse desejo de vingança é completamente compreensível. De que outra forma você pode garantir que erros graves não se repitam, ou que um demagogo terrível não se vestirá como ovelha e voltará?

Continua após a publicidade

A resposta, no entanto (e este é um remédio amargo), é que a maneira de evitar esse tipo de repetição é garantir que você tenha uma estratégia para vencer a próxima eleição e as seguintes - nos termos do público, e não nos seus.