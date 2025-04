Opinião | Por que o progressismo explica muito da decadência americana - e a esquerda começa a perceber isso

Muitos anos atrás, depois que a reconstrução da West Side Highway de Manhattan levou 35 anos, Daniel Patrick Moynihan observou que a construção da Ponte George Washington, mais desafiadora, levou apenas 39 meses. Moynihan, senador democrata de Nova York por quatro mandatos, lamentou que, enquanto os americanos antes celebravam pessoas que construíam coisas, “na década de 1970, a reputação cívica começou a ser adquirida por pessoas que impediam as coisas de acontecerem”.

PUBLICIDADE Muitas décadas depois, dois jornalistas de centro-esquerda, Ezra Klein (New York Times) e Derek Thompson (Atlantic), sabem que esse problema piorou e que resolvê-lo é um pré-requisito para reviver o Partido Democrata. Em seu livro “Abundance”, eles aplaudem adequadamente o que o governador democrata Josh Shapiro, da Pensilvânia, fez quando, em 2023, uma explosão de caminhão-tanque derrubou uma ponte na seção da rodovia Interstate 95, da Filadélfia, uma artéria crucial para o comércio da Costa Leste. Se todas as leis, regras e fetiches ambientais, de diversidade, equidade, inclusão de empresas de propriedade de minorias e outras leis, regras e procedimentos tivessem sido respeitados, a simples emissão do contrato de construção teria consumido de 12 a 24 meses. Como Shapiro passou por cima das leis e da burocracia, a I-95 foi reaberta em 12 dias.

Guindastes de construção sobre a sede do Federal Reserve, em Washington Foto: Tom Brenner/Washington Post

O governo, Klein e Thompson demonstram, é uma das razões pelas quais o preço médio de uma casa, que era 2,2 vezes a renda média anual em 1950, agora é seis vezes maior. E enquanto os democratas se angustiam com uma pesquisa da CNN mostrando o Partido Democrata com uma anêmica classificação de preferência de 29%, Klein e Thompson dizem que os liberais deveriam estar bravos com a condição dos estados e cidades que os liberais governam. “Os liberais deveriam poder dizer: Vote em nós e governaremos o país do jeito que governamos a Califórnia! Em vez disso, os conservadores podem dizer: Vote neles e eles governarão o país do jeito que governam a Califórnia!”

O problema de acessibilidade à moradia na Califórnia é o pior do país, mas 30% de todos os adultos americanos são “pobres de moradia” — gastando pelo menos 30% de suas rendas em moradia — em parte por causa do que os autores chamam de “liberalismo de placas de gramado”. Você conhece as placas multicoloridas: “Gentileza é tudo”, “Nenhum ser humano é ilegal”. Klein e Thompson: “Essas placas ficam em quintais zoneados para famílias individuais, em comunidades que se organizam” para regulamentações anti crescimento que exigem lotes maiores, mais estacionamento, etc. Desde 2015, o Texas, que agora tem 9 milhões de moradores a menos que a Califórnia, autorizou a construção de duas vezes mais casas que a Califórnia.

O que Klein e Thompson chamam de “negação de compensação” dos ambientalistas ajuda a produzir isso: enquanto o Empire State Building foi construído em 410 dias (1930-1931), em 2023, em São Francisco, foram necessários em média 523 dias para obter autorização para a construção de moradias e 605 dias para garantir os alvarás.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, conversa com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Los Angeles Foto: Mandel Ngan/AFP

O que os autores chamam de “liberalismo x-tudo” sobrecarrega projetos públicos com objetivos que deveriam ser estranhos: meticulosidade ambiental, estratégias de “equidade” (o “e” em DEI), cuidados infantis para trabalhadores da construção, etc. Isso faz com que o sanduíche se torne (se não uma quimera, como o tragicômico trem de alta velocidade da Califórnia) ridiculamente superfaturado e atrasado.

Escrevendo na Foreign Affairs, Jason Furman, ex-presidente do Conselho de Assessores Econômicos de Barack Obama, diz que o governo “musculoso” de Joe Biden foi enfraquecido pelo governo: apesar de uma lei de infraestrutura de mais de US$ 500 bilhões, “os custos da construção deixaram os Estados Unidos construindo menos do que antes da aprovação da lei”. Isso decorre em parte da lentidão enlouquecedora na emissão de licenças e porque Biden, ainda mais tolamente do que Donald Trump, “aplicou as regras de ‘Comprar produtos americanos’ para compras governamentais”.

O progressismo explica muito do que o livro “Abundance” deplora. O oposto da abundância é a escassez, na qual os progressistas veem oportunidade. Eles (erroneamente) acham que a escassez justifica o racionamento; daí a supervisão governamental detalhada da sociedade; daí o estado administrativo, que é um programa de pleno emprego para advogados e uma razão pela qual há tantos deles nos EUA. E uma irritação perene — a natureza humana — garante um suprimento constante de pessoas que têm prazer em regular os outros. Daí um suprimento constante de progressistas.

Klein e Thompson encaram os fatos: “Quase todas as partes dos EUA mudaram para a direita” em 2024, e a mudança foi maior nos estados democratas e cidades democratas. Quase todos os condados da Califórnia mudaram para a direita. Na outra costa, Queens e Bronx fizeram isso por 21 e 22 pontos, respectivamente.

Os autores defendem vigorosamente o governo, especialmente seu apoio indispensável à inovação por meio da ciência. Eles dizem, no entanto, que este é “um momento de fusão em que as velhas instituições estão falhando, as elites tradicionais estão se debatendo e o público está buscando uma política que parece ser de hoje em vez de ontem”. Eles talvez simpatizem com tristeza com as seguintes palavras do discurso de posse de um presidente há 44 anos: “Nesta crise atual, o governo não é a solução para o nosso problema; o governo é o problema.” / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL