Presidente de Taiwan renuncia à liderança do partido após derrota nas eleições locais

Taipei, Taiwan - A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, renunciou neste sábado, 26, ao cargo de chefe do Partido Democrático Progressista, após derrota nas eleições locais.

Tsai Ing-wen, presidente de Taiwan, se despede após entrevista coletiva na qual apresentou sua renúncia como líder de seu partido; pauta externa não teve apelo no eleitorado

O grande vencedor da eleição foi o rival da presidente, o Partido Nacionalista. Apesar de as constantes ameaças e a tensão com a China, as questões locais se tornaram mais relevantes e foram determinantes para a vitória da oposição.

Tsai apresentou sua renúncia ainda na noite deste sábado, algo comum após derrotas na ilha. Em um breve discurso, ela agradeceu aos apoiadores. “Devo assumir toda a responsabilidade”, disse ela. “Diante de um resultado como este, há muitas áreas que devemos rever profundamente.”

Durante toda a campanha, Tsai insistiu no discurso de “se opor à China e defender Taiwan”. No entanto, seu candidato, Chen Shih-chung, derrotado para a eleição para a prefeitura de Taipei, capital da ilha, era constantemente cobrado por resoluções para questões locais, como a pandemia e as suas consequências econômicas.

Segundo projeções, o Partido Nacionalista, mais inclinado em manter uma relação próxima com a China, deve sair vitorioso em 13 das 21 disputas para prefeito e chefes de condados taiwaneses.

“A comunidade internacional passou a considerar uma eleição local como um debate internacional, em que estava sendo discutida a sobrevivência de Taiwan”, disse Yeh-lih Wang, professor de ciências políticas da Universidade Nacional de Taiwan. Para ele, tratou-se de um “equívoco”. Assim como Yeh-lih, muitos analistas locais não consideram que a China, que reivindica a ilha como seu território para ser anexada à força, se necessário, tenha sido relevante na derrota dos governistas.

Durante a campanha, houve poucas menções aos exercícios militares que a China realizou em agosto em reação à visita da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi.

Os taiwaneses escolheram prefeitos, vereadores e outros líderes locais em todos os 13 condados e em nove cidades. Houve também um referendo para diminuir a idade para voto de 20 para 18 anos. A iniciativa foi derrotada. /AP e AFP