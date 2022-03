Prefeito de Melitopol é libertado após ser preso pelos russos, afirma autoridade da Ucrânia

O prefeito da cidade ucraniana de Melitopol, que foi retirado do seu escritório à força e encapuzado por tropas russas na semana passada, foi libertado. A informação é do chefe da administração presidencial da Ucrânia, Andri Iermak.

As autoridades ucranianas consideraram a prisão um sequestro do prefeito, reconhecido como Ivan Fiodorov, de 33 anos. Fiodorov passou dias detido e não foi ouvido, disse a autoridade.

Leia também Biden dá US$ 800 milhões em ajuda militar à Ucrânia e chama Putin de ‘criminoso de guerra’

Em uma mensagem divulgada nesta quarta-feira, 16, Iermark afirmou que Fiodorov estava seguro e havia falado com o presidente Volodmir Zelenski. O chefe da administração de Zelenski não forneceu detalhes sobre o paradeiro do prefeito e da sua libertação.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

A agência de notícias russa Tass informou no sábado que a promotoria em Luhansk, uma das áreas separatistas reconhecidas por Moscou, estava preparando acusações de terrorismo contra Fiodorov, acusando-o de arrecadar dinheiro do grupo de extrema-direita Right Sector.

No mesmo dia, centenas de pessoas de Melitopol saíram às ruas para protestar contra o sumiço de Fiodorov, apesar da presença das tropas russas na cidade. “Devolvem o prefeito”, gritavam. /NEW YORK TIMES