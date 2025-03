‘Por que você não usa terno?’: quem fez a pergunta que desencadeou o bate-boca de Trump e Zelenski

Uma voz entre os repórteres no Salão Oval juntou-se ao coro de pessoas que exigiam respostas do presidente Volodmir Zelenski, da Ucrânia, na sexta-feira, durante uma reunião com o presidente dos EUA, Donald Trump, e seus conselheiros.

PUBLICIDADE “Por que não usa um terno?”, perguntou um homem a Zelenski. “Você está em um encontro do mais alto nível neste país e se recusa a usar um terno. Só quero ver se o senhor tem um terno?” Ele acrescentou: “Muitos americanos têm problemas com o fato de o senhor não respeitar o cargo”. As perguntas foram feitas por Brian Glenn, correspondente do Real America’s Voice, um canal a cabo de direita que espalhou teorias da conspiração sobre o voto de não cidadãos e ajudou a distribuir o podcast “War Room” de Stephen Bannon mesmo depois de ele ser banido do YouTube, Spotify e outras plataformas convencionais.

Brian Glenn, da Right Side Broadcasting Network, acompanha uma subcomissão do Congresso americano sobre o DOGE em Washington: acesso privilegiado Foto: Al Drago / via AFP

O canal de Glenn foi selecionado para assumir uma função de “TV secundária” no pool de imprensa da Casa Branca ao lado da CNN na sexta-feira - uma posição que não existia antes desta semana. O acesso foi concedido enquanto a Casa Branca continuava a impedir a presença de repórteres da tradicional agência de notícias The Associated Press, de acordo com um cronograma enviado pela Casa Branca, e quando começou esta semana a escolher a dedo os repórteres que cobrem o presidente em pequenos ambientes, como a reunião no Salão Oval com Zelenski.

Os repórteres participam dos eventos em um rodízio tradicionalmente organizado pela Associação de Correspondentes da Casa Branca e compartilham suas observações com outros veículos que não estão presentes.

Os comentários de Glenn sobre a aparência de Zelenski ecoaram os comentários de Trump na sexta-feira, quando o líder ucraniano saiu de seu carro na Casa Branca. “Ele está todo arrumado hoje”, disse Trump aos repórteres, indicando o traje de Zelenski.

Desde o início da guerra, Zelenski tem vestido regularmente uniformes militares padronizados como uma demonstração de solidariedade às Forças Armadas de seu país. Em eventos internacionais, Zelenski usa um uniforme militar todo preto, sem condecorações, apenas com o tridente símbolo da Ucrânia, em homenagem aos soldados. A crítica de que ele não usava terno provocou protestos imediatos na Internet.

Zelenski recebeu uma enxurrada de apoio internacional após a reunião, que havia azedado muito antes das perguntas de Glenn.

Legisladores e críticos da mídia foram rápidos em apontar que, apenas nesta semana, Elon Musk apareceu em uma reunião de gabinete vestindo uma camiseta com as palavras “suporte técnico” sob um sobretudo. E quando Musk discursou ao lado de Trump no Salão Oval no início deste mês, ele usava uma camiseta que dizia “Occupy Mars”.

Em resposta à reação, Glenn publicou uma longa declaração pessoal na manhã de sábado expressando “extrema empatia pelo povo da Ucrânia”, mas continuando a repreender Zelenski.

Na postagem, ele sugeriu que o uniforme militar verde-oliva que Zelenski costuma usar em reuniões com outros líderes mundiais demonstrava respeito, mas que o suéter tático preto com o brasão de seu país não.

“O fato de ele, mais uma vez, entrar no mais alto cargo da nação mais poderosa do mundo, vestido como estava, reflete seu desrespeito interior não apenas pelo nosso país, pelo presidente e pelos cidadãos norte-americanos que tornaram possível a sobrevivência da Ucrânia até o momento”, escreveu Glenn.

Na sexta-feira, a deputada Marjorie Taylor Greene, da Geórgia, namorada de Glenn, aplaudiu a troca de mensagens nas mídias sociais.

“Estou muito orgulhosa de @brianglenntv por apontar que Zelenski tem tanto desrespeito pelos Estados Unidos que ele não consegue nem usar um terno no Salão Oval quando vem pedir dinheiro ao nosso presidente”, escreveu ela.