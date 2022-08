Preocupação americana com o presidente Bolsonaro trava compra de mísseis dos EUA, diz Reuters

WASHINGTON - Um pedido das Forças Armadas do Brasil para comprar mísseis antitanque Javelin no valor de até US$ 100 milhões está parado nos Estados Unidos há meses devido às preocupações dos legisladores americanos com os ataques do presidente Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral do País, disseram fontes à agência Reuters.

O pedido brasileiro de comprar 220 mísseis Javelin foi feito enquanto o ex-presidente Donald Trump, um aliado de Bolsonaro, estava na Casa Branca. O Departamento de Estado dos EUA aprovou a proposta no fim de 2021, apesar das objeções de algumas autoridades americanas de baixo escalão, disseram à agência duas pessoas próximas ao assunto.

Segundo a Reuters, o acordo confidencial está estagnado em um limbo jurídico em razão das preocupações crescentes entre senadores e deputados democratas com os questionamentos que Bolsonaro tem feito sobre a integridade das próximas eleições no Brasil, que ocorrem em outubro.

Soldado ucraniano carrega míssil Javelin em março deste ano, em uma das ações contra as forças russas Foto: Gleb Garanich / Reuters

Os mísseis fabricados pelos EUA ganharam notoriedade em razão do uso pelas forças ucranianas contra blindados russos desde a invasão da Ucrânia, em fevereiro. “O pedido de compra do Brasil foi adiado, em um recado dos democratas a Bolsonaro e aos militares brasileiros”, diz a Reuters.

O governo de Joe Biden tem ficado cada vez mais em alerta com os comentários de Bolsonaro sobre as eleições. O secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, pediu “respeito à democracia do Brasil” em uma reunião de ministros regionais de defesa em julho.

Antes disso, em visita ao Brasil no ano passado, o diretor da CIA, William Burns, disse aos assessores de Bolsonaro que deveriam “parar de minar a confiança no processo eleitoral do País”.