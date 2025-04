Príncipe Harry: como acusações de assédio o fizeram renunciar da instituição de caridade que fundou

O príncipe Harry anunciou esta semana que havia deixado o cargo de patrono da Sentebale, a instituição que cofundou em homenagem à sua mãe, a princesa Diana, depois que uma disputa de meses entre a presidente da organização e o conselho de administração veio a público.

PUBLICIDADE Harry e seu cofundador, o Príncipe Seeiso do Lesoto, afirmaram que renunciaram em solidariedade aos cinco membros do conselho que pediram demissão devido a um conflito com a presidente, Sophie Chandauka. Sophie deu declarações nas quais acusou o duque de Sussex de “assédio” e “intimidação”. Em uma de suas manifestações, Sophie também afirmou que Harry tentou “forçar um fracasso” para “depois surgir como o salvador”.

Tanto Sophie quanto o grupo de ex-conselheiros fizeram acusações de irregularidades um contra o outro, e ambas as partes afirmaram ter apresentado denúncias e evidências de suas alegações à Comissão de Caridade do Reino Unido.

Publicidade

O Príncipe Harry fala em um palco durante um concerto promovido pela Sentebale para arrecadar fundos para crianças e jovens afetados pelo HIV em Lesoto, Botsuana e Malaui, no Palácio de Hampton Court, em Londres Foto: Matt Dunham/AP

Por que o príncipe Harry renunciou à instituição?

Harry fundou a Sentebale com o príncipe Seeiso em 2006. Nos últimos meses, a liderança da organização tem estado em desacordo. Os cinco conselheiros que renunciaram — Timothy Boucher, Mark Dyer, Audrey Kgosidintsi, Kelello Lerotholi e Damian West — declararam em conjunto que haviam solicitado a renúncia de Sophie após perderem “confiança e credibilidade” nela.

Eles afirmaram que Sophie, nomeada em 2023, reagiu entrando com um processo no Reino Unido para “impedir que a removêssemos do cargo” e que, para evitar onerar a instituição com os custos da ação, decidiram renunciar.

“Não poderíamos, de boa consciência, permitir que a Sentebale assumisse esse fardo legal e financeiro, e não tivemos outra escolha a não ser deixar nossos cargos”, disseram os ex-conselheiros. “Essa não foi uma decisão tomada de bom grado, mas sim algo que sentimos ser necessário para proteger a instituição.”

Harry e Seeiso, por sua vez, afirmaram que os ex-conselheiros “agiram no melhor interesse da instituição ao pedir a renúncia da presidente”. Acrescentaram ainda: “O que aconteceu é impensável. Estamos chocados por termos que fazer isso, mas temos uma responsabilidade contínua com os beneficiários da Sentebale, então compartilharemos todas as nossas preocupações com a Comissão de Caridade sobre como isso ocorreu.”

Publicidade

Quais são as acusações de Sophie contra os ex-conselheiros e o Príncipe Harry?

Sophie afirmou que agiu para expor o que descreveu como “problemas de governança deficiente, gestão executiva fraca, abuso de poder, assédio, bullying, misoginia, misogynoir e o encobrimento que se seguiu” (misogynoir é um termo que se refere ao sexismo direcionado especificamente a mulheres negras). Além de entrar com uma ação na justiça britânica, Sophie disse ter denunciado os conselheiros à Comissão de Caridade do Reino Unido.

Foto de arquivo de 4 de dezembro de 2024 mostra a presidente da Sentebale, Sophie Chandauka, durante o Royal Salute Polo Challenge, em benefício da Sentebale, no Centro Nacional de Polo de Wellington, na Flórida Foto: (Yaroslav Sabitov / PA via AP

Após a saída dos cinco conselheiros, Sophie nomeou imediatamente quatro novos membros para o conselho. Em entrevistas à mídia britânica, a presidente acusou Harry de assédio e intimidação para tentar forçá-la a deixar o cargo. Um porta-voz do príncipe recusou-se a comentar suas alegações mais recentes.

Apesar das acusações, ela disse que sua relação com Harry havia sido “fantástica, na verdade”. No entanto, acrescentou: “Há algumas pessoas no conselho que acharam que poderiam se safar maltratando uma mulher.”

O que é a Sentebale?

Harry fundou a Sentebale em 2006 com o príncipe Seeiso, irmão mais novo do Rei Letsie III do Lesoto. Criada em homenagem à Princesa Diana e à mãe de Seeiso, a instituição arrecada fundos para comunidades afetadas pela pandemia de HIV no Lesoto, um pequeno reino sem litoral e um dos países mais pobres do mundo.

Publicidade

O Príncipe Harry, à esquerda, acompanhado pelo Príncipe Seeiso, de Lesoto, encontra alunos em uma sala de aula durante sua visita ao Centro Kananelo para surdos em Maseru, no Lesoto, em 2013 Foto: Themba Hadebe/AP

Em 2019, a Sentebale expandiu seu trabalho para Botsuana, passando a atuar também no combate ao abuso de substâncias, à violência de gênero e a outros problemas sociais entre jovens.

Ambos os lados apresentaram denúncias de irregularidades à Comissão de Caridade do Reino Unido, que regula instituições na Inglaterra e no País de Gales. Apesar de atuar no sul da África, a Sentebale é registrada no Reino Unido.

Uma porta-voz da Comissão de Caridade afirmou que o órgão está “avaliando as questões para determinar quais medidas regulatórias são apropriadas”.