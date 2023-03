Por trás dos balões da China, o esforço para as empresas servirem aos militares

WASHINGTON - Um veterano do Exército de Libertação Popular que virou fabricante de drones. Uma imobiliária de Xangai apostando que pode haver mais lucro em aeronaves de grande altitude. Um eminente cientista de aviação chinês que abriu mais de uma dezena de empresas para comercializar seu conhecimento.

Todos buscaram favorecer seus negócios apoiando a modernização militar da China. Agora todos são acusados pelos Estados Unidos de ajudar a construir os balões-espiões da China.

A celeuma internacional a respeito desses balões de grande altitude jogou luz sobre o programa chinês de “fusão militar-civil”. O líder da China, Xi Jinping, estimulou o recrutamento de empreendimentos comerciais para ajudar a construir o que ele tem descrito como Forças Armadas de excelência mundial, que guardam a ascensão da China como superpotência.

O objetivo é criar uma relação simbiótica que ofereça aos militares acesso maior e mais ágil a inovações comerciais, ao mesmo tempo que concede às empresas contratos e capacidades militares.

O prédio do Eagles Men Aviation Science and Technology Group em Pequim

Vários fabricantes de aeronaves e seus componentes na China que entraram na lista de proibição do governo americano na sexta-feira passada em razão do programa chinês de balões tem ligações com esse esforço, segundo mostram registros corporativos e outros documentos chineses.

Uma das empresas, Eagles Men Aviation Science and Technology Group, se autoproclamou “um dos modelos nacionais de negócios da fusão militar-civil”. Outra companhia, Guangzhou Tian-Hai-Xiang Aviation Technology, cujo principal negócio é fabricar drones, foi fundada por um ex-soldado que lutou na guerra fronteiriça entre China e Vietnã, de 1979.

“Se você vem dos militares, deve lhes retribuir”, afirmou o fundador e presidente da empresa, Li Yuzhuang.

A China dificilmente é o único país que busca orientar o dinamismo e a inovação dos empreendimentos comerciais para ajudar a construir Forças Armadas mais avançadas tecnologicamente. Autoridades e especialistas chineses têm citado lições que aprenderam de parcerias entre o Pentágono e empresas americanas que desenvolvem tecnologias de última geração, assim como do papel de empresas como SpaceX na indústria aeroespacial americana.

Mas o poder arrebatador do Partido Comunista significa que suas prioridades militares demandam atenção ainda maior, assim como lealdade, de muitos líderes empresariais chineses. Xi tem buscado há muito desenvolver autossuficiência tecnológica, e esse esforço tende a acelerar após Washington ter expandido as restrições sobre acesso dos chineses a microchips.

“Dada a preocupação a respeito de sanções estrangeiras e controles de exportação, estamos vendo agora cada vez mais esforços do lado chinês em tentar construir um sistema de fusão civil-militar muito mais significativo”, afirmou Tai Ming Cheung, professor da Universidade da Califórnia, San Diego, e autor de Innovate to Dominate: The Rise of the Chinese Techno-Security State (algo como Inovar para dominar: A ascensão do Estado chinês de tecno-segurança). Ele qualificou esses esforços como “parte importante desse impulso por autossuficiência nos setores estratégico e de defesa”.

Quando Xi chegou ao poder, em 2012, líderes chineses vinham tentando havia décadas fazer indústrias civis trabalhar proximamente com os militares. A rivalidade entre Pequim e governos ocidentais crescia, e inovações domésticas eram cada vez mais importantes para a segurança da China. Mas muitos dos inovadores chineses estavam no setor privado, e aqueles que buscavam fazer negócios com os militares com frequência se deparavam com desconfianças e obstáculos burocráticos.

Xi aplicou um programa vigoroso para pressionar empresas a compartilhar talentos e tecnologias. Governos locais estabeleceram fundos para apoiar o desenvolvimento de drones, robôs e outras tecnologias com aplicações militares. Em 2017, Xi sublinhou a urgência da iniciativa colocando a si mesmo à frente de um comitê nacional recém-fundado para supervisioná-la. Tratava-se, disse ele ao comitê, de “um grande passo para conquistar uma vantagem estratégica nacional”.

Mais de três dúzias de fundos de investimentos dedicados a esse esforço foram fundados na China desde 2015, com uma capacidade antecipada de distribuir mais de US$ 68,5 bilhões (R$ 360 bilhões) para empresas, de acordo com um estudo publicado em 2021 por Elsa Kania e Lorand Laskai, do Centro para uma Nova Segurança Americana.

Existe atualmente na China uma complexa rede de conexões entre aplicações militares, comercialização e pesquisa acadêmica a respeito de tecnologias inovadoras, elos “dificilmente coincidentes”, afirmou Kania.

