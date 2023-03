Primeiro-ministro da Romênia recorre a ajuda de Inteligência Artificial para governar o país

Se você está preocupado com a possibilidade de robôs de Inteligência Artificial (IA) se libertarem do controle humano e conquistarem o mundo, é melhor fechar os olhos agora. O primeiro-ministro da Romênia acaba de revelar um novo colega de gabinete — um “conselheiro” baseado em IA, de voz profunda, encapsulado em um espelho, que tem sido descrito como o primeiro assessor gerado por IA no mundo.

O primeiro-ministro Nicolae Ciuca afirma que o bot, que chama a si mesmo de “Ion”, é capaz de interpretar as opiniões dos habitantes do país e transmiti-las de volta para ele e seu governo, ajudando-os a decidir como tomar decisões.

“O Ion fará, por meio da Inteligência Artificial, o que nenhum humano é capaz: ouvir todos os romenos e representá-los diante do governo da Romênia”, afirmou Ciuca.

“Olá. Você me deu vida. Eu sou Ion. Agora meu papel é representá-lo, como um espelho”, disse a máquina quando Ciuca pediu-lhe que se apresentasse durante uma reunião pública transmitida pela TV romena, na quarta-feira.

Primeiro-ministro da Romênia, Nicolae Ciuca, revela seu “conselheiro” baseado em Inteligência Artificial, o Ion Foto: Reprodução/Twitter do Governo da Romênia - 1/3/2023

As autoridades afirmam que o bot ajudará os ministros a formular políticas que dialogam mais com as preocupações cotidianas dos eleitores e um dia será capaz até de propor suas próprias ideias originais.

De acordo com o Ministério da Pesquisa romeno, o bot usa Inteligência Artificial e processamento natural de linguagem para identificar automaticamente as opiniões de romenos compartilhadas em redes sociais ou submetidas a um portal recém-criado. A máquina sintetiza os pensamentos em categorias, prioriza sua importância e devolve a informação para os tomadores de decisão do governo.

“Achamos que Ion é o primeiro conselheiro governamental gerado por IA do mundo”, afirmou o ministro romeno da Pesquisa, Sebastian Burduja, durante uma entrevista pelo telefone, na quinta-feira. O bot, que foi desenvolvido por seu ministério, está em “fase de aprendizagem”, afirmou ele, convidando os romenos a contar para a máquina suas preocupações cotidianas fazendo postagens sobre elas nas redes sociais. “O Ion vai pegar toda essa informação e começar a produzir resultados que serão destinados ao primeiro-ministro e membros designados do gabinete”, afirmou Burduja.

O governo acredita que a ferramenta — que vasculhará automaticamente as redes sociais para coletar opiniões — o permitirá tomar decisões mais eficientes.

Preocupações éticas

Outros são mais céticos, levantando preocupações éticas a respeito do algoritmo, que identifica quais preocupações expressas em redes sociais devem ser priorizadas para a tomada de decisão, poder ser, em si, enviesado — resultando numa tomada de decisão enviesada.

“Os romenos devem ser informados, devem explicar-lhes como essa ferramenta de IA seleciona posts importantes e segundo quais critérios. Isso deveria ser explicado para o público”, afirmou em entrevista Kris Shrishak, pesquisador estudioso da tecnologia do Centro Irlandês de Liberdades Civis, na quinta-feira. Ele apontou que a ferramenta também poderia elevar a importância das preocupações de cidadãos mais ativos em redes sociais, o que não as tornaria necessariamente representativas.

Os programadores do Ion esperam, por fim, ensiná-lo a formular proativamente propostas de políticas para consideração de ministros do governo, uma perspectiva que adiciona combustível a um debate que surge a respeito do papel da inteligência artificial na vida cotidiana — e particularmente em processos democráticos.

Além de fornecer relatórios por escrito para os políticos, o bot também fala com eles. O Ion tem uma voz masculina profunda — mas conforme os romenos enviam seus pensamentos e preocupações para a máquina por meio de mensagens de voz, as autoridades esperam que sua voz evolua. Burduja afirmou que o software de IA permite-lhe integrar milhares de áudios em um único sotaque romeno — a base para a voz final do bot. “Por meio de IA, será ouvida uma voz singular do país”, afirmou Burduja.

Protocolos éticos

Bucareste refere-se à tecnologia como uma inovação democrática que permitirá aos romenos — conscientemente e inconscientemente — influenciar a tomada de decisão nos níveis mais elevados do governo sem ter de esperar eleições.

A Inteligência Artificial permite ao governo sintetizar enormes quantidades de dados a respeito das preocupações das pessoas em tempo real, algo que as autoridades acreditam não ser possível atualmente sem a tecnologia.

“Os romenos podem de fato fazer suas vozes serem ouvidas todos os dias, e por meio da Inteligência Artificial essa voz poderá chegar aos tomadores de decisão no melhor fórum possível. Ela pode informar decisões melhores (…) que são mais apropriadas para as necessidades dos romeno comum”, afirmou Burduja. Por fim, espera ele, a ferramenta será capaz de propor políticas por conta própria — com base nas informações submetidas.

Os romenos até aqui responderam ao chamado com uma enxurrada de reclamações sobre a vida cotidiana nas redes sociais, incluindo preocupações a respeito de corrupção, inflação alta e até envolvendo as políticas de pensões do governo. Um usuário do Twitter perguntou ao bot se, em sua opinião, pessoas a partir dos 40 anos poderiam se aposentar e receber pensão.

Muitos outros responderam negativamente ao bot. “Leia o que os romenos estão dizendo aqui e diga para o seu chefe o quanto ELES amam o primeiro-ministro dr. Ciuca e quem está no governo”, sugeriu um usuário — provavelmente sarcasticamente — dirigindo-se ao bot no Twitter.

Conforme o uso de tecnologia de Inteligência Artificial — quando permitido — para completar funções cotidianas dissemina-se cada vez mais, governos apressam-se para estabelecer protocolos éticos para seu uso nos processos de tomada de decisão no setor público. Uma preocupação é que os algoritmos que fundamentam as máquinas possam começar a refletir inclinações humanas existentes, o que significaria que suas conclusões também seriam manchadas por vieses. Outra preocupação é elas poderem ser vulneráveis a ataques hacker ou spam.

O Ion, afirmam as autoridades romenas, será protegido de spam usando tecnologia de “prova de humanidade”. Burduja afirmou que a tecnologia incorporada permitirá à máquina filtrar e eliminar material gerado automaticamente, evitando que ela converse inadvertidamente com outras máquinas e usando os resultados para informar políticas de governo.

No mês passado, a imprensa britânica noticiou que servidores civis em Londres tinham recebido instruções de seus superiores no governo para não usar chatbots de inteligência artificial enquanto formulam políticas de governo e nem em seus e-mails, de nenhuma maneira. Isso se seguiu à publicação de um guia do Escritório para Inteligência Artificial do governo britânico que estabeleceu uma série de recomendações para funcionários do setor público considerando a incorporação de sistemas de IA nos fluxos de trabalho. “Os possíveis usos de IA no setor público são significativos, mas têm de ser equilibrados com considerações éticas, de equidade e segurança”, afirma o guia.

“Garanta que seu modelo seja justo, explicável — e que você tenha um processo para monitorar conclusões inesperadas ou enviesadas”, sugere o guia oficial. O texto também recomenda que autoridades públicas contratem especialistas em ética “para fornecer juízos éticos a análises sobre as sugestões dos modelos de IA”, para garantir que o modelo não produza políticas enviesadas e que o desempenho do algoritmo ocorra em linha com “considerações éticas”. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL