Prefeito de Nova York é indiciado após investigação de corrupção, diz jornal

De acordo com a publicação, Adams é o primeiro prefeito da maior cidade dos Estados Unidos a ser acusado criminalmente enquanto ainda ocupa o cargo. Embora detalhes do processo não estejam claros, o político é investigado há vários meses por envolvimento em doações ilegais que teriam sido feitas à sua campanha, em 2021. Agentes do FBI, a polícia federal americana, também investigam as conexões do democrata com autoridades da Turquia, país em que ele esteve ao menos seis vezes.

Uma das frentes da investigação apura se Adams pressionou funcionários públicos de Nova York para que autorizassem a construção do novo edifício do consulado da Turquia. Também investiga o papel de uma empresa do setor de construção, cujos proprietários são imigrantes turcos, que organizou um evento para arrecadação de fundos à campanha eleitoral do democrata. No ano passado, policiais chegaram a apreender e vasculhar dispositivos eletrônicos do político.