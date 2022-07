Primeiro-ministro Mario Draghi propõe novo ‘pacto’ de governo para a Itália

ROMA - O primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, compareceu ao Senado nesta quarta-feira, 20, para defender a continuidade de seu governo, em crise desde a semana passada, quando perdeu o apoio de um dos principais aliados de sua coalizão ampla. Aos parlamentares, Draghi propôs que um “novo acordo” entre os partidos com representação no Parlamento é a única maneira de superar a atual crise política.

“O único caminho a seguir, se quisermos ficar juntos, é reconstruir um pacto (de governo) com coragem, abnegação e credibilidade”, afirmou Draghi aos parlamentares.

Leia também Partidos da Itália abrem negociação sobre continuidade do governo Draghi ou eleições antecipadas

Durante seu discurso, que terminará com uma moção de confiança, Draghi alertou que “a Itália não precisa mostrar confiança aparente, que desaparece quando se trata de tomar medidas difíceis”.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

O primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, tenta costurar um novo acordo para dar continuidade ao seu governo. Foto: Guglielmo Mangiapane/ REUTERS

O ex-presidente do Banco Central Europeu questionou diretamente os partidos de sua ampla coalizão que inclui da direita à esquerda: “Vocês, partidos e parlamentares, estão prontos para reconstruir esse pacto? Estão prontos para confirmar esse esforço que nos primeiros meses e depois ficou mais fraco?” ele perguntou.

“A resposta a essa pergunta não deve ser dada a mim, mas a todos os italianos”, disse ele. “A Itália é forte quando está unida”, acrescentou.

Draghi também enviou uma mensagem aos representantes do Movimento 5 Estrelas (M5E), sigla antissistema que abandonou uma votação de confiança do governo na semana passada - em um gesto de desembarque do governo. O premiê afirmou que disputas internas e o “desejo de se distinguir” de alguns partidos minaram a confiança no seu governo.

“Um primeiro-ministro que não foi eleito deve ter o maior apoio possível. A unidade nacional é a garantia”, disse Draghi. E completou: “Não votar a moção de confiança a um governo é um gesto claro. Não é possível ignorá-lo. Não é possível minimizá-lo porque vem depois de meses de golpes e ultimatos”.

Uma eventual queda do governo de unidade poderia desencadear uma onda de revolta social diante da inflação galopante, ameaçar o gigantesco plano de recuperação financiado pela União Europeia e alimentar o nervosismo dos mercados.

Segundo as pesquisas, a maioria dos italianos quer que Draghi permaneça no cargo, uma das razões pelas quais ele recuou e não confirmou sua renúncia. O primeiro-ministro deve comparecer perante a Câmara dos Deputados na quinta-feira, de acordo com o método decidido pela república parlamentar.

Após a abertura do debate, em que cada partido ilustrará sua posição, um voto de confiança definirá com qual maioria conta para continuar governando ou não./ AFP