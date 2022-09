Presidente da Ucrânia se envolve em acidente de carro em Kiev, diz agência

O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, se envolveu em um acidente de carro nesta quarta-feira, 14, mas não ficou gravemente ferido, segundo noticiou a agência Reuters. A agência explicou que um motorista atingiu sua comitiva em Kiev e precisou ser levado para um hospital. O presidente também foi examinado por médicos, segundo seu porta-voz Serguei Nikiforov.

Nikiforov explicou em um comunicado citado pela Reuters que o motorista precisou ser levado de ambulância para o hospital para receber tratamento. As circunstâncias do acidente, segundo a agência, ainda não foram esclarecidas pelas autoridades locais.

O acidente ocorreu horas depois que Zelenski fez uma visita surpresa às tropas em Izium, cidade estratégica na região de Kharkiv, sua primeira viagem aos territórios reconquistados na contraofensiva deste mês contra a Rússia.

Presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, durante visita à cidade de Izium, na região de Kharkiv Foto: Photo by Ukrainian Presidential Press Service/AFP - 14/9/2022

Izium, cidade de cerca de 50 mil habitantes antes da guerra, foi cenário de combates sangrentos antes de ser tomada pelos russos, que fizeram dela um ponto estratégico para reabastecer suas tropas.

Sua reconquista pelas tropas de Kiev representa um revés para o Exército de Moscou, agora retirado para Donetsk, uma área sob o controle do Kremlin desde 2014. “Só avançaremos em uma direção: em frente, em direção à vitória”, escreveu Zelenski no Telegram.

Em vídeo, ele comparou a destruição em Izium com a de Bucha, uma cidade perto de Kiev da qual as forças russas se retiraram no semestre passado, deixando para trás os corpos de civis assassinados a sangue frio, embora Moscou negue a responsabilidade por essas execuções. “É a mesma coisa: casas destruídas, pessoas assassinadas. Isso faz parte da nossa história, parte da nação russa moderna”, disse ele./COM AFP