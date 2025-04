Foto: Kristian Søby Kristensen/Reproduç Entrevista com Kristian Søby Kristensen Diretor do Instituto de Estratégia e Estudos de Guerra na Faculdade Real de Defesa da Dinamarca A Groenlândia está na cabeça de Donald Trump desde seu primeiro mandato presidencial. Na época, o republicano chegou a ventilar a ideia de comprar o território autônomo da Dinamarca, que rechaçou a possibilidade. Depois de ser eleito pela segunda vez, Trump subiu o tom e disse que os Estados Unidos poderiam tomar o controle da ilha pela militar. Segundo Trump, os EUA precisam assumir o controle da Groenlândia por razões de segurança e defesa do Ártico, mas dinamarqueses e groenlandeses não sabem o que ele quer dizer. “As autoridades dos EUA dizem que precisam ter controle militar sobre a Groenlândia, mas eles já têm esse controle”, avalia Kristian Søby Kristensen, diretor do Instituto de Estratégia e Estudos de Guerra na Faculdade Real de Defesa da Dinamarca. Em entrevista ao Estadão, Kristensen explica que o acordo de Defesa da Groenlândia- que foi assinado em 1951- já permite a instalação de bases militares americanas na ilha e dá autonomia para Washington realizar operações militares. No auge da Guerra Fria, 15 mil soldados americanos operavam na Groenlândia, mas atualmente os EUA possuem apenas a Base Espacial de Pituffik no território, que conta com 200 soldados americanos.

“Durante a Guerra Fria, a Groenlândia era importante por estar na rota direita que os mísseis balísticos intercontinentais russos voariam em uma potencial guerra nuclear contra os americanos”, avalia o analista. Agora, além da justificativa de segurança, Trump quer ter acesso aos recursos da ilha, que incluem as cobiçadas terras raras.

Por isso, Kristensen destaca que o presidente americano pode propor um acordo de extração de minerais, similar a proposta que está sendo negociada com a Ucrânia. “Ele pode propor isso, mas existe um motivo de porque esses minerais não foram extraídos: a região é remota, o clima é ruim e ainda tem muito gelo. É trabalhoso e caro extrair esses recursos”.

Em meio as táticas de assédio a Groenlândia, o dinamarquês aponta que, apesar do desejo de independência da Groenlândia, momentos de incerteza fazem com que a ilha se una mais com a Dinamarca. “Uma grande maioria do país quer mais independência da Dinamarca, mas neste momento estamos todos unidos contra a pressão externa de Trump”.

Confira trechos da entrevista:

Por que Trump se interessa pela Groenlândia?

Acredito que é preciso fazer uma diferenciação entre os interesses americanos e os interesses de Donald Trump. O interesse americano tem aumentado lentamente nos últimos oito anos e esses interesses estão relacionados com segurança.

A Groenlândia é importante para a defesa do continente americano em uma potencial guerra com a Rússia. Esse é o papel tradicional da Groenlândia ao longo dos anos, principalmente com a guerra na Ucrânia.

Além disso, a Groenlândia é um território gigantesco, embora a maior parte dele seja coberta por gelo. Mesmo assim, muitas partes substanciais não tem gelo e possuem recursos importantes que poderiam ser extraídos.

A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, conversa com o primeiro-ministro da Dinamarca, Mute B. Egede, em Nuuk, Groenlândia Foto: Mads Claus Rasmussen/AP

É importante ressaltar também que a Groenlândia é um território autônomo do Reino da Dinamarca e os cidadãos da Groenlândia têm sido vocais sobre o seu desejo de aumentar a sua autonomia e independência. Com essa possibilidade, os governos americanos estão preocupados com qual seria o futuro da relação entre Washington e um futuro governo independente da Groenlândia.

Os EUA têm bases militares no território. O que aconteceria com essas bases se a Groenlândia se tornasse independente?

Já para Donald Trump, acredito que ele queira tornar o território dos Estados Unidos geograficamente maior.

