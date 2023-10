Porta-voz do exército de Israel afirma que civis palestinos em Gaza não são inimigos do país

O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Jonathan Conricus, enfatizou em um vídeo publicado na plataforma X (antigo Twitter) que os civis palestinos na Faixa de Gaza não são inimigos de Israel e que o exército israelense tem tentado reduzir os danos a civis no enclave palestino, em meio a guerra contra o movimento terrorista Hamas.

“Estamos lutando contra o Hamas, isso precisa ficar bem claro”, disse ele. Os comentários foram feitos depois que o exército israelense pediu para que civis da Faixa de Gaza saíssem do norte do enclave e se deslocassem para o sul da Faixa de Gaza por conta de uma possível invasão terrestre.

Conricus disse que o exército alertou os civis com antecedência “não porque tenha qualquer lógica militar, mas porque queremos que os civis não sejam afetados pela guerra.”

Palestinos brigam com forças do exército de Israel em Nablus, na Cisjordania Foto: Majdi Mohammed / AP

A Faixa de Gaza enfrenta escassez de alimentos e água, enquanto os hospitais ficam sem energia depois de Israel ter ordenado um “cerco total” ao território esta semana após o ataque terrorista do grupo Hamas no dia 7 de outubro, que deixou 1300 mortos em Israel, um dos maiores ataques terroristas da história do país.

Líbano

Conricus afirmou que a fronteira entre Israel e Líbano “permanece muito tensa” e que o exército de Israel está monitorando as ações do Hezbollah.

Continua após a publicidade

Militares de Israel disseram na madrugada de sábado, 14 (noite de sexta-feira, 13, no horário de Brasília) que atacaram um posto do Hezbollah no sul do Líbano em resposta à “infiltração de objetos aéreos não identificados em Israel”.

As Forças de Defesa de Israel apontaram que militares interceptaram “dois alvos não identificados” sobre a cidade de Haifa, no norte. O exército disse que o anúncio veio após relatos de explosões na cidade.

Uma hora depois, os militares declararam que outro “objeto não identificado” que penetrou no espaço aéreo israelense no norte foi abatido pelas forças de defesa aérea depois que um alerta foi ativado perto da cidade de Shfaram. Nenhum ferimento foi relatado./W.Post