Principal líder militar da Ucrânia reconhece que guerra contra a Rússia chegou a um impasse

KIEV - O principal comandante militar da Ucrânia, Valeri Zaluzhni, reconheceu em entrevista à revista Economist que as forças de Kiev estão num “impasse” com a Rússia, ao longo de uma linha da frente que quase não mudou apesar da contra-ofensiva ucraniana lançada no primeiro semestre. Segundo ele, nenhum avanço significativo é esperado para os próximos meses da guerra. As declarações são a avaliação mais sincera e inédita feita por um importante oficial ucraniano sobre o conflito, estagnado desde o início deste ano.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri S. Peskov, disse na quinta-feira que a guerra “não estava num impasse” e que as tropas russas continuariam a avançar no campo de batalha. Peskov disse que quanto mais cedo Kiev perceber que a vitória da Ucrânia está fora de vista, “mais cedo novas perspectivas se abrirão

Segundo Zaluzhni, para romper o impasse a Ucrânia precisa de avanços tecnológicos para alcançar a superioridade aérea e aumentar a eficácia de sua artilharia. Ele acrescentou também que as forças russas também são incapazes de avançar.

“Tal como na 1ª Guerra Mundial, atingimos o nível de tecnologia que nos coloca num impasse”, disse o comandante, numa entrevista publicada na quarta-feira. “Provavelmente não haverá um avanço profundo.”

Soldados ucranianos no front contra a Rússia: contra-ofensiva chegou a impasse Foto: SERGEI SUPINSKY / AFP

O general disse que a tecnologia moderna e as armas de precisão de ambos os lados estavam impedindo as tropas de romper as linhas inimigas, incluindo o uso generalizado de drones e a capacidade de bloquear drones.

“Precisamos aproveitar o poder incorporado nas novas tecnologias”, disse o militar, que também reconheceu ter subestimado a disposição da Rússia em sacrificar tropas para evitar um avanço e prolongar a guerra.

“Esse foi meu erro”, disse ele. “A Rússia perdeu pelo menos 150 mil mortos. Em qualquer outro país, tais baixas teriam parado a guerra.” A sua contabilização das baixas da Rússia não pôde ser verificada de forma independente.

Momento difícil

As suas observações surgem num momento particularmente difícil para a Ucrânia na sua batalha de 20 meses contra as forças invasoras russas. As armas fornecidas pelo Ocidente não permitiram à Ucrânia ultrapassar as defesas russas e restam poucas armas que possam fazer a diferença. A vontade dos aliados ocidentais de manterem o apoio à Ucrânia está a diminuir, incluindo nos Estados Unidos, onde alguns republicanos na Câmara se recusam a fornecer mais ajuda.

As autoridades ucranianas também estão preocupadas com o fato de a guerra entre Israel e o Hamas desviar a atenção do Ocidente da Ucrânia e desviar o fornecimento de armas que poderiam ser utilizadas na luta contra a Rússia.

Embora a Ucrânia tenha conseguido expulsar as forças russas de quase metade das terras que tomaram na sua invasão inicial numa série de contra-ofensivas, o general disse que “a guerra na fase actual está gradualmente a mudar para uma forma posicional”. onde ambos os lados podem prender um ao outro.

Soldados ucranianos preparam ataque a drone russo no leste do país Foto: EFE / EFE

Pressão ocidental

Os comentários do general Zaluzhni surgiram no meio de um esforço mais amplo por parte das autoridades ucranianas para moderar as expectativas dos aliados de um rápido sucesso no campo de batalha, ao mesmo tempo que os instava a manter o apoio militar para permitir que a Ucrânia ganhasse vantagem no campo de batalha.

Na terça-feira, o presidente Volodmir Zelenski disse que o mundo exterior estava “acostumado ao sucesso” e queixou-se de que as conquistas das tropas ucranianas eram “percebidas como um dado adquirido”.

À Economist, Zaluznhi disse que entendeu o novo estado dos combates depois de visitar a linha de frente em Avdiivka, uma cidade ucraniana no leste que enfrenta repetidos ataques russos há várias semanas. O uso de artilharia e drones permite que cada lado desgaste o inimigo, amarre-o e mire nas tropas que avançam.

“O simples fato é que vemos tudo o que o inimigo está fazendo e eles veem tudo o que estamos fazendo”, escreveu ele. O general Zaluzhny disse que a eficácia das armas fornecidas pelo Ocidente diminuiu porque utilizam tecnologia de navegação GPS que é vulnerável aos sistemas de interferência de comunicações russos.

As forças russas podem detectar sinais de celulares e bloquear GPS e frequências de rádio. A Ucrânia possui os seus próprios sistemas de guerra electrônica, mas os seus soldados queixam-se frequentemente de que a Rússia tem consistentemente a vantagem nesta área. Isto significa que as formações ucranianas estão cada vez mais isoladas à medida que tentam combater num ambiente onde os seus rádios são por vezes quase inúteis.

Bloqueio comunicacional

Confrontadas com o bloqueio russo, as tropas ucranianas são muitas vezes incapazes de se concentrarem e atacarem em grande número porque a coordenação entre infantaria, tanques e apoio de artilharia é muito difícil sem equipamentos de comunicação funcionais.

As unidades russas enfrentam problemas semelhantes devido ao bloqueio ucraniano, embora não esteja claro até que ponto são generalizadas e sistémicas, dadas as capacidades mais limitadas da Ucrânia.

A contra-ofensiva de Kiev no sul, lançada há cinco meses e que trazia a esperança de que as tropas ucranianas pudessem dividir as forças russas no sul, parece ter praticamente estagnado. As forças ucranianas não conseguiram romper camadas formidáveis de posições defensivas russas.

Soldado ucraniano participa de movimentação militar no sul do país Foto: EFE / EFE

A força da Rússia

O general Zaluzhni expressou exactamente esse receio - de que as suas forças fossem arrastadas para uma sangrenta guerra de trincheiras semelhante à 1ª Guerra Mundial, que poderia durar anos e na qual a Rússia, graças à enorme massa do seu exército, poderia ter uma vantagem. “As forças armadas da Ucrânia precisam de capacidades e tecnologias militares essenciais para sair deste tipo de guerra”, disse ele no seu ensaio.

Isso inclui a utilização maciça de drones e de armas de artilharia mais avançadas para romper os sistemas de defesa aérea da Rússia, bem como dispositivos de interferência para impedir que a Rússia pilote os seus próprios drones.

A Ucrânia há muito pressiona o Ocidente para obter caças F-16, que deverão entrar no campo de batalha no próximo ano. Mas o General Zaluzhny pareceu indicar que seriam menos úteis nesta nova fase da guerra do que poderiam ter sido anteriormente, uma vez que a Rússia melhorou as suas capacidades de defesa aérea./ NYT