O senhor acredita que Trump pode anexar a Groenlândia? Ele quer comprar a Groenlândia. E se não conseguir comprar, ele quer possuir o território de alguma outra forma. Ele entende que os groenlandeses não foram bem tratados pela Dinamarca e que ele vai conseguir convencer aqueles que têm um movimento de independência a mudar de ideia e se juntar aos Estados Unidos. Foi com essa ideia que o filho de Trump, Donald Trump Jr, visitou a Groenlândia. E foi por isso que o vice-presidente J.D Vance foi ao território. Eles querem disseminar discórdia entre dinamarqueses e groenlandeses e vender a ideia de que os EUA iriam tomar conta deles.

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, visita a Base Espacial de Pituffik, em Nuuk, Groenlândia Foto: Jim Watson/AP

Mas os groenlandeses já deixaram bem claro que eles não gostaram quando os dinamarqueses quiseram fazer eles serem dinamarqueses e não querem ser americanos.

Eles querem ser groenlandeses e decidir o próprio futuro.

Oficiais americanos continuam aplicando pressão e querem ver até onde isso vai. Eu não sei como vai terminar.

A Dinamarca não tem a menor condição de defender a ilha em caso de uma invasão americana. É por isso que existe um acordo de defesa com os Estados Unidos, que foi assinado em 1951. As duas partes chegaram à conclusão de que Copenhague não conseguiria defender a ilha sozinho.

O Tratado de Segurança assinado em 1951 permite que os EUA tenham bases militares na ilha. O que mais ele pode querer se a justificativa para a anexação é segurança?

Justamente. É isso que soa estranho. As autoridades dos EUA dizem que precisam ter controle militar sobre a Groenlândia, mas o tratado de defesa já dá amplos direitos para Washington conduzir operações militares no local e estabelecer bases na Groenlândia.

Durante a Guerra Fria, a presença militar americana na Groenlândia era massiva. A única coisa que resta é a Base Espacial de Pituffik, o local que Vance visitou quando esteve na Groenlândia. Cerca de 200 militares americanos estão lá, mas durante a Guerra Fria os EUA tiveram 15 mil pessoas na ilha.

Existe um argumento válido dos americanos de que a Dinamarca não investiu o suficiente em suas capacidades militares na Groenlândia, mas esse argumento também é válido se olharmos para as capacidades militares dinamarquesas na própria Dinamarca.

Iceberg derrete perto de Scoresby, Groenlândia Foto: Olivier Morin/AFP

É uma grande questão estratégica na política de defesa da Dinamarca: se iremos priorizar o Ártico ou o mar Báltico. Então o argumento de que poderíamos ter feito mais e mais rápido na Groenlândia é verdadeiro.

Mas por outro lado, os EUA também poderiam ter feito mais. Se olharmos para o debate americano sobre o Ártico nos últimos anos, o consenso é que Washington poderia ter feito mais.

O acordo de defesa da Groenlândia significa uma responsabilidade compartilhada sobre a segurança do território, então as duas partes precisam fazer mais. Os EUA podem fazer o que quiserem na Groenlândia em relação a defesa.

Se Trump chegar à conclusão de que ele não vai conseguir comprar a Groenlândia da Dinamarca e que a Groenlândia não vai se vender, acredito que ele vai exigir que a Dinamarca gaste mais. E o país está gastando mais.

Visão aérea de pequenos icebergs em Nuuk, Groenlândia Foto: Odd Andersen/AFP

Trump está interessado nas reservas de terras raras ao redor do globo. É possível que ele tente fazer um acordo sobre as reservas da Groenlândia, igual está fazendo com a Ucrânia?

Sim, Trump pode querer fazer algum tipo de acordo para extrair os recursos naturais da Groenlândia.

Mas existe um motivo de porque esses recursos não foram extraídos antes. A região é remota, o clima é ruim e muitas vezes é escuro. É trabalhoso extrair esses recursos.

Se as empresas americanas quisessem extrair os recursos, elas já poderiam ter feito isso. A captação de investimento para a abertura de novas minas na Groenlândia faz parte da estratégia econômica do governo da Groenlândia para atrair investimento estrangeiro em operações de mineração. Mas a estratégia não tem dado certo porque não existem muitos interessados.

