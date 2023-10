Pressão contra Netanyahu aumenta em Israel após premiê não assumir falhas em atentado do Hamas

JERUSALÉM, THE NEW YORK TIMES - A postagem nas redes sociais foi publicada à 1h10 de domingo, 29, enquanto a maioria dos israelenses dormia.

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, tinha uma mensagem: seus chefes militares e de segurança, disse ele, não haviam lhe fornecido qualquer aviso sobre o ataque surpresa do Hamas em 7 de outubro. Ele parecia estar atribuindo a eles toda a culpa pelos lapsos colossais – mesmo quando as forças israelenses ampliavam uma arriscada guerra terrestre em Gaza.

O país acordou com uma resposta furiosa, inclusive por parte do próprio gabinete de guerra de Netanyahu. A postagem no X, antigo Twitter, foi excluída, e o líder israelense pediu desculpas em uma nova. “Eu estava errado”, disse ele.

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, durante sua primeira conferência de imprensa desde os ataques terroristas do Hamas de 7 de outubro Foto: Abir Sultan/AP

Mas o dano foi feito.

Para muitos israelenses, o episódio confirmou as suspeitas de divisões e desordem na cúpula durante uma das piores crises dos 75 anos de história do país e reforçou as dúvidas sobre a liderança de Netanyahu.

“Ele está em modo de sobrevivência”, disse Gadi Wolfsfeld, especialista em comunicações políticas da Universidade Reichman, em Herzliya, ao norte de Tel-Aviv.

“Ele já esteve em circunstâncias difíceis antes e ainda acredita que pode sair desta situação e continuar a ser primeiro-ministro quando tudo isto estiver terminado”, disse o professor Wolfsfeld, acrescentando: “A única coisa que o motiva é permanecer no poder”.

Um dos primeiros a criticar os comentários de Netanyahu no meio da noite foi Benny Gantz, o ex-ministro da Defesa e chefe militar centrista que, em nome da unidade nacional, deixou as fileiras da oposição parlamentar para se juntar ao gabinete de guerra de emergência de Netanyahu nos dias após o massacre do Hamas. Pelo menos 1.400 pessoas foram mortas nesses ataques - foi o dia mais mortal para o povo judeu desde o Holocausto - e pelo menos 239 foram levadas como reféns para Gaza.

Numa mensagem contundente de sua autoria, Gantz expressou seu total apoio aos militares e à agência de segurança interna de Israel, o Shin Bet, que está desempenhando um papel fundamental na guerra, e instou Netanyahu a retratar sua declaração.

“Quando estamos em guerra”, escreveu ele, “liderança significa demonstrar responsabilidade, decidir fazer as coisas certas e fortalecer as forças para que sejam capazes de cumprir o que lhes exigimos”.

O premiê Binyamin Netanyahu e Benny Gantz Foto: Abir Sultan/AP

Embora muitos altos funcionários – incluindo chefes militares e de segurança e o ministro da defesa, Yoav Gallant – já tenham aceitado alguma responsabilidade pelo facto de Israel ter sido apanhado desprevenido, Netanyahu recusou-se a seguir o exemplo. Em vez disso, ele disse várias vezes, mais recentemente numa conferência de imprensa no sábado à noite, que perguntas difíceis serão feitas a todos, incluindo a si próprio, depois da guerra.

Netanyahu, que esteve no poder durante 14 dos últimos 16 anos, entrou nesta guerra num ponto baixo da sua carreira política, lutando contra acusações de corrupção em tribunal, ao mesmo tempo que ele e o seu governo ultranacionalista e religiosamente conservador tentavam restringir os poderes do Judiciário, desencadeando enormes protestos e meses de agitação civil em todo o país.

Embora milhares de voluntários que compõem as reservas militares tenham ameaçado se demitir em resposta à ação contra os juízes, desde as atrocidades do Hamas, o Exército diz ter tido uma resposta mais do que robusta à sua convocação em massa.

Netanyahu disse no sábado que seu plano de revisão judicial não estava mais na agenda. Mas a sua recusa em aceitar publicamente qualquer culpa pelo desastre do Hamas abalou ainda mais a confiança na sua liderança. As pesquisas de opinião realizadas desde 7 de outubro indicaram uma confiança esmagadora do público nos militares e uma queda vertiginosa na fé nos funcionários do governo.

