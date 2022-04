Presidente do México propõe reforma para reduzir número de deputados e senadores

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, propôs nesta quinta-feira, 28, uma reforma constitucional que reduz o número de deputados e senadores. O projeto de AMLO, como é conhecido o presidente, também prevê criar um novo órgão eleitoral e reduzir o orçamento para os partidos políticos.

A iniciativa apresentada pelo governo propõe eliminar os chamados legisladores “plurinominais”, eleitos por representação proporcional com base no total de votos dos partidos, o que passaria o total de deputados de 500 para 300, e de senadores de 128 para 96.

Em imagem de 11 de abril, o presidente do México, Andrés Manuel Lopez Obrador, concede sua entrevista coletiva diária Foto: Claudio Cruz/AFP

O governo também propôs a substituir o Instituto Nacional Eleitoral (INE) pelo Instituto Nacional de Eleições e Consultas, que teria alcance nacional, e por um conselho diretor de 7 membros no lugar dos 11 atuais. A iniciativa também limita o financiamento público aos partidos, eliminando o modelo atual de arrecadação, e adotando o voto eletrônico.

Obrador é um crítico do INE, ao qual acusa de ter acobertado fraudes e de ser “o órgão eleitoral mais caro do mundo. “O que queremos é que haja uma autêntica e verdadeira democracia e se acabe com as fraudes eleitorais”, disse.

A reforma, que modificaria 18 artigos constitucionais e acrescentaria 7 provisórios, exige o voto de dois terços dos deputados – 334. É uma meta difícil para o presidente, que tem 277 votos e teria de negociar com a oposição./AFP