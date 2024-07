Premiê do Reino Unido suspende plano de deportar imigrantes para Ruanda

Starmer fez o anúncio após realizar sua primeira reunião de gabinete, um dia após a vitória de seu Partido Trabalhista que colocou fim a 14 anos de governo conservador no Reino Unido.

O plano de Ruanda foi uma das políticas de destaque do ex-primeiro-ministro conservador Rishi Sunak para tentar conter migrantes de fazerem perigosas travessias no Canal da Mancha. A medida, no entanto, enfrentou desafios relacionados a questões de direitos humanos para sair do papel.