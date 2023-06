Príncipe Harry depõe em caso de difamação contra tabloides no Reino Unido

O príncipe Harry deve depor como testemunha nesta terça-feira, 6, em um processo contra o tabloide britânico Mirror por coleta ilícita de informações contra ele e outros famosos. Trata-se da primeira vez em mais de um século que um membro da família real britânica depõe na Justiça.

Os jornais britânicos esperavam que Harry, filho caçula do rei Charles III, comparecesse nesta segunda, 5, à audiência contra o Mirror Group Newspapers (MGN), editor do jornal Mirror e da revista Sunday People, entre outras publicações. Jornalistas e fotógrafos aguardaram por ele desde o início da manhã na entrada da Alta Corte de Londres.

Mais tarde, o advogado do príncipe, David Sherborne, informou que Harry iria depor somente no dia seguinte por causa do aniversário de dois anos da filha, na Califórnia.

Príncipe Harry na chegada a um tribunal de Londres, em março deste ano Foto: Kirsty Wigglesworth/AP

O juiz do caso, Timothy Fancourt, disse ter ficado “um pouco surpreso” com o anúncio. O advogado do grupo de mídia, Andrew Green, afirmou ter ficado “profundamente perturbado” com a ausência de Harry, o qual disse querer interrogar durante um dia e meio, e lamentou o “tempo perdido” que teria nesta segunda-feira.

A última vez que Harry esteve no Reino Unido foi durante a cerimônia de coroação do pai, no dia 6 de maio. Ele foi ao evento sem a esposa, a atriz Meghan Markle, e depois voltou para os Estados Unidos, onde o casal mora desde 2020.

Entre os motivos para deixar o Reino Unido, o casal citou a pressão insuportável da mídia e ataques racistas à atriz. Há outros processos judiciais abertos por Harry contra a imprensa do país. Em março, o príncipe participou de um outro processo contra tabloides por violação de privacidade, mas somente com o testemunho por escrito.

Mesmo nos EUA, a relação tensa com a imprensa continua. Há algumas semanas, ele e Meghan relataram ter sofrido uma perseguição de carro “quase catastrófica” por parte de paparazzi nas ruas de Nova York. As autoridades locais minimizaram o episódio, que lembrou o acidente de trânsito de 1997, em Paris, que matou a mãe de Harry, a princesa Diana, enquanto era perseguida por fotógrafos.

Na série documental “Harry & Meghan” e no explosivo livro de memórias “O que sobra”, o príncipe acusou outros membros da monarquia britânica de conivência com a imprensa. Em documentos apresentados aos tribunais em abril, afirmou que a família real havia chegado a um “acordo secreto” com um editor para evitar que qualquer um de seus membros tivesse que depor. Isso o impediu, alegou Harry, de entrar com uma ação enquanto fazia parte da realeza.

‘Indícios’ de comportamento ilegal

Harry e outros famosos, incluindo dois atores de televisão e a ex-esposa de um comediante, acusam publicações do grupo MGN de coletar informações sobre eles usando métodos ilegais.

No início do julgamento, em 10 de maio, o MGN reconheceu “alguns indícios” de coleta ilícita de informações, pediu desculpas e garantiu que “esta conduta nunca mais se repetirá”. O advogado Andrew Green negou, no entanto, que mensagens de correio de voz tenham sido hackeadas e argumentou que alguns processos foram apresentados tarde demais, décadas depois dos supostos eventos.

Sherborne, advogado de Harry, denunciou, por sua vez, atividades ilegais “em escala industrial” por parte da MGN, com a aprovação de altos executivos.

Um biógrafo do príncipe, Omid Scobie, co-autor de um livro sobre Harry e Meghan publicado em 2020, testemunhou que, enquanto estagiava no Sunday People, ele foi ensinado a hackear mensagens de voz. Também contou que, quando trabalhou no Mirror ouviu o então editor Piers Morgan dizer que uma informação sobre a cantora Kylie Minogue havia sido obtida com uma mensagem de voz.

Morgan, diretor do tabloide de 1995 a 2004, negou qualquer envolvimento na invasão dos telefones. /AFP