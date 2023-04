Príncipe Harry vai sem Meghan à coroação de Rei Charles III

Um porta-voz do Palácio de Buckingham anunciou nesta quarta-feira, 12, que o príncipe Harry irá participar da coroação do pai, o rei Charles III, em 6 de maio. A cerimônia acontecerá na Abadia de Westminster.

Segundo ele, Meghan Markle permanecerá na Califórnia cuidando dos filhos, o príncipe Archie e a princesa Lilibet.

O príncipe Harry se juntará a mais de 2.000 convidados na Abadia de Westminster em 6 de maio.

Príncipe Harry e a mulher, Meghan Markle, foram convidados para a coroação de Charles III e avaliam se vão comparecer Foto: REUTERS/Caitlin Ochs

A volta do duque e da duquesa de Sussex ao Reino Unido para assistir à coroação foi um assunto bastante comentado pela imprensa britânica, sobretudo após os ataques do casal contra a família real.

Depois de um documentário lançado em dezembro na Netflix, Harry, de 38 anos, publicou no início de janeiro seu livro de memórias “O que sobra”, no qual narra uma adolescência marcada por drogas e detalha a deterioração das relações com seu pai, o rei Charles III, e seu irmão, o príncipe William.

Será a primeira vez que ele será visto com a família real desde o lançamento de seu polêmico livro de memórias.

O livro do príncipe Harry, Spare, revelou a extensão das tensões familiares. Harry deu entrevistas em que disse se sentir “diferente” do resto de sua família - e não estava claro se ele compareceria à coroação de seu pai.

Harry abdicou de suas funções dentro da monarquia britânica em março de 2020, junto da esposa Meghan Markle.

Com a decisão, o casal deixou de receber dinheiro público para cumprir deveres da coroa, perdeu os títulos de Vossa Alteza e o direito à proteção policial da Scotland Yard. Eles ainda mantêm os títulos de Duque e Duquesa de Sussex.

Quando ainda era príncipe, o atual rei Charles III financiava seus filhos e suas famílias com renda do Ducado da Cornualha (que tem várias propriedades e investimentos). O conjunto de terras agora está sob gestão do príncipe William. / AFP