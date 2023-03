Primeiro-ministro Sunak passeia com sua cadela sem coleira e deixa britânicos indignados

LONDRES — Acostumados a escândalos em Downing Street, os britânicos assistem agora a um envolvendo seu atual primeiro-ministro, Rishi Sunak. O caso, tido como um típico escândalo britânico, ganhou apelido de “dog gate”.

A história começou de forma bastante inócua. Um vídeo surgiu no TikTok no fim de semana, mostrando o líder britânico passeando por um dos parques mais populares de Londres com sua família e sua labradora chamada Nova.

Mas, como o vídeo mostrava, havia algo de errado com a cena pitoresca. Sunak e Nova estavam em uma área onde as regras do parque estipulam estritamente que os cães devem ser mantidos na coleira para proteger os cisnes e patos que ficam por ali. Mas Nova estava vagando livremente.

Primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, está sendo criticado por não 'cumprir regras' Foto: Frank Augstein/AP - 15/3/2023

Em muitos países, é provável que isso fosse visto como um pequeno incidente, nada para dar muito o que falar. Mas no Reino Unido, as pessoas podem levar a quebra de uma regra muito a sério, especialmente quando os regulamentos são violados por quem está no poder. O caso envolveu a polícia e se tornou um tema quente de discussão na mídia e entre os políticos.

“Estamos cientes de um vídeo que mostra um cachorro passeando fora da coleira no Hyde Park”, disse a polícia metropolitana em comunicado à imprensa britânica. “Um policial, que estava presente na hora, conversou com uma mulher e a lembrou das regras. O cachorro foi colocado de volta na guia.”

O incidente pareceu ofender muita gente, com um britânico reclamando nas redes sociais que no país existe “uma regra para nós (cidadãos), outra para eles (autoridades)”.

Liderar o país após anos de turbulência política não tem sido um passeio no parque para Sunak. Seu governo tem estado sob pressão em várias frentes este ano, em questões que incluem uma controversa proposta de política de asilo, greves históricas de trabalhadores britânicos afetados pela inflação e investigações éticas contra membros de seu partido.

Casos individuais

No entanto, muitas vezes, são os incidentes de casos individuais de quebra de regras que chamam a atenção da nação. Nesta quarta-feira, 15, os usuários de redes sociais aludiram a ocasiões anteriores em que Sunak esteve em apuros, incluindo em janeiro, quando foi multado pela polícia depois que um vídeo o mostrou viajando em um veículo sem usar o cinto de segurança, e no ano passado, quando foi multado por participar de festas na 10 Downing Street, violando as restrições do lockdown imposto pela pandemia de coronavírus.

As atitudes dos britânicos em relação a quem infringe uma regra, principalmente aquelas que são vistas como parte de um contrato social, podem ser severas. Passar na frente de alguém numa fila é considerado um ultraje por muitos.

Da mesma forma, pesquisas sobre atitudes sociais mostram que apenas 31% dos britânicos discordam da afirmação: “‘A lei sempre deve ser obedecida, mesmo que uma lei específica esteja errada.” E as opiniões podem ser especialmente duras sobre os políticos que quebram as regras. A mesma pesquisa de 2021 descobriu que 67% concordaram que havia “uma lei para os ricos e outra para os pobres”.

Downing Street disse que não comentaria as imagens do primeiro-ministro, informou a Sky News. “Não vou comentar as filmagens da família do primeiro-ministro ou de indivíduos em particular. Você pode ver o vídeo, ele fala por si.”

Elite

Mas os críticos de Sunak e do Partido Conservador, em geral, aproveitaram o incidente para pintar o premiê como alguém da elite e fora de alcance.

Em uma estação de rádio britânica na quarta-feira, um editor do Daily Mirror, um tabloide de esquerda, disse ao apresentador do programa que Sunak “simplesmente parece não ter conhecimento das regras, regulamentos e leis ao seu redor”.

“Festas no lockdown, cintos de segurança e agora coleira para cães!”, escreveu o legislador David Lammy, do Partido Trabalhista, de oposição, no Twitter. “Por que @RishiSunak acredita que nossas leis nunca se aplicam a ele?”

No TikTok, centenas de pessoas deixaram comentários criticando Sunak por não seguir o livro de regras. “Esqueceu que deve liderar pelo exemplo... de novo”, escreveu um britânico. A uma rádio local, outro cidadão disse que o incidente foi uma boa metáfora de como Sunak poderia lutar para manter os membros de seu próprio partido na linha, incluindo seu antecessor.

“Se Rishi Sunak não consegue manter seu próprio cachorro na coleira, como ele vai manter o cachorro grande Boris Johnson em uma?”, perguntou o britânico, fazendo gargalhar o apresentador da rádio.

Sunak, no passado, declarou-se um amante de cachorros, dizendo que, embora ter um cachorro não tenha sido ideia dele, Nova é a melhor coisa que aconteceu à sua família em muito tempo.

