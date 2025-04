Opinião | Por que Trump está furioso com Putin, e como isso deixa o líder russo em maus lençóis

O presidente Donald Trump disse que está “furioso” com o presidente russo, Vladimir Putin, por ele postergar esforços para acabar com a guerra na Ucrânia. A frustração do americano ficou evidente depois que Putin exigiu, na sexta-feira, a remoção do presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, do cargo e o estabelecimento de um governo de transição em Kiev como condição para a paz.

Trump a Kristen Welker, da NBC. O presidente americano afirmou que, "se a Rússia e eu não conseguirmos fazer um acordo para impedir o derramamento de sangue na Ucrânia e se eu achar que a culpa foi da Rússia", ele imporá tarifas secundárias esmagadoras sobre as vendas de petróleo russo. A partir de agora, "quem comprar petróleo da Rússia não poderá fazer negócios nos Estados Unidos", disse Trump. Trump está certo. Putin está enrolando e parece não perceber que não está em posição de exigir nada. A Rússia está incrivelmente fraca tanto economicamente quanto militarmente, o que significa que nessas negociações Trump tem todas as cartas na mão.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acena ao chegar na Casa Branca Foto: Manuel Balce Ceneta/AP

Em 2022, Putin planejou uma guerra que duraria semanas, mas agora se encontra em um conflito prolongado que drena capital humano, militar e financeiro da Rússia. O que confere a Trump uma enorme vantagem. Se Putin recusar suas exigências de paz, Trump pode acionar sobre Moscou uma campanha de pressão máxima ao estilo do Irã que devastaria a Rússia.

Vejamos a situação no campo de batalha. Em 2024, as forças russas tomaram um total de 4.167 quilômetros quadrados de território, de acordo com uma análise do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW). É uma área equivalente a cerca de 15% do Haiti. A maior parte do território capturado era composta de campos rurais e pequenos assentamentos, nenhum deles com importância estratégica.

Esses avanços extremamente vagarosos custaram à Rússia mais de 427 mil baixas, entre mortos ou feridos, em 2024. Em um único mês, as baixas russas na Ucrânia equivaleram a quase o dobro das baixas sofridas pelos EUA ao longo de duas décadas de combates no Afeganistão. Até mesmo analistas pró-Putin na Rússia admitem que o soldado russo atualmente sobrevive em média menos de um mês nas linhas de frente até ser morto.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, participa de uma reunião em Moscou, Rússia Foto: Vyacheslav Prokofyev/AP

Perdas militares

Putin pode não se importar em perder homens, mas também está sofrendo perdas insustentáveis de equipamento militar. A Ucrânia destruiu 12 mil tanques e veículos blindados de combate russos e 13 mil sistemas de artilharia em 2024. De fato, os suprimentos de blindagem de Putin são tão baixos que ele foi forçado a recorrer a tanques e veículos blindados da era soviética, alguns fabricados na década de 50. Putin está acionando até mesmo antigos tanques soviéticos que foram usados em filmes pelo Mosfilm, o maior estúdio de cinema da Rússia.

A base industrial de defesa da Rússia não consegue acompanhar o ritmo atual de perdas. De acordo com o analista militar George Barros, do ISW, a Rússia perde mensalmente cerca de 350 tanques e canhões de artilharia, mas só consegue fabricar 20 itens de substituição. De acordo com os atuais índices de desgaste, relata o Wall Street Journal, a Rússia ficará sem tanques em algum momento do ano que vem.

Para conservar seus suprimentos de blindagem cada vez menores, Putin recorreu ao que os ucranianos chamam de “ataques de carnificina” — lançando onda após onda de soldados russos contra posições ucranianas, para que eles sejam abatidos até que os ucranianos fiquem sem munição e tenham que recuar.

Soldados russos preparam drone para lançamento contra posições ucranianas Foto: Ministério da Defesa da Rússia / AP

Sacrifícios

Por que Putin faz sacrifícios estratégicos tão enormes de homens e material para obter ganhos táticos tão pequenos? “Porque quer criar a impressão de que a situação está piorando para os ucranianos, de que a Rússia está avançando”, disse-me Barros.

Mas a realidade é que a Rússia não tem soldados nem equipamentos suficientes para alcançar os objetivos militares de Putin na Ucrânia.

A posição econômica de Putin é ainda mais fraca do que sua posição no campo de batalha. Os gastos de guerra da Rússia (estimados em 41% de todos os gastos do Estado em 2025) desencadearam uma inflação de dois dígitos, taxas de juros disparadas e uma escassez catastrófica de mão de obra. No ano passado, o preço da manteiga subiu 30%, e os russos agora estão roubando manteiga para revender no mercado clandestino. Empresas russas estão com dificuldades para contratar por causa do êxodo de trabalhadores qualificados em fuga do país e do enorme número de mortes de homens russos com idades entre 20 e 50 anos na Ucrânia. O déficit orçamentário da Rússia cresceu 14 vezes em janeiro, e Putin foi forçado a gastar 24% das reservas de caixa líquido depositadas no fundo soberano da Rússia. Se o ritmo atual de gastos de guerra continuar, os ativos líquidos da Rússia se esgotarão completamente até 2030.

A única coisa que impede o colapso da economia russa é um aumento na receita de exportação de petróleo e gás, um presente do ex-presidente Joe Biden para Putin. A receita de energia russa saltou mais de 26% em 2024, para US$ 108 bilhões, tornando o setor de energia a fonte de dinheiro mais importante para o Kremlin — equivalendo até à metade da receita que compõe o orçamento federal da Rússia. Se impuser contra a Rússia uma campanha de pressão máxima bem-sucedida, ao estilo do Irã, Trump poderia colocar Moscou de joelhos.

Trump diz que está 'muito irritado' com Putin e ameaça Rússia com mais tarifas A fraqueza de Biden abriu uma enorme brecha nas sanções dos EUA, que permitiu ao petróleo e ao gás russos serem vendidos no mercado global e às transações de energia com bancos russos sancionados continuarem. Trump poderia acabar com a sustento econômico de Putin usando as mesmas ferramentas que usou com sucesso contra o Irã durante seu primeiro mandato e reduziram drasticamente as vendas de petróleo do Irã, de aproximadamente 1,9 milhão de barris por dia em 2017 para cerca de 400 mil em 2020, paralisando a economia iraniana e forçando Teerã a cortar fundos para seus apoiadores terroristas na região. Trump anunciou recentemente uma renovação de sua pressão máxima sobre o Irã, com objetivo de cortar as vendas de petróleo iraniano em 90%. Um esforço semelhante para impedir no mercado global as vendas de petróleo e gás produzidos na Rússia pode ser capaz de esmagar a economia russa e privar Putin dos fundos necessários para continuar sua agressão contra a Ucrânia.