Premiê do Canadá, Justin Trudeau, anuncia divórcio da mulher após 18 anos

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou nesta quarta-feira, 2, que se separou de sua esposa, Sophie Gregoire, após 18 anos de casamento.

“Depois de muitas conversas profundas e difíceis, decidimos nos separar”, disse Trudeau no Instagram. Os dois “assinaram um acordo legal de separação”, afirmou o político em um comunicado.O primeiro-ministro canadense pediu que o público respeitasse a privacidade da família.

Trudeau e sua esposa, uma ex-repórter de entretenimento, eram amigos de infância e se reconectaram em 2003 enquanto organizavam um baile beneficente. Logo começaram a namorar e se casaram em 2005, em Montreal. O casal têm três filhos: Xavier James, nascido em 2007, Ella-Grace Margaret, nascida em 2009 e Hadrian, que nasceu em 2014.

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou a separação de Sophie Gregorie após 18 anos de casamento Foto: Anna Moneymaker/AFP

A nota afirma que o público pode esperar continuar a ver os dois e seus três filhos juntos, pois “eles continuam sendo uma família unida” e ambos os pais serão uma “presença constante na vida de seus filhos”.

A separação é a primeira de um primeiro-ministro canadense desde que o ex-primeiro-ministro do Canadá e pai do atual mandatário Pierre Trudeau se separou de Margaret Trudeau em 1984, durante seus últimos meses no cargo.

A primeira-dama tem desempenhado um papel menos visível nos últimos anos, raramente acompanhando o primeiro-ministro em viagens oficiais. Os dois foram vistos juntos publicamente nos eventos do Dia do Canadá em Ottawa no mês passado.

Histórico

O político foi eleito pela primeira vez para o cargo de primeiro-ministro em 2015, canalizando a popularidade de seu pai. Contudo, denúncias de corrupção e uma inflação alta reduziram a popularidade de Trudeau.

Na semana passada, o primeiro-ministro anunciou uma série de mudanças em seu gabinete. As pastas de Defesa, Imigração, Justiça, Segurança Pública, Saúde e Transportes possuem novos titulares.

Vários ministros saíram do governo após afirmarem que não disputarão a próxima eleição, que deve ocorrer até outubro de 2025, mas que pode ser convocada antes disso. As pesquisas indicam que o Partido Liberal de Trudeau está atrás do Partido Conservador.

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, beija a sua esposa Sophie Gregorie após a vitória nas eleições em 2015 Foto: Nicholas Kamm/ AFP

“Esperamos poder governar por mais alguns anos”, disse Trudeau. “Nenhuma eleição é esperada antes do outono de 2025 e temos muito trabalho a fazer”, apontou o primeiro-ministro.

O legado de Trudeau inclui uma abertura do país para imigração em um momento em que os Estados Unidos e outros países fecharam suas portas. Ele também introduziu um imposto sobre o carbono para combater as mudanças climáticas e preservou um acordo de livre comércio com os EUA e o México em meio a ameaças do ex-presidente dos EUA, Donald Trump, de cancelar o acordo.

O acordo, antes chamado de Tratado de Livre Comércio da América do Norte (Nafta), foi renegociado e passou a ter o nome de Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, na sigla em inglês)./AFP e AP