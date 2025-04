Por participar de galas, cortar fitas e se reunir com diplomatas, um príncipe belga leva para casa um subsídio real bruto de R$ 2,5 milhões por ano. Mas o que acontecerá quando ele parar de trabalhar? Para isso, o príncipe Laurent da Bélgica está buscando benefícios governamentais.

PUBLICIDADE Um tribunal concordou em parte esta semana, recomendando que os legisladores do país considerem a elaboração de regulamentos para uma pensão federal para o príncipe, mesmo tendo rejeitado seu argumento de que seus deveres reais eram, em essência, um trabalho, e que suas despesas incorridas eram comparáveis ​​às de um autônomo. Seu advogado, Olivier Rijckaert, disse em uma entrevista na terça-feira, 8, que o tribunal efetivamente colocou o príncipe em uma categoria especial, semelhante a um “super servidor público”. Apenas uma outra pessoa se enquadra nessa categoria, disse seu advogado: a irmã mais velha do príncipe, a Princesa Astrid.

O príncipe, de 61 anos, agora decidirá se aguarda a aprovação da lei ou se contesta a decisão judicial, na esperança de acelerar o processo, disse seu advogado.

Príncipe Laurent busca obter cobertura da previdência social além de mesada anual milionária. Foto: agriflanders/Creative Commons

Laurent, irmão mais novo do Rei Phillippe, entrou com o caso em 2023, processando o Instituto Nacional de Previdência Social dos Autônomos da Bélgica. Ele argumentou em tribunal que, sem uma pensão, sua esposa, a Princesa Claire, e seus três filhos adultos ficariam financeiramente vulneráveis ​​após sua morte ou se ele interrompesse suas funções, de acordo com documentos judiciais.

O príncipe recebe um salário de 400 mil euros por ano, cerca de R$ 2,5 milhões, três quartos dos quais são usados ​​para cobrir os salários de sua equipe, além de diversas viagens e despesas de entretenimento, de acordo com seu advogado. Laurent é obrigado a fornecer documentos comprobatórios para todas essas despesas, disse Rijckaert.

Isso deixa o príncipe com o equivalente a um salário de 100 mil euros, cerca de R$ 647,7 mil, disse o advogado, reduzido para aproximadamente 60 mil euros por ano, cerca de R$ 388,6 mil, após impostos. Na Bélgica, a renda familiar média disponível é de US$ 34.884 por ano, segundo dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

O caso desencadeou um debate em alguns lugares da Bélgica sobre se os deveres reais contam como trabalho, um argumento que Rijckaert expôs em um artigo de opinião no ano passado, afirmando que seu cliente deveria ter direito à previdência social.

“Se você acha que cortar fitas, apertar mãos e ouvir as pessoas longamente enquanto demonstra interesse (real ou fingido) em suas atividades não é trabalho, espere alguns dias”, escreveu o advogado.

A renda líquida do príncipe, argumentou Rijckaert, corresponde à de um alto executivo na Bélgica. Mas “a diferença é que o alto executivo se beneficia, além desse salário, da cobertura completa da previdência social”, escreveu ele. “Não o príncipe, nem sua família.”

A ação judicial foi a mais recente de uma série de espetáculos que renderam a Laurent o apelido de o “prince maudit” — o “príncipe amaldiçoado”.

Em 2011, ele correu o risco de perder seu salário anual ao viajar para o Congo e se encontrar com o então presidente Joseph Kabila sem supervisão diplomática. No mesmo ano, ele orquestrou uma reunião informal com autoridades da oposição líbia enquanto Muammar Kadafi estava no poder. E, em 2018, o parlamento belga votou para cortar sua dotação anual em 15% como punição por sua participação em uma celebração não autorizada na Embaixada da China, trajando uniforme naval completo.

O príncipe, patrono de instituições de caridade voltadas para o meio ambiente e o bem-estar animal, também foi condenado por excesso de velocidade e por dirigir um carro antigo sem registro, infração pela qual foi multado em 200 euros em 2022.

