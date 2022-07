Primeiro-ministro Mario Draghi perde a maioria parlamentar para continuar governando

ROMA - O primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, perdeu o apoio parlamentar para governar nesta quarta-feira, 20, após ter sido abandonado, no Senado, por seus parceiros de coalizão, o Movimento 5 Estrelas e a direita de Silvio Berlusconi e Matteo Salvini.

Draghi ganhou o voto de confiança nesta quarta-feira na Câmara Alta, mas com a ausência do M5S, do Forza Italia (FI), de Berlusconi, e da Liga, de Salvini, o primeiro-ministro perde a maioria parlamentar. Das 320 cadeiras do Senado, recebeu 95 votos a favor e 38 contra, embora a grande maioria tenha decidido não votar.

O primeiro-ministro deixou o Senado depois de conhecer as intenções de seus parceiros e espera-se que agora vá ao chefe de Estado, Sergio Mattarella, perante a quem renunciou na semana passada, mas que congelou sua renúncia até que a moção de confiança fosse debatida hoje no Parlamento.

Se Draghi finalmente formalizar sua renúncia, o chefe de Estado poderia encarregá-lo de buscar outra maioria parlamentar, conceder essa missão a outra figura técnica ou política ou convocar eleições antecipadas.

Mais cedo, antes da votação, o primeiro-ministro defendeu a continuidade de seu governo e propôs aos parlamentares um “novo acordo” entre os partidos com representação no Parlamento como única maneira de superar a atual crise política.

O secretário-geral do Partido Democrata, Enrico Letta, que apoiou Draghi, lamentou “este dia de loucura em que o Parlamento decidiu se voltar contra a Itália” e previu eleições antecipadas.

“Fizemos todo o possível para evitá-lo e apoiar o governo de Draghi. Os italianos vão mostrar nas urnas que são mais sábios do que seus representantes”, escreveu no Twitter.

Na semana passada estourou a crise em sua coalizão depois que o M5S não votou em uma moção de confiança, distanciando-se dos demais parceiros, o que pressionou Draghi a renunciar.

No entanto, o presidente Mattarella rejeitou sua renúncia e o convocou para buscar uma solução no Parlamento, que começou hoje, mas essa missão foi impossível devido ao confronto entre a direita e o M5S.

Exclusão do M5S

Embora Berlusconi e Salvini tenham procurado o primeiro-ministro para continuar na coalizão, eles o fizeram com a condição de que o M5S fosse excluído, algo para o qual Draghi não estava disposto, pois aspirava manter a mesma maioria até o fim da atual legislatura, em março de 2023.

Nos últimos dias, sindicatos, empregadores, numerosas associações de todos os tipos e até mesmo a Igreja Católica encorajaram a continuação do Draghi devido à atual crise econômica, energética e social./EFE