Artilharia israelense próxima da fronteira com Gaza em 29 de outubro Foto: Tamir Kalifa/NYT

Muitos israelenses têm uma ligação íntima com os militares, o chamado exército popular, composto por recrutas e reservistas, muitos dos quais são voluntários até à meia-idade. Tem um espírito de que os comandantes vão primeiro para a batalha, assumindo todos os encargos e riscos da liderança.

Grandes guerras e falhas de segurança derrubaram primeiros-ministros israelenses no passado, entre eles Golda Meir, que se demitiu meses após a guerra de 1973, e Ehud Olmert, cujo destino foi selado por um conflito devastador com o Hezbollah, no Líbano, que durou um mês, em 2006.

E Netanyahu estava em apuros antes mesmo de o Hamas cruzar a fronteira. A sociedade israelense estava em convulsão – e ele estava no centro dela.

“Ele começou com cheque especial, sem crédito sobrando”, disse Mazal Mualem, comentarista político israelense do Al-Monitor, um site de notícias do Oriente Médio, e autor de uma biografia recente do líder israelense, “Cracking the Netanyahu Code.”

Mualem disse que não tinha dúvidas de que o Netanyahu estava apto para comandar a guerra, mas que no final, “a raiva se voltará para ele, por mais que ele diga: ‘Eles não me disseram’ e assim por diante.”

Pode ser por isso que ele se apressou em corrigir seu erro na mídia social, disse ela.

Na nova postagem no final da manhã de domingo, mostrando um nível incomum de contrição, Netanyahu enfatizou seu apoio aos chefes dos ramos de segurança, ao chefe do Estado-Maior militar e aos comandantes e soldados na frente. “As coisas que eu disse após a coletiva de imprensa não deveriam ter sido ditas e peço desculpas por isso”, escreveu ele.

Um funeral no domingo para Mani e Ayelet Godard, que foram mortos no kibutz Be'eri pelo Hamas Foto: Sergey Ponomarev/NYT

A farpa e o pedido de desculpas que se seguiram vieram horas depois de Netanyahu tentar responder às crescentes críticas públicas à sua aparente falta de empatia e inacessibilidade, convidando para uma reunião os familiares dos reféns que faziam vigília fora do seu escritório em Tel-Aviv. Ele então deu uma entrevista coletiva na televisão, na qual respondeu às perguntas dos repórteres pela primeira vez desde 7 de outubro.

Numa tentativa do governo de mostrar unidade num momento de trauma e perigo nacional, Netanyahu apareceu ao lado do seu ministro da Defesa, Gallant, e de Gantz.

A rixa entre eles não é segredo.

Em março, Netanyahu demitiu Gallant por um breve período depois de ele alertar abertamente sobre o perigo para a segurança nacional representado pela medida para enfraquecer o judiciário e o alvoroço que estava causando. Gallant foi reintegrado semanas depois, sob intensa pressão pública. Gantz era até recentemente um grande rival político de Netanyahu, que renegou um acordo de partilha de poder com ele em 2020.

O premiê Binyamin Netanyahu e o ministro da Defesa Yoav Gallant Foto: Abir Sultan/AFP

Muitas das perguntas na conferência de imprensa centraram-se na responsabilidade pela incapacidade de prever o ataque do Hamas. Horas depois, Netanyahu recorreu às redes sociais para tentar desviar a culpa.

“Sob nenhuma circunstância e em nenhum momento o primeiro-ministro Netanyahu foi alertado sobre as intenções de guerra por parte do Hamas”, dizia seu post. “Pelo contrário, a avaliação de todo o escalão de segurança, incluindo o chefe da inteligência militar e o chefe do Shin Bet, foi que o Hamas foi dissuadido e procurava um acordo.”

“Esta foi a avaliação apresentada repetidamente ao primeiro-ministro e ao gabinete por todo o escalão de segurança e pela comunidade de inteligência, inclusive até ao início da guerra”, dizia o post.

Embora excluída, é improvável que a postagem seja esquecida, e alguns analistas veem isso como uma coisa boa.

“Acho que isso esclarece muito bem o que preocupa Netanyahu atualmente”, disse Gayil Talshir, cientista político da Universidade Hebraica de Jerusalém. “Ele quer se distanciar do massacre de 7 de outubro.”