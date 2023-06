Por que o rei Charles III faz aniversário duas vezes ao ano?

Neste sábado, 17, uma multidão se reuniu em Londres para celebrar o aniversário do rei Charles III, numa cerimônia centenária chamada “Trooping the Colour”, que conta com desfile de membros da família real britânica, músicos e militares.

Apesar de fazer aniversário no dia 14 de novembro, o evento que ocorre há mais de 260 anos e contou com 1.400 soldados, 200 cavalos e 400 músicos, marca a celebração oficial do aniversário do rei.

Charles foi acompanhado por seu filho e herdeiro, Príncipe William - o Príncipe de Gales, e de seus dois irmãos: a Princesa Anne e o Príncipe Edward, o Duque de Edimburgo. Foto: DAVID CLIFF/EFE

Nesta edição, pela primeira vez em 37 anos, o monarca do Reino Unido participou do desfile montando um cavalo. O último rei que participou das celebrações cavalgando foi George VI, em 1950. A antecessora de Charles, sua mãe, a rainha Elizabeth II, montou pela última vez no desfile em 1986, embora continuasse a andar a cavalo em suas propriedades até seus 90 anos.

Com 74 anos, Charles cavalgou durante as duas horas de desfile que marcaram a sua primeira celebração oficial como rei. Ele também inspecionou as tropas, ofereceu saudações e demonstrou confiança nas rédeas de seu cavalo, chamado Noble, um presente da Real Polícia Montada do Canadá para o monarca.

O que é o Trooping the Color?

De acordo com o site oficial do exército britânico, acredita-se que a cerimônia foi realizada pela primeira vez durante o reinado do rei Carlos II (1660 – 1685). Anos depois, em 1748, foi determinado que o desfile deveria marcar o aniversário oficial do rei. Sob o comando do rei George III, em 1760, o evento se tornou anual ocorrendo sempre no segundo sábado de junho.

Milhares de pessoas assistem ao aniversário oficial do rei Charles III. Foto: Adrian DENNIS / AFP

Quando é o aniversário do rei Charles III?

O rei Charles III nasceu no dia 14 de novembro de 1948. Mas por conta das tradições da realeza britânica, anualmente, o rei tem seu aniversário comemorado no mês de junho.

Rei Charles III e rainha Camilla cumprimentam o público na sacada do Palácio de Buckingham. Foto: Adrian Dennis/AFP

O que aconteceu durante o evento?

O rei atravessou o The Mall após sair do Palácio de Buckingham em procissão até o Horse Guard’s Parade com os soldados da sua escolta (também conhecidos como Guardas do Rei). A rota foi feita por Charles, seu herdeiro mais velho e seus irmãos a cavalo, e por outros membros da realeza de carruagem. O príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle foram convidados, mas não compareceram, segundo a mídia britânica.

Depois de receber uma saudação, o rei inspecionou as tropas de soldados galeses em seus famosos chapéus de pele de urso. Após esse procedimento, as tropas realizaram uma marcha diante da realeza, enquanto a banda militar tocava para o público.

Rei Charles III participa de aniversário oficial montado a cavalo. Foto: DAVID CLIFF/ EFE

Após a apresentação das bandas militares, a bandeira regimental foi escoltada pelas fileiras de soldados, marcando a parte principal do evento. No passado, o papel principal da bandeira regimental era servir como um ponto de encontro no campo de batalha. Mais de cem palavras de comando são usadas para homenagear um regimento militar diferente. Nesta edição, o Regimento de Infantaria Sênior do País de Gales foi o grupo homenageado.

Depois que os guardas de infantaria passaram pelo rei, Charles III se posicionou à frente dos soldados para liderar o retorno ao Palácio de Buckingham.

Por fim, os membros da família real se reúnem na varanda do Palácio de Buckingham para assistir a uma apresentação da Força Aérea Real. Uma salva de 41 tiros também é disparada no Green Park para marcar a ocasião, em mais uma homenagem para o rei Charles III.

Família real britânica assiste apresentação na sacada do Palácio de Buckingham Foto: Alastair Grant/AP

Quanto custa o Trooping the Color?

De acordo com informações do The Washington Post, o Ministério da Defesa revelou que o Trooping the Color de 2021 custou cerca de US$ 76.000 para os cofres públicos. Esse valor incluiu os custeios para transporte de cavalos e tropas, estábulos, fardos de feno e outros custos operacionais. /COM TWP