Não tem sido economicamente viável.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desembarca no Aeroporto Internacional de Miami, no dia 3 de abril Foto: Mandel Ngan/AFP

Qual é a importância do Ártico para o tabuleiro geopolítico?

Acredito que o que deixa o Ártico interessante é a mudança radical que vai acontecer na região por conta do aquecimento global.

Então quando as pessoas dizem que a segurança global está em jogo no Ártico, isso é uma consequência das mudanças que vão acontecer, mas não sabemos exatamente quando isso vai acontecer e quais serão as consequências.

É o potencial da região que deixa todas as pessoas interessadas, porque, na verdade, nada aconteceu ainda. Não há tanto tráfego marítimo. Uma quantidade substancial de gelo derreteu, mas ainda há muito gelo.

Então existe um hype sobre o que pode acontecer lá, mas ainda não aconteceu.

Tem também o aspecto básico que tornou o Ártico importante durante a Guerra Fria e colocou o interesse estratégico dos EUA/Ocidente versus o da Rússia. A Groenlândia está na rota direita que os mísseis balísticos intercontinentais russos voariam em uma potencial guerra nuclear.

É por isso que a Base Espacial de Pituffik está lá. É um radar de alerta de mísseis.

Então o Ártico é estrategicamente importante para a Rússia, Estados Unidos e Europa e pode mudar os fluxos globais de comércio em algum momento.

Existe a preocupação de que a Groenlândia esteja exposta a espionagem e sabotagem por parte da Rússia?

Existe uma preocupação sobre a vulnerabilidade da Groenlândia e da Dinamarca para ataques híbridos. O governo da Groenlândia já foi alvo de hackers e existem suspeitas de que a Rússia esteja envolvida.

Mas acredito que Moscou esteja olhando mais para a parte europeia do Ártico.

Como funciona a relação entre Dinamarca e Groenlândia?

Então, a Groenlândia, a Dinamarca e as Ilhas Faroé são chamadas de Reino da Dinamarca.

E as Ilhas Faroé e a Groenlândia têm uma grande autonomia. Eles têm o direito de decidir quantas áreas de política e governança eles querem administrar.

A legislação atual, que é de 2008, diz que a Groenlândia pode assumir a responsabilidade por todas as áreas políticas que desejar, exceto segurança externa e defesa, que ainda estão sob a administração da Dinamarca.

Na prática, Copenhague negocia com a Groenlândia e as Ilhas Faroé também nessas áreas. A legislação reconhece que o povo groenlandês é um povo independente de acordo com os princípios da ONU e tem o direito de declarar independência do Reino da Dinamarca se assim escolherem. Mas eles ainda não escolheram.

Uma razão pela qual eles provavelmente ainda não escolheram é porque a sociedade groenlandesa e o orçamento do governo groenlandês são fortemente subsidiados pela Dinamarca. Eles recebem um orçamento anual do governo dinamarquês.

A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, participa de uma coletiva de imprensa ao lado do primeiro-ministro interino, Mute Bourup, e do primeiro-ministro eleito, Jens-Frederik Nielsen, em Nuuk, Groenlândia Foto: Mads Claus Rasmussen/AFP

Além disso, a Groenlândia tem o mesmo Estado de bem-estar social dos países europeus e recebe muitos serviços da Dinamarca. Assistência médica gratuita, educação gratuita: tudo que é associado ao estado de bem-estar social europeu também se aplica à Groenlândia.

A população da Groenlândia segue avaliando se eles querem ou não ser independentes. Uma grande maioria do país quer mais independência da Dinamarca, não necessariamente completa.

Mas geralmente as três partes do Reino da Dinamarca se unem em momentos de pressão externa. Aconteceu quando Trump quis comprar a Groenlândia em seu primeiro mandato e durante a invasão russa da Ucrânia. Isso está acontecendo de novo.

E eu queria ressaltar que toda essa situação é vista como uma crise enorme para a política externa da Dinamarca. A integridade do Reino da Dinamarca está sendo questionada e quem está questionando essa integridade é o nosso aliado mais importante e próximo: os Estados Unidos.

A crise uniu o Reino da Dinamarca, mas acredito que assim que este problema passar a Groenlândia vai voltar a querer mais independência do Reino.