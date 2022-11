Princesa da Noruega abre mão de privilégios da realeza para viver com noivo ‘xamã’

Publicidade

É uma clássica história de amor real. Uma princesa abre mão de seus privilégios reais para estar com seu verdadeiro amor. Desta vez, é a princesa Martha Louise da Noruega, que na terça-feira renunciou a seus deveres reais para poder trabalhar em medicina alternativa com seu noivo, o autodenominado xamã Durek Verrett.

Em um comunicado, a Casa Real da Noruega disse que a princesa “está dando este passo para criar uma linha divisória mais clara entre suas atividades comerciais e seu papel como membro da Família Real”.

Martha Louise, de 51 anos, filha única do rei Harald da Noruega, disse em um comunicado em vídeo na terça-feira que não havia discórdia entre ela e a família real e que espera que essa mudança “leve a um ambiente mais calmo e pacífico” entre a família real e ela e Verrett, de 47 anos.

O rei Harald (E) e a rainha Sonja anunciam a decisão da Casa Real com relação à filha Martha Louise Foto: Terje Pedersen/EFE

O relacionamento - assim como algumas das alegações mais duvidosas contra Verrett - recebeu intensa crítica na Noruega, especialmente após o noivado do casal em junho.

De acordo com seu site, Verrett se descreve como um xamã de sexta geração que se dedica a “servir à evolução espiritual global” e “redefinir o que significa bem-estar”. No site, ele oferece um programa de 30 dias para “experimentar o conhecimento xamânico”, juntamente com outros cursos da “Shaman School” e “Wokeshops” virtuais.

Ele também hospeda um podcast e vende itens como o “otimizador espiritual”, um pequeno medalhão de US$ 222 (cerca de R$ 1,18 mil) que Verrett diz estar “imbuído de frequências e energias que se conectam ao mundo espiritual e ao mundo físico”. Uma sessão virtual privada de uma hora com Verrett custa US$ 1,5 mil (cerca de R$ 8 mil).

Algumas de suas alegações atraíram críticas na Noruega, incluindo sua sugestão de que o câncer é uma escolha. Ele também disse que ter muitos parceiros sexuais deixa marcas dentro de você que devem ser limpas. Os críticos o chamaram de “vigarista” e teórico da conspiração.

‘Autonomia’

“Sei que algumas das coisas que disse e fiz foram vistas como controversas na Noruega – alguns até argumentaram que isso se tornou um problema para a monarquia”, disse Verrett, na terça-feira, no comunicado em vídeo. “Essa nunca foi minha intenção.”

Mas, acrescentou, é importante que ele “tenha direito à autonomia”, para determinar em que acredita e “falar sobre isso”.

“A situação em que nós, como família, nos encontramos recentemente levantou problemas complexos”, disse a Casa Real, em comunicado. Eles disseram que era crucial manter um relacionamento de confiança com o povo norueguês e, ao mesmo tempo, garantir o bem-estar de sua família.

Tanto Verrett quanto Martha e a família real enfatizaram que a dupla ainda acredita na medicina convencional.

“Sou a favor da escola de medicina, e sempre fui, porque vi várias ocasiões em minha vida em que fui salvo pela escola de medicina”, disse Verrett. A medicina alternativa, disse ele, deveria vir “não em vez de, mas além” do sistema de saúde.

A princesa da Noruega, Martha Louise (E), com seu noivo Durek Verrett, em Oslo Foto: Lise Åserud/NTB/AFP - 08/11/2022

Martha disse que ficou “impressionada com todas as pessoas experientes que trabalham em hospitais, consultórios médicos e instituições educacionais em toda a Noruega”. Mas, acrescentou, ela também acredita que existem componentes da saúde física e mental que não são “resumidos em um relatório de pesquisa”. Como exemplos, ela listou espiritualidade, ioga, acupuntura e meditação.

Ela disse que quer continuar a “construir uma ponte” entre as formas convencionais e alternativas de medicina.

A Casa Real também condenou na terça-feira o que disse serem as “atitudes racistas que Durek Verrett teve de enfrentar”, acrescentando que “considera uma força que a Casa Real reflita a diversidade étnica da Noruega”.

Quando Verrett e Martha se casarem, ele se juntará à família real, mas sem um título ou papel oficial, de acordo com a tradição, segundo a Casa Real. O rei, no entanto, decidiu que a princesa poderia manter seu título – embora ela se abstenha de usá-lo em conexão com suas atividades comerciais.