Veto

Essas conexões, por sua vez, levantaram preocupações em Washington de que mercadorias e tecnologias americanas vendidas por meio de cadeias de fornecimento civis poderiam, em últimas instância, encontrar fins militares. Esses temores fizeram o governo Trump impedir a Huawei de comprar tecnologias americanas e proibir cidadãos americanos de investir em ações de certas empresas ligadas às Forças Armadas chinesas. Autoridades do governo Biden também concluíram que, em certos setores específicos da economia, nenhum tipo de laço comercial com a China é seguro.

O governo Biden fortificou o sistema de controle de exportações dos EUA para impedir empresas de compartilhar com a China tecnologias avançadas, como computação quântica. No mesmo sentido, a manobra do governo de colocar em sua lista de proibição cinco empresas e um instituto de pesquisa da China que apoiaram os programas de aeronaves e balões do país tem como intenção evitar que os chineses adquiram tecnologia americana.

As empresas não responderam a telefonemas em busca de comentários.

Especialistas alertam que monopólios de Estado duradouros no setor da defesa chinês e uma atitude geral de desconfiança em relação a empresas privadas significaram que os esforços da China para estabelecer uma ponte na divisão entre militares e empresas privadas ainda opera em grande medida.

Algumas empresas claramente se beneficiaram do impulso da China de atrair empresas privadas para trabalhar com os militares.

O Eagles Men Aviation Science and Technology Group, por exemplo, que foi fundado pelo proeminente cientista de aeronáutica chinês Wu Zhe, vendeu 16% de suas ações para três fundos de investimento apoiados pelo governo com foco em oportunidades militares-civis, de acordo com registros corporativos.

O grupo Eagles Men Aviation “forneceu continuamente materiais secretos de camuflagem para os militares chineses por 14 anos, e seus dados estratosféricos de voos que são de nível de liderança mundial”, disse um executivo a autoridades que visitaram seus escritórios em Pequim, em 2019.

Wu Zhe ajudou a fundar outra empresa alvo de sanções, a Beijing Nanjiang Aerospace Technology, juntamente com o Shanghai Nanjiang Group, uma imobiliária que também investia em grafeno, robôs inteligentes e veículos aéreos. A Beijing Nanjiang também assinou um contrato com Xilinhot, uma cidade no norte da China, para construir um “parque industrial para o espaço próximo”, em que voos-teste poderiam ser realizados.

De acordo com acompanhamento de David Asher, pesquisador-sênior do Instituto Hudson, uma das subsidiárias de Nanjiang parece ter vendido drones diretamente para o Exército de Libertação Popular.

Tradicionalmente, os militares chineses teriam adquirido esse tipo de equipamento de entidades controladas pelo Estado, afirmou ele. Mas essas conexões podem sugerir que o ELP está adquirindo balões e drones desenvolvidos comercialmente e “aplicando-os em missões militares, incluindo inteligência, vigilância e reconhecimento”.

“O Nanjiang Group opera emblematicamente como um novo tipo de fusão civil-militar”, afirmou Asher.

Wu também ajudou a estabelecer uma firma de capital de risco que investiu em uma série de empresas de hidrogênio e aeroespaciais com financiamento da Universidade Beihang, uma entidade de ensino superior militar conceituada e também sob sanções dos EUA, de acordo com documentos acessados por meio da plataforma de inteligência de risco Sayari.

Perdas e ganhos

Uma dessas empresas, Dongguan Zhonghang Huaxun Satellite Technology, anunciava em seu website aeronaves montadas com sistemas de monitoramento, incluindo necessidades militares, segundo noticiou anteriormente a revista digital The Wire China. O website foi tirado do ar.

Mesmo na China, porém, esses laços com militares não têm sido um caminho certo para riquezas. Até 2019, por exemplo, o projeto para o espaço próximo do Shanghai Nanjiang Group estava afundando financeiramente, e a empresa anunciou que havia encerrado o programa.

O “parque industrial para o espaço próximo” no norte da China se emaranhou em disputas jurídicas a respeito de construção de má qualidade e custos elevados. Uma empresa com que Wu estabeleceu parceria chamada Dongfeng Sci-Tech Group deixou de ser cotada na bolsa de valores de Shenzhen em 2020, após algumas de suas incursões na alta tecnologia serem duramente criticadas.

Ainda que os EUA tenham claramente enxergado os riscos apresentados pelas parcerias corporativo-militares chinesas, alguns analistas afirmam que a reação pode ter ido longe demais, particularmente no contexto do programa de balões.

O episódio dos balões provocou “uma certa sensação de histeria” nas semanas recentes, afirmou Christopher Johnson, presidente do China Strategies Group e ex-analista-sênior para a China na Agência Central de Inteligência (CIA).

Quando o governo americano corta comércio com empresas e setores chineses, há um custo também para a competitividade dos EUA, na perda de acesso a lucro e inovação, afirmou Johnson. “Temos de levar isso em consideração.”/TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL