Primeiro-ministro japonês é retirado de evento às pressas após explosão; veja vídeo

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, foi retirado de um evento no Japão neste sábado,15, após uma explosão ter sido ouvida no local. O ministro ficou seguro e um suspeito foi detido por alegadamente ter atirado o explosivo, informaram os meios de comunicação locais.

De acordo com relatos de agências de notícias locais, uma aparente “bomba de fumaça foi lançada em direção ao primeiro-ministro”. Até agora, não há registro de feridos ou de danos ao local.

Kishida estava de visita ao porto de Saikazaki na prefeitura de Wakayama para aplaudir o candidato do seu partido no poder numa eleição local. A explosão ocorreu pouco antes de ele começar o seu discurso, disse NHK. Não foram relatados quaisquer feridos no incidente e Kishida foi levada para a sede da polícia da prefeitura de Wakayama, acrescentou.

O incidente ocorre apenas nove meses após o antigo primeiro-ministro, Shinzo Abe, ter sido assassinado enquanto fazia um discurso de campanha na cidade ocidental de Nara. O assassinato chocou a nação e uma investigação subsequente encontrou lacunas na segurança de Abe e levou ao reforço das medidas de segurança da polícia japonesa.

O último ataque também vem como uma série de reuniões ministeriais do Grupo dos Sete, que começa este fim-de-semana antes da reunião de cúpula de 19-21 de maio que Kishida irá acolher em Hiroshima.

Um homem que se acredita ser suspeito foi preso no local no sábado. As filmagens da NHK mostraram vários polícias fardados e à paisana reunidos à volta do homem, pressionando-o para o chão e arrastando-o para o lado. O suspeito, identificado apenas como sendo um jovem homem, alegadamente atirou o explosivo, disse NHK.

Seguranças retiram às pressas primeiro-ministro japonês de evento após explosão de bomba. Foto: Kyodo News via AP

Uma testemunha disse à NHK que estava entre a multidão e viu algo voar por trás e que houve um barulho repentino e ela fugiu com os seus filhos. Outra testemunha disse que as pessoas gritavam e que viu alguém a ser detido mesmo antes da explosão ocorrer.

O ataque de sábado antecede as eleições locais ao nível nacional, incluindo uma eleição suplementar para um lugar vago na Câmara Baixa do Parlamento, com votação marcada para 23 de abril.

No assassinato de Abe, o atacante alegadamente alvejou Abe com uma arma caseira quando o antigo líder fazia um discurso de campanha. O suspeito, Tetsuya Yamagami, foi acusado de homicídio e de vários outros crimes, incluindo a violação de uma lei de controlo de armas.

O alegado assassino de Abe disse aos investigadores que ele matou Abe, um dos políticos mais influentes e divisionistas do Japão, devido às aparentes ligações de Abe a um grupo religioso que ele odiava. Nas suas declarações e nos anúncios nos meios de comunicação social que lhe foram atribuídos, Yamagami disse que desenvolveu um rancor porque a sua mãe tinha feito doações maciças à Igreja da Unificação que levou a sua família à falência e arruinou a sua vida.

Em um País conhecido pela segurança pública e apertado controlo de armas, o assassinato levou à demissão dos principais chefes de polícia locais e nacionais e a um endurecimento das diretrizes de segurança para os líderes políticos e outras pessoas proeminentes./AFP e AP