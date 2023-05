Presidente do Chile fica preso em tobogã

O presidente do Chile, Gabriel Boric, ficou preso ao brincar em um tobogã em Punta Arenas, cidade natal do presidente, no domingo, 7. Segundos depois, o presidente chileno conseguiu se desvencilhar do brinquedo.

A cena foi gravada e viralizou nas redes sociais. Durante o vídeo, uma mulher ri e brinca com o incidente ao questionar a maturidade de Boric.

Gabriel Boric got stuck in a tobogan in Punta Arenas pic.twitter.com/ajfp8fkHxe — Ex-Chilean Crave (@ChileanCrave) May 6, 2023

Constituinte

Boric visitou a sua cidade natal no domingo para votar na eleição que elegeu 50 integrantes que irão escrever uma nova Constituição no país.

O Partido Republicano, de extrema direita, favorável à manutenção da atual Constituição do Chile, venceu as eleições constituintes com 35,6% dos votos. Os novos constituintes irão redigir o novo projeto de Carta Magna para substituir a herdada da ditadura de Augusto Pinochet.

Em segundo lugar ficou a lista Unidade pelo Chile (28%), formado pela maioria dos partidos que compõem a coalizão governista (a Frente Ampla do presidente de esquerda Gabriel Boric, o Partido Comunista e o Partido Socialista), enquanto a terceira posição ficou com a direita tradicional na lista Chile Seguro (21,6%).

José Antonio Kast, líder do Partido Republicano, festeja a vitória do partido na obtenção da maioria de constituintes Foto: Esteban Félix / AP

A extrema direita e a direita tradicional juntas têm maioria absoluta e reúnem mais de 30 cadeiras necessárias para aprovar as novas normas constitucionais sem a necessidade de concordar com a esquerda, o que lhes permitirá, assim, traçar os rumos da nova Carta Magna proposta.

Durante um pronunciamento na televisão, Boric pediu dialogo ao Partido Republicano. “O processo anterior falhou porque não soubemos ouvir os que pensavam diferente. Quero convidar agora o Partido Republicano a não cometer o mesmo erro que cometemos”, disse o presidente.

Primeira proposta de Boric foi rejeitada

A primeira tentativa de alterar o texto começou após diversos protestos no Chile contra o ex-presidente Sebastian Pinera, em 2019. Mas a Carta foi rejeitada por 62% dos eleitores, em setembro, já durante o mandato do novo presidente, Gabriel Boric, que apoiava a proposta.

A primeira constituinte era composta por 155 representantes eleitos em maio de 2021, durante a pandemia. Mais de dois terços dos eleitos eram independentes, muitos deles novatos na política e ativistas.

