Prefeitos filipinos impõem ‘política do sorriso’ e punem funcionário que franzir a testa

THE NEW YORK TIMES – Logo após tomar posse no mês passado como prefeito de uma cidade no norte das Filipinas, Aristóteles Aguirre assinou uma ordem para cumprir uma de suas promessas de campanha.

A Ordem Executiva Nº 002 não exigia apenas que todos os funcionários do governo local sorrissem ao servir ao público. Também ameaçou com ação disciplinar para quem não a cumprisse.

“Não é permitido franzir a testa no município!” disse o prefeito em um post no Facebook na semana passada anunciando sua “política do sorriso”. A ordem tornou a falta de sorriso uma violação do código de conduta dos funcionários públicos e disse que isso seria um fator em suas avaliações de desempenho.

E o povo de Mulanay – muitos deles, pelo menos – aplaudiu.

Prefeito de cidade filipina determinou obrigatoriedade do sorriso no serviço público. Funcionários podem ser punidos caso regra não seja cumprida Foto: Gabinete do prefeito de Mulanay

“Esta é uma boa política”, disse Ella May Legson, estudante universitária em Mulanay, uma cidade de cerca de 56 mil habitantes na Província de Quezon, sudeste de Manila. Ela disse em uma entrevista que havia experimentado algumas frustrações com funcionários públicos sob o prefeito anterior e que estava feliz em saber que, potencialmente, “nunca mais veria um funcionário carrancudo em nosso município novamente”.

Não ficou imediatamente claro como os trabalhadores municipais da cidade se sentiram sobre a nova ordem – ou mesmo se a ordem era legal. Aguirre disse esperar alguma resistência.

“Definitivamente, haverá alguns casos em que, digamos, nem sempre será um dia perfeito para todos”, disse ele em entrevista. Mas ele insistiu: “Não é tão difícil”, acrescentando: “Um sorriso é muito contagioso”.

Funcionários e supervisores de todo o mundo, é claro, já disseram aos trabalhadores para serem mais amáveis com aqueles a quem servem, mas emitir ordens executivas é mais raro.

Sorrisos são bons para os negócios, dizem os titãs da indústria. Existem algumas evidências de que as expressões faciais podem influenciar o humor, e a ciência sugeriu que mesmo um sorriso induzido artificialmente pode estimular as mesmas mudanças cerebrais que surgem durante momentos espontâneos de alegria.

Em 1948, George Philips, prefeito de Pocatello, Idaho, uma cidade de 55 mil habitantes, chegou ao ponto de aprovar uma lei que tornava ilegal que qualquer pessoa na cidade não sorrisse.

“Um inverno excepcionalmente severo havia abafado o espírito dos funcionários da cidade e dos cidadãos” naquele ano, segundo o site de Pocatello. A ordem irônica permanece em vigor até hoje e não foi aplicada com seriedade, afirma a cidade.

Na era da covid-19, manter um rosto amigável tem sido uma tarefa hercúlea para os funcionários das companhias aéreas que lidam com o que chamam de “mentalidade de multidão” no ar.

Os comissários de bordo descreveram um “verão infernal” no ano passado, quando sofreram uma enxurrada de abusos de clientes que se recusaram a usar máscaras, juntamente com outros que descontaram violentamente suas frustrações com o estresse de voar.

Como candidato a prefeito, Aguirre, de 47 anos, prometeu que o mandato do sorriso seria uma de suas primeiras ações no cargo. Foi sua primeira campanha política. Aguirre alegou ser a “última esperança” de sua família para derrotar um clã político rival na província.

Terapeuta ocupacional, ele retornou às Filipinas em 2016, depois de morar com a mulher e os filhos em Nova York por 10 anos.

“A parte engraçada foi que eu trabalhei no Bronx – um dos bairros mais difíceis de lá”, disse ele. “Então, estou acostumado com as pessoas não sorrindo.”

“Quando os moradores de Mulanay vão à prefeitura, eles encontram muitas decepções porque os serviços são muito lentos e, às vezes, os funcionários do governo não são tão amigáveis. Um dos meus gritos de guerra durante minha campanha foi mudar esse comportamento”, disse ele.

Aguirre juntou-se a outro prefeito filipino recém-eleito, Alston Kevin Anarna, de Silang, uma cidade de 296 mil habitantes na Província de Cavite, para dar ordens de sorrisos. Anarna, de 37 anos, outro funcionário público de primeira viagem, também prometeu durante sua campanha que todos os funcionários públicos da Prefeitura seriam ensinados a sorrir.

“Os servidores públicos precisam sorrir”, disse Anarna em entrevista. “Especialmente porque aqueles que normalmente vão à prefeitura são pessoas que não têm nada, pessoas que têm grandes problemas. Imagine se aqueles que vão cumprimentá-los forem pessoas sérias e mal-humoradas, e daí? Mas se forem bem tratados, com pessoas visivelmente sorridentes e dispostas a ajudá-los, eles se sentirão um pouco melhor.”

O prefeito de Silang proibiu os funcionários municipais de franzir a testa. De acordo com as regras do serviço público, disse Anarna, aqueles que desrespeitam sua ordem podem ser multados ou suspensos.

Ele disse que já viu muitas mudanças positivas. “Eles me disseram que até os lixeiros agora estão todos sorrindo”, disse ele. “Até mesmo os agentes de trânsito que vigiam as estradas”.

O prefeito de Silang não parou por aí. Ele anunciou no Facebook no mês passado que funcionários municipais estavam proibidos de usar qualquer cor associada a organizações políticas. Isso é para garantir que todos os membros do público se sintam igualmente bem-vindos, disse ele.

Em Mulanay, a punição estipulada pela lei era clara. “Qualquer um que a viole pode ser suspenso por seis meses, multado no equivalente ao seu salário por seis meses ou removido dependendo da gravidade do delito”, disse.

“Mas não quero fazer isso. Isso é muito duro”, ponderou o prefeito. “Uma simples censura ou colocar o funcionário infrator em um treinamento de sensibilidade para que ele possa servir ao público com diligência servirá.”

Mas uma política de sorriso é sustentável?

Anarna acha que vai ser fácil: “Eu sorrio muito”, disse ele. “Acho fácil sorrir enquanto trabalho.”

Sobre como tudo isso funcionará durante uma pandemia, ele acrescentou: “Pode ser difícil ver as pessoas sorrindo sob as máscaras, mas garanto que você verá no brilho dos olhos”.