Presidente do Sri Lanka é impedido de fugir do país em voo para Dubai

Quando percebeu que nem mesmo a promessa de renúncia ao cargo foi capaz de conter o ânimo de milhares de manifestantes que protestavam pela queda do governo do Sri Lanka, o presidente Gotabaya Rajapaksa deixou tudo para trás e decidiu que era chegada a hora de fugir do país - um plano que, até a manhã desta terça-feira, 12, foi frustrado.

Com a aproximação dos manifestantes do palácio presidencial, na capital Colombo, no sábado, 9, o presidente de 73 anos e sua esposa escaparam da multidão usando uma saída lateral da residência oficial. Escoltados por forças de segurança, o casal foi transportado em uma embarcação militar até uma base no nordeste da ilha.

Após ficar sob a proteção dos militares, Rajapaksa planejava deixar o país com a esposa em um voo com destino a Dubai na segunda-feira, 11. Porém, funcionários do serviço de imigração impediram que o presidente se dirigisse a uma área reservada do aeroporto para carimbar o passaporte - ele queria evitar o terminal público por medo da reação dos compatriotas. Com a negativa, ele não conseguiu embarcar.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Protestos no Sri Lanka têm invasão de palácios e renúncias de autoridades + 8

O irmão do presidente, Basil, ex-ministro das Finanças do Sri Lanka, também foi impedido de embarcar em um avião também com destino a Dubai. De acordo com um funcionário do aeroporto ouvido pela France-Presse, passageiros protestaram contra o embarque de Basil.

“Foi uma situação tensa e ele decidiu abandonar o aeroporto de forma precipitada”, disse o funcionário.

Após a disputa frustrada com o serviço de imigração do aeroporto, Gotabaya Rajapaksa examinava nesta terça-feira a possibilidade de fugir do país em uma embarcação de patrulha da Marinha. Uma vez que ainda não renunciou - a promessa é de que entregará o cargo na quarta-feira, 13, sob a justificativa de garantir uma transição pacífica -, Rajapaksa permanece com imunidade presidencial, o que pode utilizar para buscar refúgio no exterior.

O gabinete do presidente não informou sobre a situação, mas uma fonte do Ministério da Defesa do Sri Lanka afirmou que, como Rajapaksa permanece comandante em chefe das Forças Armadas, existe a possibilidade que ele utilize um navio militar para chegar até Índia ou Maldivas.

Outra alternativa, acrescentou a fonte ouvida pela France-Presse, seria fretar um avião para transportá-lo do segundo aeroporto internacional do país, em Mattala, inaugurado em 2013 e que recebeu o nome do irmão mais velho do presidente, Mahinda. O local é considerado um elefante branco, sem voos internacionais regulares, e provavelmente um dos aeroportos internacionais menos utilizados do mundo.

Fuga apressada

Um dos fatos que ilustram a retirada apressada da família presidencial da residência em Colombo veio a público na segunda-feira, 11. Manifestantes encontraram no local uma mala repleta de documentos e dinheiro em espécie - 17,85 milhões de rúpias (o equivalente a cerca de 50 mil dólares ou 270 mil reais).

O dinheiro foi entregue pelos manifestantes à polícia, de acordo com um porta-voz da força pública de segurança. “A polícia recebeu o dinheiro em espécie e o entregará à justiça”./ AFP