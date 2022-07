Principais decisões da Suprema Corte em 2022 fortalecem agenda conservadora nos EUA

THE WASHINGTON POST - A decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de rever a jurisprudência do caso Roe versus Wade e eliminar o direito nacional ao aborto dominou um dos termos mais importantes da corte. A maioria conservadora de 6 a 3, com três indicações do presidente Donald Trump, perdeu pouco tempo expandindo os direitos dos proprietários de armas de portá-las em público, fortalecendo o papel da religião na vida pública e reduzindo drasticamente o poder do governo de Joe Biden de combater as mudanças climáticas.

O vazamento sem precedentes de um projeto de opinião majoritária para derrubar Roe em maio abalou um tribunal que já lidava com casos altamente controversos e enfrentava intensa pressão pública. Manifestantes protestam nas casas dos juízes, enquanto o tribunal está fechado ao público e cercado por uma barreira de alta segurança. Um homem da Califórnia foi acusado de planejar matar o juiz Brett Kavanaugh e o comitê da Câmara que investiga o ataque de 6 de janeiro ao Capitólio está tentando entrevistar a esposa do juiz Clarence Thomas.

Cerca anti-escalada é vista do lado de fora da Suprema Corte dos Estados Unidos Foto: Jacquelyn Martin/AP

Aborto

Os juízes votaram 6 a 3 para defender uma lei restritiva do aborto no Mississippi. Até o momento do vazamento do rascunho, John Roberts não havia aderido à opinião majoritária para eliminar o direito fundamental ao aborto estabelecido há quase 50 anos em Roe. O resultado foi telegrafado no rascunho vazado, mas a decisão final imediatamente reformulou o cenário político e abriu caminho para os estados proibirem ou limitarem severamente o acesso ao aborto.

Porte de armas

Na primeira grande decisão relacionada à Segunda Emenda em mais de uma década, o tribunal disse que os americanos cumpridores da lei têm o direito de portar armas de mão fora de casa para autodefesa. A opinião majoritária, de autoria de Thomas, derrubou uma antiga lei de Nova York que exigia uma necessidade especial de portar uma arma e colocou em risco leis semelhantes em Maryland, Califórnia, Nova Jersey, Havaí e Massachusetts.

Mudanças climáticas

O tribunal anulou a capacidade da Agência de Proteção Ambiental de reduzir a produção de carbono dos planos de energia existentes, em um golpe aos planos do governo Biden para combater as mudanças climáticas. A decisão corre o risco de afastar ainda mais os Estados Unidos da meta do presidente de operar a rede elétrica do país com energia limpa até 2035.

Imigração

O governo Biden tem autoridade para reverter uma política da era Trump que exige que os requerentes de asilo permaneçam no México enquanto seus casos são analisados nos tribunais dos EUA, disse a maioria. Roberts e Kavanaugh juntaram-se aos três juízes liberais do tribunal para dizer que a lei federal de imigração dá ao executivo discricionariedade.

Covid-19 e obrigatoriedade da vacina

O tribunal bloqueou a exigência de vacinação ou teste do governo Biden para os maiores empregadores do país, um golpe na iniciativa carimbada do presidente para conter o coronavírus e aumentar a taxa de vacinação do país. O tribunal geralmente apoiou as iniciativas estaduais de pandemia, mas disse que o governo federal não tinha poder para impor requisitos abrangentes aos locais de trabalho em todo o país.

Vacina para profissionais de saúde

Em um caso separado, o tribunal permitiu que uma política diferente avançasse exigindo vacinas contra a covid para a maioria dos profissionais de saúde em instalações que recebem fundos do Medicaid e do Medicare. A lei federal, disse o tribunal, atribui ao secretário de saúde e serviços humanos a responsabilidade de proteger a segurança dos pacientes e controlar a propagação de doenças infecciosas.

Separação entre Estado e Igreja

A maioria conservadora do tribunal invalidou um programa de ensino do Maine, determinando que o Estado não pode impedir que escolas religiosas recebam subsídios públicos estendidos a outras escolas particulares. Roberts, escrevendo para a maioria, disse que o programa de ensino “promove uma separação mais estrita entre Igreja e Estado” do que a constituição exige.

Manifestantes anti-aborto celebram do lado de fora da Suprema Corte dos EUA

Oração na escola

O tribunal ficou do lado de um ex-treinador de futebol do ensino médio que foi demitido depois de liderar orações pós-jogo. Neil Gorsuch, escrevendo para a maioria conservadora, disse que as orações do treinador no evento da escola pública foram protegidas pelas garantias da Constituição de liberdade de expressão e exercício religioso e não violam a proibição de endosso à religião.

Baía de Guantánamo e segredos de Estado

O tribunal considerou que a doutrina dos “segredos de estado” impede que um detento da Baía de Guantánamo questione dois ex-contratados da CIA sobre o tratamento abusivo que recebeu em uma instalação na Polônia. Stephen Breyer, escrevendo para um tribunal fragmentado, disse que o fato de muitos detalhes sobre a detenção e o tratamento de Abu Zubaida serem públicos não significa que o governo deva ser forçado a divulgá-los.

Pena de morte e religião

Um preso no corredor da morte tem o direito de ter seu pastor lhe tocando e orando em voz alta no momento de sua execução, decidiu o tribunal. Roberts disse que os direitos religiosos do preso são protegidos por lei federal e que as autoridades estaduais devem ser capazes de acomodar seus pedidos de “imposição de mãos” por seu pastor sem interferir no processo de injeção letal.

Exposições públicas da religião

Em uma decisão unânime, o tribunal disse que era inconstitucional a cidade de Boston negar um pedido cerimonial de hasteamento de bandeira da prefeitura de um grupo cristão quando nunca havia recusado nenhuma outra organização. O tribunal rejeitou o argumento da cidade de que seu programa de hasteamento da bandeira em uma praça fora da Prefeitura de Boston era uma forma de discurso do governo e disse que a rejeição da bandeira cristã violava a proteção da liberdade de expressão da Primeira Emenda.

Lei indígena

A maioria ficou do lado de Oklahoma, dizendo que as autoridades estaduais têm o poder de processar não-indígenas por crimes contra nativos americanos dentro de uma reserva tribal. A decisão, criticada por líderes tribais, limita o alcance de uma decisão de 2020 que reclassificou cerca de 40% de Oklahoma, incluindo a cidade de Tulsa, como terra indígena e transferiu alguns processos criminais para tribunais tribais e federais.