Primeira audiência sobre ataque ao Capitólio dos EUA foi assistida por mais de 20 milhões

Um público de mais de 20 milhões de pessoas assistiu, no horário nobre desta quinta-feira, 9, à primeira audiência da investigação da comissão da Câmara dos Deputados dos EUA sobre o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio, segundo a Nielsen.

Ao agendar uma audiência no Congresso das 20h às 22h, os membros da comissão e os democratas esperavam levar o caso ao maior público possível. As redes ABC, CBS e NBC anteciparam a programação do horário nobre e entraram no modo de reportagem especial para cobri-la ao vivo.

Embora o número desta quinta-feira à noite empalideça ao lado dos debates presidenciais (de 63 milhões a 73 milhões) ou do discurso do Estado da União deste ano (de 38 milhões), ainda é muito maior do que o público que normalmente assistiria a uma audiência diurna no Congresso.

Ele está no nível de eventos de televisão como um grande jogo Sunday Night Football ou o Desfile do Dia de Ação de Graças da Macy’s.

Comissão do Congresso dos EUA iniciou uma série de audiências públicas para apresentar resultado da investigação do ataque ao Capitólio. Imagem mostra primeira sessão, realizada nesta quinta-feira, 9 Foto: Mandel Ngan / AP

A ABC atraiu a maior audiência, com 5,2 milhões de espectadores. NBC e CBS tiveram uma audiência de mais de 3 milhões cada. A MSNBC teve uma média de mais de 4 milhões, e a CNN atraiu 2,7 milhões. A cifra de 20 milhões ainda não incluía a PBS, então a audiência total provavelmente deve ser um pouco maior.

Os espectadores que sintonizaram acompanharam praticamente toda a transmissão. A audiência em cada uma das redes de transmissão permaneceu estável entre 20h e 22h, de acordo com informações da Nielsen.

Enquanto as redes de transmissão abriram mão de suas ofertas de entretenimento no horário nobre e a CNN e a MSNBC deram cobertura total à audiência, havia uma diferença notável entre as redes de notícias a cabo. A Fox News, a rede de TV a cabo mais assistida, não transmitiu as audiências ao vivo, mantendo sua programação habitual no horário nobre.

Os apresentadores da Fox News Tucker Carlson e Sean Hannity dedicaram seus programas ao tema e ambos dividiram a tela com a transmissão ao vivo, mas o som da comissão silenciado, enquanto menosprezavam o trabalho dos parlamentares. “Eles estão mentindo, e nós não vamos ajudá-los a fazer isso. O que faremos em vez disso é tentar dizer a verdade”, disse Carlson.

Os esforços de contra-programação da Fox atraíram uma audiência média de 3 milhões, o que é quase normal.

Os âncoras da Fox News Bret Baier e Martha MacCallum cobriram as audiências ao vivo, mas o fizeram no canal Fox Business, que atrai muito menos espectadores. Cerca de 223 mil pessoas assistiram à audiência pela Fox Business.

As afiliadas locais da rede Fox tinham a opção de pegar a transmissão da Fox Business, mas não eram obrigadas a fazê-lo. Algumas das principais estações locais da Fox, como Los Angeles e Chicago, aceitaram, enquanto outras transmitiam programação de entretenimento programada regularmente.

A estação Fox de Nova York, por exemplo, optou por exibir episódios de MasterChef Junior e Don’t Forget the Lyrics. /NYT